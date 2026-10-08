La Juve torna in campo in campionato, dopo la lunga sosta per le nazionali, con una trasferta in Sardegna da non sottovalutare visto che il Cagliari si presenta a questa 6° giornata di Serie A due punti e tre posizioni sopra ai bianconeri. Pronostico Cagliari-Juventus 11 ottobre 2026.

Pronostico Cagliari-Juventus 11 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Juventus match valido per la 6° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari ha vinto l’ultima sfida di Serie A contro la Juventus (1-0 lo scorso 17 gennaio), dopo una serie di nove incroci consecutivi senza successi contro i bianconeri (2N, 7P). Nonostante le 47 gare di Serie A vinte contro il Cagliari dalla Juventus (solo lnter e Milan, entrambe a 48, ne contano di più), i bianconeri hanno trovato il successo solo in due delle cinque più recenti sfide contro i rossoblù nel torneo (2N, 1P).

La Juventus ha ottenuto 10 punti finora in questa Serie A, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nonostante la Juventus sia rimasta imbattuta in sette delle ultime otto trasferte di Serie A (4V, 3N), ha perso la più recente (3-2 contro il Sassuolo). Nessuna squadra ha prodotto più interruzioni alte delle sequenze avversarie rispetto alla Juventus in questa Serie A (67, come la Roma); dall’altro lato, solo il Parma (35) ne ha totalizzate meno rispetto al Cagliari finora (36).

Il Cagliari ha vinto quattro delle prime cinque partite stagionali in Serie A (4V, 1P) per la seconda volta nella sua storia, la prima dopo il 1969/70, campionato in cui pareggiò la sesta gara giocata. Il Cagliari non ha pareggiato nessuna delle ultime otto gare casalinghe in Serie A (4V, 4P), due delle quali nel torneo in corso (sconfitta contro l’Inter e vittoria contro il Lecce). L’ultima volta in cui i sardi hanno evitato il pari in più incontri interni consecutivi nella competizione risale a febbraio-settembre 2019 (12 in quell’occasione).

Probabili Formazioni Cagliari-Juventus

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju., Obert; Adopo, Winks, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy. All. Pisacane.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez N., Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.

Guida TV Calcio: dove vedere Cagliari-Juventus?

Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cagliari-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Juventus

La Juventus è la squadra che ha subito meno tiri in questa Serie A (39); dall’altro lato, solo il Frosinone (104) ha concesso più conclusioni rispetto al Cagliari (102) nel torneo in corso.

PRONOSTICO: JUVE OVER 15.5 TIRI @1.72

PRONOSTICO: CAGLIARI UNDER 9.5 TIRI @1.81

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Cagliari-Juventus

Daniel Maldini ha trovato la via del gol in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Serie A; l’ultimo giocatore del Cagliari che ha segnato in più presenze consecutive nella competizione è stato João Pedro, che arrivò a cinque tra ottobre e novembre 2020.

Tra gli attaccanti che hanno giocato da titolare tutte e cinque le gare di questa Serie A, Randal Kolo Muani è uno dei cinque a non aver ancora trovato il gol (insieme a Dybala, El Bilal Touré, Laurienté e Cambiaghi); inoltre, tra i giocatori con almeno 25 tocchi in area avversaria, solo Assane Diao (10) ha tentato meno conclusioni rispetto al calciatore della Juventus (11).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (5–5-1, -0.90 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.