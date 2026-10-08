Domenica alle ore 18:00 dal Mapei Stadium torna in campo il Milan che affronterà un insidioso Sassuolo nella 6° giornata di Serie A, di rientro dopo la lunga pausa per le nazionali. Pronostico Sassuolo-Milan 11 ottobre 2026.

Pronostico Sassuolo-Milan 11 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Milan match valido per la 6° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Milan (4V, 3N), tra cui le tre più recenti (1V, 2N). Il Milan ha perso l’ultima trasferta di Serie A contro il Sassuolo, dopo una serie di imbattibilità di otto incontri (6V, 2N). Il Sassuolo ha trovato un solo successo nelle ultime 10 gare contro il Milan nel corso dei gironi d’andata di Serie A (3N, 6P).

Dopo tre vittorie e due pareggi, il Milan può rimanere imbattuto in ciascuna delle prime sei gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23; tuttavia, i rossoneri possono anche trovare tre pareggi nelle prime sei giornate per la prima volta dal 2018/19.

Il Sassuolo ha vinto otto delle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (3P) – dall’inizio del girone di ritorno dello scorso campionato, solo l’Inter (10) e la Roma (nove) hanno registrato più successi interni (otto anche per il Napoli).

Probabili Formazioni Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen F., Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Esposito Se., Laurientè. All. Aquilani.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Ramos G. All. Amorim.

Guida TV Calcio: dove vedere Sassuolo-Milan?

Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Sassuolo-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Milan

Il Sassuolo è, insieme al Monza, una delle due squadre che hanno sia segnato che subito almeno un gol in ciascuna gara di questa Serie A. Solo il Como (41) e la Juventus (38) hanno effettuato più conclusioni da fuori area rispetto al Sassuolo in questo avvio di Serie A (35). Il Milan è la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A: 15.6%, avendo trovato 10 reti con 64 conclusioni; dall’altro lato, il Sassuolo ha segnato una rete in meno (nove) con 22 tiri in più (86).

PRONOSTICO: GOL SI @1.70

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Sassuolo-Milan

Domenico Berardi ha segnato ben 12 gol in 20 sfide di Serie A contro il Milan; in tutta la storia della competizione, solo Silvio Piola (22) ed Enrico Chiesa (14) hanno all’attivo più centri contro i rossoneri (a 12 anche Antonio Di Natale, Carlo Reguzzoni e Stefano Nyers).

Diego Moreira ha segnato tre gol con il Milan in Serie A in 127 minuti spalmati in tre presenze; solo due giocatori hanno realizzato quattro gol nelle prime quattro gare con i rossoneri nella competizione negli anni 2000: Mario Balotelli nel 2013 e Krzysztof Piatek nel 2019.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (5–5-1, -0.90 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.