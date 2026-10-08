Pronostico Inter-Parma: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 6° giornata Serie A del 10-10-2026

Pronostico Inter-Parma 10 ottobre 2026
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8 Ottobre 2026

I campioni in carica nerazzurri, e attuali leader del campionato di calcio italiano, tornano in campo sabato a San Siro dove ospiteranno i ducali del Parma per la 6° giornata di Serie A. Pronostico Inter-Parma 10 ottobre 2026.

Pronostico Inter-Parma 10 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Parma match valido per la 6° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Parma in campionato (6V, 3N), vincendo quattro delle cinque più recenti (1N); l’ultimo successo dei ducali contro i nerazzurri in Serie A risale al 15 settembre 2018. L’Inter ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto gare contro il Parma in campionato (17 reti nerazzurre nel periodo).

L’Inter potrebbe vincere tutte le sue prime quattro partite casalinghe stagionali in Serie A solo per la terza volta negli ultimi 35 anni. L’Inter ha perso due delle ultime quattro partite di Serie A disputate subito dopo la pausa nazionali (2V), dopo che era rimasta imbattuta in tutte le otto precedenti (6V, 2N). 

Il Parma ha perso tutte le ultime quattro trasferte di campionato e l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di sconfitte esterne consecutive in Serie A risale al periodo tra aprile 2021 e agosto 2024 (sei in quel caso). Il Parma ha ottenuto un solo successo nelle ultime 12 gare di Serie A dopo la pausa nazionali (6N, 5P): 2-1 contro l’Hellas Verona il 23 novembre 2025.

Pronostico Inter-Parma 10 ottobre 2026

Pronostico Inter-Parma 10 ottobre 2026

Probabili Formazioni Inter-Parma

INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez L. All. Chivu.

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabè, Keita M., Valeri; Tourè E., Lontani; Romero D. All. Gilardino.

Guida TV Calcio: dove vedere Inter-Parma?

Inter-Parma, sabato 10 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Inter-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Parma

Da una parte l’Inter (37) è la squadra che ha effettuato più tiri in porta in questo campionato, dall’altra parte il Parma (14) è ultimo in questa graduatoria; nerazzurri (14.5) e crociati (3.4) sono anche rispettivamente primi ed ultimi nella classifica degli Expected Goals del torneo in corso.

PRONOSTICO: INTER OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.77

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Inter-Parma

Lautaro Martínez arriva da due doppiette di fila in campionato contro Napoli e Roma; l’attaccante argentino potrebbe diventare il primo calciatore dell’Inter a realizzare marcature multiple in tre presenze di fila nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95). L’ultimo nerazzurro in generale a riuscirci è stato Carlo Muraro, tra dicembre 1976 e gennaio 1977 (contro Napoli, Roma e Bologna). El Toro (136 gol), inoltre, è a sole due reti di distanza dall’eguagliare Benito Lorenzi (138) al 2° posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia dell’Inter in Serie A – al 1° posto c’è Giuseppe Meazza (197 gol).

David Romero ha segnato nelle sue ultime due presenze di campionato contro Genoa e Como; l’ultimo calciatore del Parma che ha trovato la rete in tre match di fila in Serie A è stato Dejan Kulusevski nel luglio 2020.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (5–5-1, -0.90 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

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