Pronostico Como-Roma: tutto per le scommesse sul big match della 6° giornata di Serie A del 11-10-2026

Pronostico Como-Roma 11 ottobre 2026
Pronostici Serie A
Avatar
di
8 Ottobre 2026

Il match più interessante della 6° giornata di Serie A, è quello che si giocherà come lunch match domenicale allo Stadio Sinigaglia dove l’arrembante Como di Fabregas cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla Roma di Gasperini attualmente leader del campionato. Pronostico Como-Roma 11 ottobre 2026. 

Pronostico Como-Roma 11 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Roma match valido per la 6° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nessun pareggio nelle ultime 10 sfide tra Como e Roma in Serie A: sette vittorie giallorosse e tre successi dei lariani; l’ultimo segno “X” tra le due formazioni nel torneo risale allo 0-0 del 18 gennaio 1987.

Dopo una serie di nove match senza sconfitta in campionato (7V, 2N), il Como ha perso la gara più recente (0-2 contro il Frosinone); i lariani potrebbero registrare due sconfitte di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso aprile (contro Inter e Sassuolo) mentre potrebbero rimanere a secco di gol in due sfide consecutive per la prima volta dal dicembre 2025. Il Como ha vinto le ultime tre partite al Sinigaglia ma tra tutte le competizioni e con Cesc Fàbregas allenatore, i lariani non sono ancora mai riusciti ad ottenere quattro successi casalinghi in gare ufficiali (tre anche tra aprile e maggio 2025).

La Roma ha guadagnato almeno 13 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A solo per la quinta volta. In caso di successo in questo match i giallorossi otterranno almeno 16 punti dopo sei match solo per la terza volta nel massimo campionato, dopo il 2013/14 (18) e il 1952/53 (16). La Roma ha vinto tutte le ultime cinque trasferte di campionato e solo una volta ha registrato almeno sei successi fuori casa di fila nella sua storia in Serie A: ben 12 tra febbraio e novembre 2017.

Pronostico Como-Roma 11 ottobre 2026

Pronostico Como-Roma 11 ottobre 2026

Probabili Formazioni Como-Roma

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah T., Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina N., De Roon, Konè M., Wesley; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini.

Guida TV Calcio: dove vedere Como-Roma?

Como-Roma, domenica 11 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Como-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Como-Roma
11/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.503.402.60
2.533.472.65
2.503.502.65
2.503.502.60
2.553.502.60

Le nostre scommesse su Como-Roma

Tra le formazioni presenti in Serie A nelle ultime due stagioni (dal 2025/26), Roma (34) e Como (35) sono le due che hanno subito meno gol nel torneo in questo intervallo temporale; allargando il dato ai Big-5 campionati europei, solo l’Arsenal (31) – sempre escludendo neopromosse e retrocesse – ne ha incassati meno nel periodo. 

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.83

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Como-Roma

Con 12 reti nel 2026, Tasos Douvikas ha già stabilito il record di gol per un giocatore del Como in un singolo anno solare nella storia della Serie A. Più nel dettaglio, tutte le ultime cinque reti dell’attaccante greco in campionato sono arrivate in trasferta – la sua ultima marcatura al Sinigaglia in Serie A risale infatti allo scorso 22 marzo contro il Pisa.

Dal suo esordio in Serie A con la Roma (18 gennaio 2026), Donyell Malen è il miglior marcatore nei Big-5 campionati europei: 20 gol in 23 presenze, davanti a Harry Kane e Raphinha (18 entrambi). Malen è anche il giocatore con la miglior media minuti/gol in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): uno ogni 91′ – dietro a lui Cristiano Ronaldo (uno ogni 104′) e Ronaldo (uno ogni 117′) – min.10 reti.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (5–5-1, -0.90 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Sassuolo-Milan: guida tv, quote, probabili formazioni e FREE PICK 6° giornata di Serie A del 11-10-2026
Pronostici Serie A
Pronostico Sassuolo-Milan: guida tv, quote, probabili formazioni e FREE PICK 6° giornata di Serie A del 11-10-2026
8 Ottobre 2026
Pronostico Genoa-Fiorentina: analisi, quote e scommesse sull’anticipo della 6° giornata di Serie A del 10 ottobre 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Genoa-Fiorentina: analisi, quote e scommesse sull’anticipo della 6° giornata di Serie A del 10 ottobre 2026
8 Ottobre 2026
Pronostico Inter-Parma: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 6° giornata Serie A del 10-10-2026
Pronostici Serie A
Pronostico Inter-Parma: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 6° giornata Serie A del 10-10-2026
8 Ottobre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.