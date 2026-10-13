L’Inter vince ancora nella 6° giornata di Serie A e solo la Lazio sorprendente regge il passo dei nerazzurri, con la squadra di Gattuso che nel prossimo turno sarà protagonista del big match in casa della Juventus. Intanto dopo 6 sconfitte su 6 il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa. Risultati Serie A Giornata 6.

Risultati Serie A Giornata 6 e classifica del campionato di calcio

La Serie A riparte dopo tre settimane di sosta per le nazionali e la sesta giornata ridisegna la parte alta della classifica. L’Inter liquida il Parma in mezz’ora e sale a 16 punti, la Lazio risponde battendo il Monza e la raggiunge in testa, mentre la Roma, in dieci per quasi tutto il secondo tempo, strappa a Como uno 0-0 che le costa la vetta ma non l’imbattibilità. Alle loro spalle rallentano Milan e Juventus, fermate sull’1-1 da Sassuolo e Cagliari, con i sardi che restano quarti dopo una partenza che in Sardegna non si vedeva da decenni.

Nelle otto partite giocate tra sabato e domenica sono arrivati 20 gol, con quattro vittorie interne, tre pareggi e un solo successo in trasferta: quello del Bologna a Lecce, il primo in campionato per i rossoblù. Prima vittoria anche per il Genoa di De Rossi, mentre il Napoli ritrova i tre punti con la doppietta di De Bruyne. Il turno si è completato col doppio posticipo del lunedì vinto dalle squadre di casa: l’Atalanta ha superato 3-1 il Venezia (un risultato che costa la panchin a Stroppa) e il Torino che vince 2-1 contro l’Udinese, con i friulani al 4° ko di fila mentre i granata respirano con tre punti importanti.

RISULTATI 6° GIORNATA SERIE A

Sabato 10 ottobre

Genoa-Fiorentina 2-1 (7′ Osmajic, 15′ Messias, 73′ aut. Vasquez)

Inter-Parma 3-0 (13′ Sucic, 18′ rig. Calhanoglu, 31′ Thuram)

Napoli-Frosinone 3-0 (29′ rig. e 90’+4′ De Bruyne, 32′ Lang)

Domenica 11 ottobre

Como-Roma 0-0

Lazio-Monza 3-1 (3′ Nuno Tavares, 23′ Isaksen, 46′ Goglichidze, 88′ Pinamonti)

Lecce-Bologna 1-2 (17′ Orsolini, 64′ Fatah, 75′ Enem)

Sassuolo-Milan 1-1 (63′ Rabiot, 68′ Odenthal)

Cagliari-Juventus 1-1 (20′ Maldini, 81′ Kolo Muani)

Lunedì 12 ottobre

Atalanta-Venezia, 3-1

Torino-Udinese, 2-1

CLASSIFICA SERIE A 2026-2027

Inter 16 Lazio 16 Roma 14 Cagliari 13 Milan 12 Juventus 11 Como 11 Napoli 10 Frosinone 10 Atalanta 9 Sassuolo 8 Torino 7 Lecce 6 Bologna 5 Udinese 4 Monza 4 Genoa 4 Parma 4 Fiorentina 4 Venezia 0

Quote Antepost: l’Inter domina nelle quote Scudetto

La Serie A ricomincia nel nome dell’Inter. I nerazzurri battono con un netto 3-0 il Parma e mantengono la vetta della classifica al pari della Lazio, staccando la Roma, fermata sul pari a Como. Per i betting analyst di 888sport i risultati del weekend pongono Lautaro e compagni ancora di più in pole position per il bis tricolore, con l’Inter data a 1,38, quota in discesa rispetto l’1,75 del turno precedente, allungando proprio sui giallorossi di Gasperini, saliti invece da 4,00 a 5,50.

Crollano anche le possibilità di rimonta di Milan, Como e Juventus, che raccolgono un solo punto ciascuno: terza forza in lavagna i rossoneri, ancora imbattuti, a 13,00, seguiti da bianconeri e lariani, entrambi visti a 15,00, al pari del Napoli, l’unica formazione del gruppo anti-Inter vincente nel weekend. Resiste in vetta alla classifica la Lazio, alla miglior partenza della storia, ma per gli esperti sono remote le possibilità scudetto, con il primo posto finale dei ragazzi di Gattuso lontano a 46 volte la posta.

