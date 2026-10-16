Dopo 6 sconfitte su 6 partite il Venezia ha esonerato Giovanni Stroppa e si prepara per una 7° giornata di Serie A complicata visto che in laguna arriva un Napoli affamato di punti. Pronostico Venezia-Napoli 17 ottobre 2026.

Pronostico Venezia-Napoli 17 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Venezia-Napoli match valido per la 7° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro il Venezia in Serie A (7V, 7N), evitando la sconfitta in tutte le 10 più recenti (6V, 4N) – l’ultimo successo dei lagunari contro i partenopei nel massimo campionato risale all’8 marzo 1942 (4-1 al Penzo). Il Venezia non ha segnato alcun gol in tutte le ultime sette sfide contro il Napoli in Serie A.

Il Venezia ha perso tutte le prime sei partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1949/50. Il Venezia ha perso le ultime quattro gare al Penzo in Serie A e solo una volta ha registrato più sconfitte casalinghe di fila nella sua storia nel massimo campionato: sei tra giugno 1947 e ottobre 1949.

Il Napoli ha ottenuto un solo punto nelle ultime due trasferte di campionato (sconfitta contro l’Inter e pareggio contro la Fiorentina); l’ultima volta che ha infilato una striscia di almeno tre match fuori casa senza vittoria in Serie A risale al periodo tra febbraio e aprile 2025 (4N, 1P in quel caso, incluso uno 0-0 vs Venezia). Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite contro squadre neopromosse in Serie A, con uno score di 18-2. I partenopei hanno anche registrato ben otto clean sheet nelle ultime nove sfide contro queste formazioni, mantenendo la porta inviolata in tutte le cinque gare più recenti.

Probabili Formazioni Venezia-Napoli

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; McTominay, Lang; Lucca. All. Allegri

Guida TV Calcio: dove vedere Venezia-Napoli

Venezia-Napoli, sabato 17 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Venezia-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Venezia-Napoli

Il Venezia è la squadra che ha ricevuto più cartellini gialli (18) in questo campionato; più nel dettaglio, i lagunari sono anche la formazione con il rapporto più basso tra falli commessi e ammonizioni (un cartellino giallo ogni 3.6 falli di media). Il Napoli è leggermente sopra la media per quanto riguarda i cartellini fatti prendere ai suoi avversari (11 cartellini gialli provocati).

PRONOSTICO: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio su Venezia-Napoli

Nessun difensore è stato coinvolto in più gol di Antoine Hainaut (2G+1A) in questa stagione di Serie A: tre, al pari di Hassane Kamara, Nuno Tavares e Ricardo Mangas. Il classe 2002 del Venezia è anche il giocatore che ha effettuato il maggior numero di cross su azione (35, almeno 11 in più di qualsiasi altro) nel campionato in corso.

Dopo la doppietta contro il Frosinone, Kevin De Bruyne potrebbe segnare in due presenze di fila in campionato per la prima volta dopo quattro anni, ovvero dall’ottobre 2022 (in quel caso in Premier League con il Manchester City contro Brighton e Leicester). Più nel dettaglio, il belga ha preso parte a sette gol in 10 presenze (5G+2A) da inizio agosto tra club e nazionale considerando tutte le competizioni.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–5-1, -0.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.