Dopo la sosta per le nazionali la Serie A riparte con la 12ª giornata, spalmata tra sabato 21 e lunedì 23 novembre. Vediamo le analisi di tutte le partite, con un consiglio per match, le classifiche aggiornate e il programma completo con guida tv sul prossimo turno di campionato. Pronostici Serie A giornata 12.

Pronostici Serie A giornata 12: programma completo e classifiche

Arriviamo alla 12° giornata di Serie A con la Lazio di Gattuso in vetta, unica squadra ancora imbattuta insieme alla Roma, difende il primato con 29 punti ospitando il Lecce; alle sue spalle l’Inter, a una lunghezza, gioca il posticipo della domenica a Bergamo contro l’Atalanta di Sarri, mentre la Roma è attesa dal Parma al Tardini e il Milan riceve a San Siro il Frosinone, la sorpresa di questo avvio.

Il sabato sera propone Napoli-Torino, con Allegri alla ricerca di continuità, e la domenica si apre con la Juventus contro il Venezia rilanciato da Nicola. Il turno è completato da tre sfide pesanti per la zona bassa, Bologna-Udinese, Sassuolo-Genoa con il debutto di D’Aversa sulla panchina neroverde e Monza-Fiorentina. Di seguito il programma completo, la classifica e i numeri più interessanti di ogni partita.

PROGRAMMA COMPLETO 12° GIORNATA SERIE A

Sabato 21 novembre

Como-Cagliari (15.00)

Lazio-Lecce (15.00)

Parma-Roma (18.00)

Napoli-Torino (20.45, anche su Sky)

Domenica 22 novembre

Juventus-Venezia (12.30)

Bologna-Udinese (15.00)

Sassuolo-Genoa (15.00)

Milan-Frosinone (18.00, anche su Sky)

Atalanta-Inter (20.45)

Lunedì 23 novembre

Monza-Fiorentina (20.45, anche su Sky)

CLASSIFICA SERIE A 2026-2027

Lazio 29 Inter 28 Roma 27 Milan 24 Como 23 Frosinone 20 Juventus 18 Bologna 17 Cagliari 16 Napoli 15 Torino 14 Atalanta 14 Genoa 13 Lecce 10 Fiorentina 9 Parma 8 Sassuolo 8 Monza 7 Venezia 6 Udinese 5

Como-Cagliari

Il Como di Fabregas, quinto a 23 punti, apre il turno con la prima di quattro partite consecutive al Sinigaglia e vuole cancellare la sconfitta di San Siro contro l’Inter. In casa i lariani sono l’unica squadra del campionato a non aver mai trascorso un minuto in svantaggio e non subiscono gol da tre partite; attenzione però al dato sulle soste: dal ritorno in Serie A hanno pareggiato sei delle nove gare giocate subito dopo la pausa delle nazionali, le ultime due per 0-0. Il Cagliari di Pisacane, nono a 16 punti, ha battuto il Frosinone 1-0 interrompendo quattro sconfitte di fila e ha il secondo miglior avvio della sua storia nell’era dei tre punti, ma fuori casa ha perso le ultime tre gare.

Il confronto sorride al Como, imbattuto in otto delle dieci sfide di Serie A con il Cagliari e mai sconfitto nelle cinque gare casalinghe: l’ultimo successo dei sardi risale al 28 marzo 1982. I precedenti più recenti sono lo 0-0 del Sinigaglia dello scorso novembre e il 2-1 lariano alla Unipol Domus nel marzo 2026. In panchina si ritrovano due amici dichiarati, e Nico Paz, dal suo arrivo a Como, è l’unico giocatore di Serie A con almeno 20 gol e 20 assist tra tutte le competizioni.

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Caqueret, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Kofler, Rodriguez Ju., Obert; Adopo, Deiola, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy P. All. Pisacane.

GUIDA TV. Como-Cagliari, sabato 21 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

STATISTICA. Il Como è rimasto imbattuto in otto delle 10 sfide contro il Cagliari in Serie A (5V, 3N). Il Como non ha subito alcun gol nelle ultime tre gare al Sinigaglia. Il Como è l’unica squadra che non ha trascorso neanche un minuto in svantaggio in match casalinghi in questa stagione di Serie A. Dopo quattro successi fuori casa di fila, il Cagliari ha perso le tre trasferte più recenti in campionato. Il Cagliari è la squadra che ha registrato il minor numero di tocchi in area avversaria (169) in questo campionato.

