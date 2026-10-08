Pronostico Atalanta-Venezia: analisi e scommesse sulla 6° giornata di Serie A di lunedì 12 ottobre 2026

Pronostico Atalanta-Venezia 12 ottobre 2026
Pronostici Serie A
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8 Ottobre 2026

Il primo dei due posticipi del lunedì che chiudono la 6° giornata di Serie A si gioca a Bergamo con la Dea che ospita il Venezia che attualmente è all’ultimo posto con 0 punti, avendo sempre perso nelle prime 5 partite di campionato. Pronostico Atalanta-Venezia 12 ottobre 2026.

Pronostico Atalanta-Venezia 12 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Venezia match valido per la 6° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Atalanta ha vinto ben sei delle ultime sette sfide di Serie A contro il Venezia (mantenendo la porta inviolata sei volte nel parziale), anche se ha pareggiato nell’ultimo incrocio contro questa avversaria nel torneo, 0-0 il 1° marzo 2025 a Bergamo. Il Venezia ha trovato un solo successo nelle ultime nove sfide di campionato contro l’Atalanta (2N, 6P).

Il Venezia (5/5) è, insieme al Borussia Mönchengladbach (4/4), una delle due squadre che hanno perso tutti gli incontri giocati finora in stagione nei 10 grandi campionati europei. Il Venezia è l’unica squadra che non ha ancora schierato giocatori italiani dal primo minuto in questa Serie A; dall’altro lato, l’Atalanta ha impiegato otto italiani titolari differenti nel torneo in corso, meno solo di Frosinone e Monza (10 per entrambe).

L’Atalanta ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A (contro Roma, Cagliari e Juventus) – l’ultima volta che ha registrato quattro ko consecutivi nella competizione risale a gennaio 2016, con Edoardo Reja in panchina. Nonostante l’Atalanta sia la squadra che ha utilizzato il maggior numero di titolari differenti (20), è la squadra che ha impiegato meno giocatori in questa Serie A (sempre 20).

Pronostico Atalanta-Venezia 12 ottobre 2026

Pronostico Atalanta-Venezia 12 ottobre 2026

Probabili Formazioni Atalanta-Venezia

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen T., Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessiè, Ederson D.S.; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Moreno M., Bella-Kotchap, Juan Jesus; Hainaut, Perez K., Sohm, Helgason, Correia T.; Yeboah J., Adams A. All. Stroppa.

Guida TV Calcio: dove vedere Atalanta-Venezia?

Atalanta-Venezia, lunedì 12 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Atalanta-Venezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Atalanta-Venezia
12/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.604.255.00
1.623.935.35
1.584.205.20
1.554.105.25
1.574.005.50

Le nostre scommesse su Atalanta-Venezia

L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro gare casalinghe contro il Venezia in Serie A. L’ultimo successo in trasferta del Venezia in Serie A risale al 12 febbraio 2022, da allora una serie di 28 gare esterne consecutive senza successi nel torneo (10N, 18P)

PRONOSTICO: ATALANTA @1.62

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Atalanta-Venezia

Tra gli attaccanti con almeno 1000 minuti all’attivo in Serie A da inizio febbraio, Charles De Ketelaere è quello che ha tentato meno volte la conclusione, appena 13; tra questi, è quello che ha creato più occasioni per i compagni in rapporto ai tiri tentati (2.23 occasioni create ogni tiro).

Il più recente gol fuori casa di Antoine Hainaut in Serie A è arrivato alla New Balance Arena contro l’Atalanta, il 25 maggio 2025 con il Parma; il difensore del Venezia è il giocatore che ha tentato più cross su azione in questo campionato (27).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (5–5-1, -0.90 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

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