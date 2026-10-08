Pronostico Cagliari-Juventus: analisi e scommesse gratuite sulla 6° giornata di Serie A del 11 ottobre 2026

Pronostico Cagliari-Juventus 11 ottobre 2026
Pronostici Serie A
Avatar
di
8 Ottobre 2026

La Juve torna in campo in campionato, dopo la lunga sosta per le nazionali, con una trasferta in Sardegna da non sottovalutare visto che il Cagliari si presenta a questa 6° giornata di Serie A due punti e tre posizioni sopra ai bianconeri. Pronostico Cagliari-Juventus 11 ottobre 2026.

Pronostico Cagliari-Juventus 11 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Juventus match valido per la 6° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari ha vinto l’ultima sfida di Serie A contro la Juventus (1-0 lo scorso 17 gennaio), dopo una serie di nove incroci consecutivi senza successi contro i bianconeri (2N, 7P). Nonostante le 47 gare di Serie A vinte contro il Cagliari dalla Juventus (solo lnter e Milan, entrambe a 48, ne contano di più), i bianconeri hanno trovato il successo solo in due delle cinque più recenti sfide contro i rossoblù nel torneo (2N, 1P).

La Juventus ha ottenuto 10 punti finora in questa Serie A, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nonostante la Juventus sia rimasta imbattuta in sette delle ultime otto trasferte di Serie A (4V, 3N), ha perso la più recente (3-2 contro il Sassuolo). Nessuna squadra ha prodotto più interruzioni alte delle sequenze avversarie rispetto alla Juventus in questa Serie A (67, come la Roma); dall’altro lato, solo il Parma (35) ne ha totalizzate meno rispetto al Cagliari finora (36).

Il Cagliari ha vinto quattro delle prime cinque partite stagionali in Serie A (4V, 1P) per la seconda volta nella sua storia, la prima dopo il 1969/70, campionato in cui pareggiò la sesta gara giocata. Il Cagliari non ha pareggiato nessuna delle ultime otto gare casalinghe in Serie A (4V, 4P), due delle quali nel torneo in corso (sconfitta contro l’Inter e vittoria contro il Lecce). L’ultima volta in cui i sardi hanno evitato il pari in più incontri interni consecutivi nella competizione risale a febbraio-settembre 2019 (12 in quell’occasione).

Pronostico Cagliari-Juventus 11 ottobre 2026

Pronostico Cagliari-Juventus 11 ottobre 2026

Probabili Formazioni Cagliari-Juventus

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju., Obert; Adopo, Winks, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy. All. Pisacane.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez N., Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.

Guida TV Calcio: dove vedere Cagliari-Juventus?

Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cagliari-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Cagliari-Juventus
11/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
6.003.751.55
6.453.741.57
6.403.801.57
6.503.701.55
6.253.851.57

Le nostre scommesse su Cagliari-Juventus

La Juventus è la squadra che ha subito meno tiri in questa Serie A (39); dall’altro lato, solo il Frosinone (104) ha concesso più conclusioni rispetto al Cagliari (102) nel torneo in corso.

PRONOSTICO: JUVE OVER 15.5 TIRI @1.72
PRONOSTICO: CAGLIARI UNDER 9.5 TIRI @1.81

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Cagliari-Juventus

Daniel Maldini ha trovato la via del gol in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Serie A; l’ultimo giocatore del Cagliari che ha segnato in più presenze consecutive nella competizione è stato João Pedro, che arrivò a cinque tra ottobre e novembre 2020.

Tra gli attaccanti che hanno giocato da titolare tutte e cinque le gare di questa Serie A, Randal Kolo Muani è uno dei cinque a non aver ancora trovato il gol (insieme a Dybala, El Bilal Touré, Laurienté e Cambiaghi); inoltre, tra i giocatori con almeno 25 tocchi in area avversaria, solo Assane Diao (10) ha tentato meno conclusioni rispetto al calciatore della Juventus (11).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (5–5-1, -0.90 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Sassuolo-Milan: guida tv, quote, probabili formazioni e FREE PICK 6° giornata di Serie A del 11-10-2026
Pronostici Serie A
Pronostico Sassuolo-Milan: guida tv, quote, probabili formazioni e FREE PICK 6° giornata di Serie A del 11-10-2026
8 Ottobre 2026
Pronostico Como-Roma: tutto per le scommesse sul big match della 6° giornata di Serie A del 11-10-2026
Pronostici Serie A
Pronostico Como-Roma: tutto per le scommesse sul big match della 6° giornata di Serie A del 11-10-2026
8 Ottobre 2026
Pronostico Genoa-Fiorentina: analisi, quote e scommesse sull’anticipo della 6° giornata di Serie A del 10 ottobre 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Genoa-Fiorentina: analisi, quote e scommesse sull’anticipo della 6° giornata di Serie A del 10 ottobre 2026
8 Ottobre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.