TIPS: CAGLIARI GOL NO @1.95

Lazio-Lecce

La Lazio è capolista e imbattuta con 9 vittorie e 2 pareggi, 25 gol fatti e soltanto 9 subiti, la miglior difesa della Serie A. I 29 punti dopo 11 giornate sono un record nella storia biancoceleste, superati i 28 del 2017/18, con 14 punti in più rispetto a un anno fa. Noslin, con 4 gol e 4 assist, è uno dei due soli giocatori del torneo con almeno quattro reti e quattro passaggi vincenti insieme a Rabiot. Il Lecce di Di Francesco, quattordicesimo a 10 punti, viene dall’1-1 di Torino e ha la seconda peggior difesa con 22 reti al passivo, ma in trasferta è imbattuto in sei delle ultime nove gare.

Le ultime 11 sfide di Serie A raccontano un equilibrio sorprendente: quattro vittorie per parte e tre pareggi, compreso lo 0-0 del Via del Mare dello scorso gennaio. All’Olimpico però la Lazio è imbattuta in 17 delle 19 gare contro i salentini (12 vittorie e 5 pareggi) e ha tenuto la porta inviolata negli ultimi due confronti. Nei quattro incroci tra Gattuso e Di Francesco, tre vittorie e un pareggio per l’attuale tecnico laziale.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.

GUIDA TV. Lazio-Lecce, sabato 21 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

STATISTICA. Il Lecce è rimasto imbattuto in sei delle ultime nove trasferte di campionato (4V, 2N).

TIPS: DOPPIA CHANCE X2 @3.10

Parma-Roma

La Roma di Gasperini è terza a 27 punti, imbattuta con 8 vittorie e 3 pareggi, e ha il miglior attacco del campionato con 31 gol: negli ultimi 65 anni soltanto Juventus, Napoli e Lazio, tutte nel 2017/18, avevano superato quota 30 dopo 11 gare. Gasperini è a 18 partite senza sconfitte, record della sua carriera in Serie A, e dopo la sosta ritrova Svilar, Dybala e Mancini. Malen, con 8 reti, è il secondo marcatore del torneo, mentre il diciannovenne Rodrigo Mora ha segnato in tre presenze consecutive. Il Parma di Gilardino è sedicesimo a 8 punti, un solo punto sopra la zona retrocessione, con 9 gol all’attivo, meno di tutti tranne il Venezia, e in casa ha raccolto 5 punti in 6 partite con una sola vittoria. Romero è fuori per un infortunio alla spalla, Diego Carlos in dubbio.

La Roma è la squadra che ha battuto più volte il Parma in Serie A, 37 vittorie su 58 contro 11 successi emiliani e 10 pareggi, e ha vinto gli ultimi quattro confronti. Al Tardini nelle ultime 20 sfide c’è stato un solo pareggio, lo 0-0 dell’ottobre 2010. L’ultimo precedente a Parma, alla terzultima giornata della scorsa stagione, vide la Roma ribaltare la partita nel finale.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni F.; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita M., Valeri; Tourè E., Lontani. All. Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina N., Cristante, Konè M., Wesley; Soulè, Mora; Malen. All. Gasperini.

GUIDA TV. Parma-Roma, sabato 21 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

STATISTICA. La Roma (31 reti nel 2026/27) è solo la quarta squadra negli ultimi 65 anni a segnare più di 30 gol dopo 11 gare stagionali di Serie A, dopo la Juventus (33), il Napoli (32) e Lazio (31), tutte e tre in precedenza nel 2017/18. Più nel dettaglio, i giallorossi hanno realizzato almeno due reti in 15 delle ultime 16 partite di campionato (44 gol – 2.8 di media), non riuscendoci nel periodo solo contro il Como lo scorso 11 ottobre (0-0).

TIPS. ROMA OVER 2.5 GOL @2.10

Napoli-Torino

Il Napoli di Allegri è decimo a 15 punti con 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte: tra tutte le competizioni cinque successi nelle prime 15 gare sono il peggior avvio dell’era De Laurentiis. Al Maradona gli azzurri hanno pareggiato le ultime due partite di campionato, contro Roma e Lazio. Il Torino di Abate è undicesimo a 14 punti, senza vittorie da tre giornate ed è la squadra che ha subito più reti negli ultimi 15 minuti, sette. Le due squadre si affrontano con al massimo un punto di distanza per la seconda volta soltanto nell’era dei tre punti, dopo l’1-1 del dicembre 1994. De Bruyne e Adams guidano i rispettivi attacchi con 4 gol, McTominay ha segnato tre reti nelle ultime due sfide con i granata.

