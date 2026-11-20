Si torna dalla sosta per le nazionali con la 12° giornata di Serie A e come top scommessa abbiamo scelto la sfida del Mapei Stadium dove nella panchina dei neroverdi esordirà D’Aversa per risollevare la situazione del Sassuolo dopo il periodo con Aquilani. Pronostico Sassuolo-Genoa 22 novembre 2026.

Pronostico Sassuolo-Genoa 22 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Genoa match valido per la 12° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Sassuolo, lo stesso numero di successi che aveva ottenuto nelle precedenti 17 gare contro questa avversaria nella competizione (5N, 8P). Dopo aver vinto sei dei primi otto confronti casalinghi contro il Genoa in Serie A (1N, 1P), il Sassuolo non ha trovato la vittoria nei tre più recenti (1N, 2P). Il Genoa ha pareggiato ben sette degli ultimi 10 incontri dopo la sosta per le nazionali (1V, 2P), anche se nei due più recenti ha registrato una sconfitta e una vittoria.

Dopo una serie di quattro sconfitte esterne consecutive, il Genoa ha vinto l’ultima trasferta di campionato (2-1 contro il Lecce); l’ultima volta che ha registrato due successi di fila fuori casa in Serie A sotto la gestione di un singolo allenatore risale addirittura a maggio 2021, con Davide Ballardini.

Il Sassuolo ha perso tutte le ultime cinque partite di campionato, l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di sconfitte consecutive in Serie A risale al periodo tra gennaio e marzo 2014 (sette, tra le gestioni di Eusebio Di Francesco e Alberto Malesani). Il Sassuolo è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette gare di Serie A giocate dopo la sosta delle Nazionali (3V, 4N). Il Sassuolo è l’unica squadra che non ha trovato alcun gol in seguito a un cross in questa Serie A.

Probabili Formazioni Sassuolo-Genoa

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Esposito Se., Bowie, Laurientè. All. D’Aversa.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Traorè Hj., Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.

Guida TV Serie A: dove vedere Sassuolo-Genoa?

Sassuolo-Genoa, domenica 22 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Sassuolo-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Genoa

Il Genoa ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Sassuolo. Il Sassuolo ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare di campionato contro il Genoa (23 centri realizzati, una media di 1.9 a incontro). Le partite del Sassuolo sono quelle che hanno visto più gol in questa Serie A (45: 16 a favore, 29 contro).

PRONOSTICO: GOL SI @1.70

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Sassuolo-Genoa

Il Genoa è la squadra contro cui Sebastiano Esposito ha segnato più gol in Serie A: tre, con tre maglie differenti (Inter, Empoli e Cagliari); solo due giocatori negli ultimi 65 anni hanno trovato la rete con quattro squadre diverse nella competizione contro una singola avversaria prima di compiere 25 anni: Andrea Pinamonti contro la Roma e Mattia Destro contro l’Udinese.

Stephan El Shaarawy è stato coinvolto in quattro gol nelle sue ultime sette sfide di Serie A contro il Sassuolo (una rete e tre assist); dopo i passaggi vincenti contro Venezia e Lecce, il giocatore del Genoa può servire un assist in tre presenze da titolare di fila per la prima volta nei cinque grandi campionati europei.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (8–10-1, -3.63 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

Sassuolo-Lazio: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10❌

Milan-Inter: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05❌

Juventus-Napoli: GOL SI @1.76❌

Genoa-Milan: OVER 2.25 @1.85✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.