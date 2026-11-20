La sfida più interessante della 12° giornata di Serie A si gioca domenica sera a Bergamo dove l’Atalanta ospita l’Inter al 2° posto dietro la Lazio mentre la Dea è tornata alla vittoria in campionato prima della pausa per la nazionali. Pronostico Atalanta-Inter 22 novembre 2026.

Pronostico Atalanta-Inter 22 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Inter match valido per la 12° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto sette delle ultime otto gare di Serie A contro l’Atalanta (1N), dopo che aveva trovato appena due successi nelle nove precedenti sfide contro la Dea nella competizione (6N, 1P). L’Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite di Serie A contro l’Inter (6N, 9P).

L’Inter ha trovato il successo in nove delle 11 gare di questo campionato (1N, 1P). Dopo una serie di nove successi esterni consecutivi, l’Inter non ha trovato il successo in sei delle ultime 11 trasferte di Serie A (4N, 2P); tuttavia, in generale, i nerazzurri hanno segnato almeno un gol in tutte le ultime 24 gare nel massimo campionato giocate lontano da San Siro.

L’Atalanta è rimasta imbattuta in tre delle ultime quattro gare di campionato (1V, 2N), dopo che aveva perso quattro delle cinque precedenti (1V); inoltre, nell’1-0 contro il Monza nell’ultima giornata ha collezionato solo il suo secondo clean sheet nel torneo in corso. L’Atalanta ha subito 20 gol in questa Serie A, una media di 1.8 a gara, mettendo a segno 17 centri; l’unica volta in cui la Dea ha incassato più reti nelle prime 12 gare stagionali nella competizione negli anni 2000 risale al 2002/03.

Probabili Formazioni Atalanta-Inter

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessiè, Ederson D.S.; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Bastoni, C. Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito F.P. All. Chivu.

Guida TV Serie A: dove vedere Atalanta-Inter?

Atalanta-Inter, domenica 22 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Atalanta-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Statistiche, Scommesse Marcatori e consigli Fantacalcio Atalanta-Inter

Mentre l’Inter è la squadra che ha ottenuto più punti con gol segnati dopo il 75° minuto di gioco in questa Serie A (nove, più del del doppio rispetto a ogni altra), l’Atalanta è la formazione che ne ha persi di più con le reti subite nello stesso intervallo temporale (cinque).

L’Inter è la squadra che ha effettuato più conclusioni (234) e che ne ha concesse meno (108) nella Serie A in corso; la differenza tra tiri fatti e subiti è di +126: solo Barcellona (+154) e Bayern Monaco (+127) ne hanno una più ampia nei cinque grandi campionati europei 2026/27.

L’Atalanta ha conquistato sette punti in questa Serie A grazie ai gol realizzati da Nikola Krstovic, nessun giocatore ne ha portati di più alla propria formazione con le reti segnate nel torneo in corso (sette anche per Daniel Maldini e Davide Frattesi); l’attaccante ha trovato la rete nella sua unica sfida con la maglia della Dea contro l’Inter in campionato, nell’1-1 dello scorso 14 marzo.

Lautaro Martínez, che non scende in campo in campionato dallo scorso 10 ottobre, ha trovato la rete in cinque delle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A; in generale, ha realizzato otto marcature contro la Dea nella competizione, solo contro Cagliari (12) e Salernitana (10) ne conta di più (otto anche contro la Lazio).

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