I precedenti pendono nettamente dalla parte del Napoli, imbattuto in 20 delle ultime 22 sfide di campionato: le uniche due vittorie granata sono arrivate a Torino, l’ultima per 1-0 nell’ottobre 2025, mentre al Maradona il Napoli ha risposto con il 2-1 del marzo scorso. L’ultimo successo esterno del Torino a Napoli risale al 17 maggio 2009: da allora 14 partite casalinghe azzurre senza sconfitte.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Marin R., Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Hojlund, Lang. All. Allegri.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Braganca, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams C., Simeone. All. Abate.

GUIDA TV. Napoli-Torino, sabato 21 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

STATISTICA. Il Torino è la squadra che ha subito il maggior numero di reti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato sia in generale (sette) che in percentuale (41%).

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05

Juventus-Venezia

La Juventus di Spalletti è settima a 18 punti e riparte dal 2-2 di Firenze con un’infermeria affollata: Kalulu e Celik in dubbio, Zhegrova sotto accertamenti, Cambiaso e Nico Gonzalez a parte, con Woltemade candidato al centro dell’attacco. Contro le neopromosse i bianconeri hanno raccolto 22 punti sugli ultimi 24 disponibili. Il miglior marcatore stagionale è un difensore, Bremer con tre gol, e per Spalletti sarà la 600ª panchina in Serie A, traguardo raggiunto finora da cinque soli allenatori. Il Venezia è penultimo a 6 punti, ma con Davide Nicola, subentrato a Stroppa dopo sei sconfitte in sei giornate, ha battuto Napoli e Udinese: due vittorie di fila mancano dal novembre 2021. Il problema resta la trasferta, con sei sconfitte esterne consecutive.

La storia del confronto è tutta bianconera: la Juventus è imbattuta nelle ultime 14 sfide di campionato contro il Venezia (11 vittorie e 3 pareggi) e non ha mai perso nelle 14 gare casalinghe contro i lagunari. L’ultimo successo veneziano risale al 15 aprile 1962, 3-0 al Penzo, e l’ultimo incrocio allo Stadium alle 12.30 finì 2-1 con una doppietta di Bonucci e il gol di Aramu.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Cambiaso, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Boga; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Halhal, Moreno M., Juan Jesus; Hainaut, Sohm, Basic, Perez K., Mazzocchi; Yeboah J., Adams A. All. Nicola.

GUIDA TV. Juventus-Venezia, domenica 22 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

STATISTICA. La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 14 sfide contro il Venezia in Serie A (11V, 3N). La Juventus non ha mai perso in 14 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (11V, 3N). La Juventus ha guadagnato 22 punti sui 24 possibili considerando le ultime otto partite contro squadre neopromosse in Serie A (7V, 1N), segnando 21 gol nel periodo (2.6 di media) e subendo solo una rete nelle sei gare più recenti contro queste formazioni. Il Venezia ha perso tutte le ultime sei trasferte di Serie A .

TIPS: VITTORIA JUVENTUS @1.40

Bologna-Udinese

Il Bologna di Palladino è la squadra più in forma del campionato dopo la Lazio: dai 2 punti delle prime cinque giornate i rossoblù sono saliti a 17 con 15 punti nelle ultime sei partite e quattro vittorie consecutive, l’ultima a Parma. Nella storia della Serie A soltanto Milan, Roma e Vicenza avevano vinto cinque delle sei gare successive a un avvio di cinque giornate senza successi, e il Bologna è l’unica squadra a non aver ancora subito gol da calcio d’angolo. L’Udinese è ultima a 5 punti con una sola vittoria, nove partite senza successi e sei sconfitte consecutive, le strisce negative più lunghe del torneo, e 25 gol al passivo. Zanetti, subentrato a Runjaic il 2 novembre, ha perso al debutto a Venezia.

I precedenti sono favorevoli ai rossoblù: l’Udinese ha vinto una sola delle ultime 13 sfide, il 3-0 del dicembre 2023, e dopo i due ko più recenti (0-3 a Udine e 0-1 al Dall’Ara nella scorsa stagione) rischia la terza sconfitta consecutiva contro il Bologna per la prima volta dal 2004. In casa il Bologna è imbattuto da otto gare con i friulani, che non segnano ai rossoblù da tre partite. Bernardeschi ha segnato nelle ultime due sfide con l’Udinese entrando dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Mbangula; Orsolini, Bernardeschi; Piccoli. All. Palladino.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara H.; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis K. All. Zanetti.

