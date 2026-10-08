La 6° giornata di Serie A si chiuderà col posticipo di lunedì sera a Torino, quando i Granata ospiteranno l’Udinese, due squadre appaiate a centro classifica con 4 punti a testa. I friulani dopo un ottimo inizio hanno perso tutte e tre le ultime uscite di campionato. Pronostico Torino-Udinese 12 ottobre 2026.

Pronostico Torino-Udinese 12 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Udinese match valido per la 6° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Udinese ha vinto le ultime due gare di Serie A contro il Torino, dopo una serie di sei sfide consecutive senza vittorie contro questa avversaria (2N, 4P). Il Torino è rimasto imbattuto in ben otto delle ultime 10 sfide casalinghe contro l’Udinese in Serie A (6V, 2N), mantenendo la porta inviolata in cinque di questi incontri.

Il Torino ha subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A, cinque delle quali nel torneo in corso. Il Torino ha perso le prime due gare interne di questo campionato, dopo che aveva chiuso il precedente rimanendo imbattutto in tutte le ultime sei (4V, 2N). Il Torino è la squadra con il peggior rapporto tra palloni giocati e tiri effettuati in questa Serie A, trovando in media una conclusione ogni 71 tocchi nel torneo in corso.

Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime due gare di questo campionato (1V, 1N), l’Udinese ha perso le tre successive sfide (contro Lazio, Inter e Cagliari). Le trasferte dell’Udinese hanno visto 13 gol finora in questa Serie A (sei reti fatte e sette subite), più di ogni altra squadra fuori casa.

Probabili Formazioni Torino-Udinese

TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Casadei, Vlasic; Simeone. All. Abate.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller L., Karlstrom, Kamara H.; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis K. All. Runjaic.

Guida TV Calcio: dove vedere Torino-Udinese?

Torino-Udinese, lunedì 12 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Torino-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Udinese

Solo Frosinone e Roma (entrambe a sette) hanno segnato più gol dell’Udinese nel corso delle prime frazioni di gioco (sei, come il Como) – tuttavia, nessuna formazione ha realizzato meno reti dei friulani dopo l’intervallo (appena due, alla pari di altre quattro squadre).

PRONOSTICO: UDINESE OVER 0.5 GOL 1° TEMPO @2.30

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio Torino-Udinese

Rolando Mandragora – 71 presenze e tre gol in campionato con l’Udinese tra il 2018 e il 2021 e un gol da ex contro i bianconeri (il 21 dicembre 2025 con la Fiorentina) – è stato coinvolto in due reti nelle ultime tre gare di Serie A (1G+1A). Dopo l’assist contro il Bologna, il centrocampista granata potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura in due sfide consecutive nel torneo per la prima volta da aprile 2025 (in maglia viola, contro Cagliari ed Empoli).

Jurgen Ekkelenkamp è stato coinvolto in sei gol nelle sue ultime cinque trasferte di Serie A (quattro reti e due assist) – solo Donyell Malen (nove) ha preso parte a più marcature fuori casa da inizio marzo in Serie A.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (5–5-1, -0.90 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.