Lazio sorprendente, crolla la quota per la top-4 degli uomini di Gattuso

Il 3-1 dell’Olimpico contro il Monza conferma la Lazio capolista in Serie A, insieme all’Inter, e la lancia nella corsa per la Champions League. Ne sono convinti i bookmaker che offrono i biancocelesti in top-4 a 7,50 su Goldbet e Planetwin365, in netta discesa rispetto al 20,00 di inizio stagione. La lavagna resta dominata dalla Roma, proposta a 1,20 nonostante il pareggio di Como, che lascia anche i comaschi stabili, a 1,60, rispetto a prima della sosta.

Se i campioni d’Italia di Christian Chivu non sono nemmeno quotati, la Juventus sale da 1,55 a 1,75, bloccata sull’1-1 dal sempre più sorprendente Cagliari. Un altro 1-1, ma contro il Sassuolo, blocca anche il Milan, che passa da 1,65 a 2,00 dove viene raggiunto dal Napoli, tornato a guadagnare terreno grazie al netto 3-0 contro il Frosinone.

Il Venezia esonera Stroppa. Ancora a rischio Amorin e Spalletti

Salta un altro allenatore in Serie A! Si tratta di Giovanni Stroppa, esonerato dal Venezia come da comunicato ufficiale della squadra lagunare. Artefice della promozione dello scorso anno, la campagna della squadra veneta è stata disastrosa in questo primo scorcio di stagione con 6 sconfitte su 6 che sono costate la panchina a Stroppa. È il quarto allenatore che salta in questo primo scorcio di stagione dopo Grosso (Fiorentina), Tedesco (Bologna) e Cuesta (Parma). I nomi più caldi per sostituire Stroppa sono Paolo Zanetti e Davide Nicola.

Non tira una buona aria nemmeno a Torino, sponda Juventus, e a Milano, sponda rossonera. Avevano chiuso il ciclo pre-nazionali con due convincenti vittorie che avevano smorzato la “crisi” di settembre, ma il ritorno in campo di Juventus e Milan non è stato dei migliori. Entrambe le formazioni hanno ottenuto un pareggio 1-1 esterno, nell’ordine contro Cagliari e Sassuolo, che ha il sapore della sconfitta e soprattutto allontana ancora la vetta della classifica, occupata dall’Inter sempre più autoritaria e prepotente.

Questi risultati rendono più instabili le panchine di Ruben Amorim e Luciano Spalletti. Seppur imbattuto in Serie A, su Betflag e Better rischia di più il tecnico portoghese, il cui addio entro Natale si gioca a 4,50, quota leggermente più alta per l’ex ct azzurro, offerto a 5,00, che sta evidenziando segni di nervosismo (vedi espulsione post partita) per una situazione che non accenna a migliorare dopo il mancato accesso alla Champions League dell’ultima stagione.

Prossimo turno con un Juventus-Lazio imperdibile

Il campionato di calcio italiano tornerà in una lunga 7° giornata di Serie A che si districherà dal 16 fino al 19 ottobre. Si parte con l’anticipo del venerdì tra Frosinone-Sassuolo mentre al sabato 3 match; si inizia alle ore 15:00 con Venezia-Napoli, per poi passare al Dall’Ara alle ore 18:00 per Bologna-Inter e alle 20:45 si chiude con Roma-Genoa.

Alla domenica il grosso del turno con 4 partite aperte dal lunch match delle ore 12:30 dal sapore di salvezza con Udinese-Lecce mentre alle ore 15:00 al Franchi scendono in campo Fiorentina-Como. Alle ore 18:00 a San Siro una delle partite più interessanti di questo turno, Milan-Atalanta, anche se il vero big match si gioca qualche ora dopo, alle 20:45 con Juventus-Lazio. I bianconeri stanno faticando e saranno impegnati anche in Europa League in settimana, ma giocano in casa e sono nettamente favoriti sotto @1.70 di quota, forse troppo favoriti visto come sta andando la Lazio che si gioca sopra @5 volte la posta per la vittoria a Torino.

Il turno sarà chiuso anche questa volta da un doppio posticipo del lunedì. Alle ore 18:30 si inizia in Brianza con Monza-Cagliari mentre a chiudere la giornata alle ore 20:45 di lunedì sera saranno Parma-Torino, con i granata ancora impegnati in un posticipo.

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