GUIDA TV. Bologna-Udinese, domenica 22 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

STATISTICA. L’Udinese non ha trovato la rete nelle ultime tre gare di campionato contro il Bologna. L’Udinese non ha trovato il successo in nessuna delle ultime nove gare di Serie A (1N, 8P). Il Bologna è l’unica squadra a non aver subito alcun gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A.

TIPS. GOL NO @1.95

Sassuolo-Genoa

Il Mapei Stadium ospita il debutto di Roberto D’Aversa sulla panchina del Sassuolo, scelto dopo l’esonero di Aquilani seguito al 3-0 di Roma. I neroverdi sono diciassettesimi a 8 punti con cinque sconfitte consecutive e la peggior difesa del torneo con 29 gol subiti: le loro partite sono le più ricche di reti della Serie A, 45 in tutto. Un dato però incoraggia il nuovo tecnico: il Sassuolo è imbattuto nelle ultime sette gare giocate dopo la sosta delle nazionali. Il Genoa di De Rossi è tredicesimo a 13 punti: prima dell’1-2 interno con il Milan aveva vinto tre partite di fila, e il successo di Lecce ha interrotto quattro trasferte perse. Con 16 gol subiti e 11 segnati, le sue partite sono tra le meno prolifiche del torneo e le uniche nei cinque grandi campionati europei senza ancora un gol di testa.

I precedenti recenti sono tutti del Genoa, che ha vinto gli ultimi quattro confronti con il Sassuolo, tanti quanti ne aveva vinti nelle 17 sfide precedenti, sempre per 2-1 o 1-2 tra 2023/24 e 2025/26. Il Sassuolo, però, è andato a segno in tutte le ultime 12 sfide con i rossoblù, e il Genoa è la squadra a cui Sebastiano Esposito ha segnato più gol in Serie A, tre con tre maglie diverse.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Esposito Se., Bowie, Laurientè. All. D’Aversa.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Traorè Hj., Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.

GUIDA TV. Sassuolo-Genoa, domenica 22 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

STATISTICA. Il Genoa ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Sassuolo. Il Sassuolo ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare di campionato contro il Genoa (23 centri realizzati, una media di 1.9 a incontro). Le partite del Sassuolo sono quelle che hanno visto più gol in questa Serie A (45: 16 a favore, 29 contro).

TIPS. GOL SI @1.70

Milan-Frosinone

Il Milan di Amorim è quarto a 24 punti e ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato segnando sempre almeno due gol, dal derby con l’Inter al 2-1 di Marassi, mentre in Europa League ha una sola vittoria in quattro partite e al rientro dalle soste non ha vinto in quattro delle ultime sette gare. Rabiot, con 5 reti e 4 assist, è il giocatore che ha portato più punti alla sua squadra in Serie A ed è il primo centrocampista rossonero a partecipare a un gol per sei presenze consecutive dai tempi di Kaká. Il Frosinone di Alvini è sesto a 20 punti con 6 vittorie: negli ultimi 40 anni soltanto Bari, Chievo e Hellas Verona hanno fatto meglio da neopromosse dopo 12 giornate. I ciociari hanno il quarto attacco con 24 gol, 15 punti su 18 allo Stirpe e appena due vittorie nelle ultime 27 trasferte di Serie A. Raimondo è a 8 gol, Calò a 5, e Alvini deve fare i conti con diverse assenze, a partire dalla squalifica di Bracaglia.

I precedenti sono sei, tutti in Serie A: quattro vittorie del Milan e due pareggi, con 15 reti segnate dai rossoneri. Il primo incrocio risale al 20 dicembre 2015, 4-2 del Milan allo Stirpe, e l’unico punto conquistato dal Frosinone a San Siro è il 3-3 del 1° maggio 2016.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara S.; Musah, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic; Ramos G. All. Amorim.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Tchato; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. All. Alvini.

GUIDA TV. Milan-Frosinone, domenica 22 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

STATISTICA. Il Milan ha segnato almeno tre gol in ben quattro delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, producendo complessivamente 15 reti, una media di 2.5 a incontro. Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato (1P), segnando sempre almeno due gol. Il Frosinone ha vinto sei gare di questo campionato. Il Frosinone è la squadra che ha effettuato più contropiedi in situazioni di vantaggio in questa Serie A: 22, almeno il doppio rispetto a ogni altra squadra. Solo la Juventus (79) ha effettuato più tiri dalla distanza rispetto al Frosinone (77) in questa Serie A. Dall’altra parte il Milan è la squadra che in percentuale ha concesso più tiri dall’esterno dell’area rispetto al totale subito, il 44%.

