Il match più interessante della 6° giornata di Serie A, è quello che si giocherà come lunch match domenicale allo Stadio Sinigaglia dove l’arrembante Como di Fabregas cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla Roma di Gasperini attualmente leader del campionato. Pronostico Como-Roma 11 ottobre 2026.

Pronostico Como-Roma 11 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Roma match valido per la 6° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nessun pareggio nelle ultime 10 sfide tra Como e Roma in Serie A: sette vittorie giallorosse e tre successi dei lariani; l’ultimo segno “X” tra le due formazioni nel torneo risale allo 0-0 del 18 gennaio 1987.

Dopo una serie di nove match senza sconfitta in campionato (7V, 2N), il Como ha perso la gara più recente (0-2 contro il Frosinone); i lariani potrebbero registrare due sconfitte di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso aprile (contro Inter e Sassuolo) mentre potrebbero rimanere a secco di gol in due sfide consecutive per la prima volta dal dicembre 2025. Il Como ha vinto le ultime tre partite al Sinigaglia ma tra tutte le competizioni e con Cesc Fàbregas allenatore, i lariani non sono ancora mai riusciti ad ottenere quattro successi casalinghi in gare ufficiali (tre anche tra aprile e maggio 2025).

La Roma ha guadagnato almeno 13 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A solo per la quinta volta. In caso di successo in questo match i giallorossi otterranno almeno 16 punti dopo sei match solo per la terza volta nel massimo campionato, dopo il 2013/14 (18) e il 1952/53 (16). La Roma ha vinto tutte le ultime cinque trasferte di campionato e solo una volta ha registrato almeno sei successi fuori casa di fila nella sua storia in Serie A: ben 12 tra febbraio e novembre 2017.

Probabili Formazioni Como-Roma

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah T., Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina N., De Roon, Konè M., Wesley; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini.

Guida TV Calcio: dove vedere Como-Roma?

Como-Roma, domenica 11 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Como-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-Roma

Tra le formazioni presenti in Serie A nelle ultime due stagioni (dal 2025/26), Roma (34) e Como (35) sono le due che hanno subito meno gol nel torneo in questo intervallo temporale; allargando il dato ai Big-5 campionati europei, solo l’Arsenal (31) – sempre escludendo neopromosse e retrocesse – ne ha incassati meno nel periodo.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.83

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Como-Roma

Con 12 reti nel 2026, Tasos Douvikas ha già stabilito il record di gol per un giocatore del Como in un singolo anno solare nella storia della Serie A. Più nel dettaglio, tutte le ultime cinque reti dell’attaccante greco in campionato sono arrivate in trasferta – la sua ultima marcatura al Sinigaglia in Serie A risale infatti allo scorso 22 marzo contro il Pisa.

Dal suo esordio in Serie A con la Roma (18 gennaio 2026), Donyell Malen è il miglior marcatore nei Big-5 campionati europei: 20 gol in 23 presenze, davanti a Harry Kane e Raphinha (18 entrambi). Malen è anche il giocatore con la miglior media minuti/gol in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): uno ogni 91′ – dietro a lui Cristiano Ronaldo (uno ogni 104′) e Ronaldo (uno ogni 117′) – min.10 reti.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (5–5-1, -0.90 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.