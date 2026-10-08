La lunga pausa per le nazionali è finalmente conclusa e sabato 10 ottobre torna il campionato di calcio italiano con una 6° giornata aperta dalla delicata sfida di Marassi. Pronostico Genoa-Fiorentina 10 ottobre 2026.

Pronostico Genoa-Fiorentina 10 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Fiorentina match valido per la 6° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide contro il Genoa in Serie A (5V, 6N). La Fiorentina è l’avversaria contro cui il Genoa ha pareggiato più partite in Serie A (incluse le due sfide della scorsa stagione): 41 su 108, completano il bilancio 18 successi dei liguri e 49 vittorie dei toscani.

Il Genoa ha raccolto un solo punto dopo le prime cinque gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A. Il Genoa non vince in campionato dallo scorso 19 aprile contro il Pisa e da allora ha registrato 10 match di fila senza alcun successo (3N, 7P).

Con Paolo Vanoli allenatore la Fiorentina è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 partite di campionato (5V, 7N), registrando sei clean sheets – l’unica sconfitta dei viola nel periodo con questo allenatore è arrivata contro la Roma (0-4 lo scorso 4 maggio). Solo il Venezia (13) ha subito più reti della Fiorentina (12, al pari del Monza) in questo campionato; in generale, i viola hanno concesso almeno 12 reti nelle prime cinque partite stagionali solo per la quarta volta nella loro storia in Serie A.

Probabili Formazioni Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha O., Osmajic. All. De Rossi.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez A., Dragusin, Ranieri L., Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Pellegrino M. All. Vanoli.

Guida TV Calcio: dove vedere Genoa-Fiorentina?

Genoa-Fiorentina, sabato 10 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Genoa-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Genoa-Fiorentina

Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime 16 partite di Serie A dopo la pausa delle nazionali (10N, 6P): il suo ultimo successo risale al 12 settembre 2021 (3-2 vs Cagliari). Dall’altra parte, la Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sette gare di campionato dopo la pausa nazionali (1N, 2P), realizzando 13 reti nel periodo (1.9 di media a partita).

PRONOSTICO: FIORENTiNA +0 AH @1.60

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Genoa-Fiorentina

Stephan El Shaarawy ha collezionato cinque presenze con la maglia del Genoa in Serie A, nessuna di queste però da titolare, senza né segnare né fornire assist (le prime tre tra il 2008 e il 2010 e le ultime due nel torneo in corso). In aggiunta, il classe ’92 ha preso parte a quattro reti contro la Fiorentina in campionato (2G+2A).

È una Serie A in cui primeggiano i giocatori argentini: solo Nico Paz (27) ha tentato più tiri totali di Franco Mastantuono (22, al pari di Lautaro Martínez) in questo avvio di campionato. Più nel dettaglio, otto di queste conclusioni del classe 2007 hanno centrato lo specchio della porta e solo Donyell Malen (10) ha fatto meglio (a quota otto anche Matías Soulé e Tasos Douvikas).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (5–5-1, -0.90 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.