TIPS. OVER 2.5 @1.36

Atalanta-Inter

L’Inter di Chivu è seconda a 28 punti con 9 vittorie, 1 pareggio e la sola sconfitta nel derby, e viene dal 2-0 al Como: la decima vittoria nelle prime 12 giornate sarebbe la quinta volta nella storia nerazzurra. È la squadra che tira di più e concede meno in Serie A e quella che ha guadagnato più punti con gol dopo il 75′, nove; fuori casa ha segnato in tutte le ultime 24 partite, record nella sua storia. A Bergamo dovrebbe ritrovare Lautaro Martinez, fermo dal 10 ottobre e a segno in cinque delle ultime sei sfide con l’Atalanta, con un ingresso a gara in corso come ipotesi più probabile. L’Atalanta di Sarri è dodicesima a 14 punti, imbattuta in tre delle ultime quattro giornate dopo l’1-0 di Monza, ma con 20 gol subiti, il dato peggiore dopo 12 gare negli anni Duemila con la sola eccezione del 2002/03, ed è la squadra che ha perso più punti con le reti incassate dopo il 75′. Krstovic, a quota 7, segnò all’Inter nell’1-1 dello scorso marzo.

Il bilancio storico è nettamente nerazzurro: in 145 confronti ufficiali l’Inter ha vinto 81 volte, con 37 pareggi e 27 successi dell’Atalanta. In campionato l’Inter ha vinto sette delle ultime otto sfide e la Dea non batte i nerazzurri da 15 partite di Serie A: una striscia più lunga senza successi l’ha avuta soltanto contro Juventus e Milan.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessiè, Ederson D.S.; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Bastoni, C. Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito F.P. All. Chivu.

GUIDA TV. Atalanta-Inter, domenica 22 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

STATISTICA. L’Atalanta ha subito 20 gol in questa Serie A, una media di 1.8 a gara, mettendo a segno 17 centri; l’unica volta in cui la Dea ha incassato più reti nelle prime 12 gare stagionali nella competizione negli anni 2000 risale al 2002/03 (23). Mentre l’Inter è la squadra che ha ottenuto più punti con gol segnati dopo il 75° minuto di gioco in questa Serie A (nove, più del del doppio rispetto a ogni altra), l’Atalanta è la formazione che ne ha persi di più con le reti subite nello stesso intervallo temporale (cinque).

TIPS: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00

Monza-Fiorentina

Il posticipo del lunedì è uno scontro diretto per la salvezza. Il Monza di Juric, che dovrà seguire la partita dalla tribuna per squalifica, è terzultimo a 7 punti dopo quattro sconfitte consecutive, e in casa il rendimento è il problema principale: dal 2024/25 i brianzoli hanno vinto soltanto tre delle 24 partite interne in Serie A. La speranza si chiama Gustavo Varela, capocannoniere con nove gol in dieci presenze: con la decima rete diventerebbe il quinto giocatore di una neopromossa in doppia cifra dopo 12 giornate nell’era dei tre punti, dopo Batistuta, Hübner, Trezeguet e Denis. La Fiorentina di Vanoli è quindicesima a 9 punti e non perde da tre partite, con i pareggi contro Atalanta e Juventus e il 4-2 al Sassuolo, ma i 25 gol subiti eguagliano il peggior dato della sua storia dopo 11 gare, risalente al 1933/34. Alieu Njie ha segnato in tre presenze di fila, Mastantuono è secondo solo a Lamine Yamal per gol e tiri tra gli under 20 dei cinque grandi campionati.

I precedenti complessivi sono 16, con 9 vittorie della Fiorentina, 4 del Monza e 3 pareggi, ma in Serie A il bilancio è in equilibrio: due vittorie per parte e due pareggi in sei sfide, con la Fiorentina sempre a segno ed entrambi i successi brianzoli arrivati in casa. Le ultime due sfide, nel 2024/25, si sono chiuse 2-2 al Franchi e con il 2-1 del Monza all’U-Power Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Tourè I., Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Zeballos; Varela G. All. Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez A., Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Goncalves P., Njie; Pellegrino M. All. Vanoli.

GUIDA TV. Monza-Fiorentina, lunedì 23 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

STATISTICA. La Fiorentina ha trovato il gol in tutti e sei i precedenti di Serie A contro il Monza. La Fiorentina ha sia segnato che subito gol in ciascuna delle ultime nove gare di campionato. Solo il Sassuolo (29) ha subito più gol rispetto a Monza e Fiorentina in questa Serie A (entrambe 25, così come l’Udinese).

TIPS: OVER 2.5 @1.62

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