Pronostico Frosinone-Sassuolo: analisi e scommesse sull’anticipo della 7° giornata di Serie A del 16-10-2026

Pronostico Frosinone-Sassuolo 16 ottobre 2026
Pronostici Serie A
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16 Ottobre 2026

La 7° giornata di Serie A inizia venerdì sera con l’anticipo tra Frosinone e Sassuolo. I neroverdi dopo aver fermato il Milan e inguaiato Amorin, puntano a continuare l’ottimo avvio di campionato. Ancora meglio ha fatto il Frosinone che però si è bloccato lo scorso turno perdendo 0-3 a Napoli. Pronostico Frosinone-Sassuolo 16 ottobre 2026.

Pronostico Frosinone-Sassuolo 16 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Frosinone-Sassuolo match valido per la 7° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A (3V, 2N). Nessun pareggio nelle tre gare disputate in casa dei ciociari tra Frosinone e Sassuolo in Serie A: due successi neroverdi con porta inviolata sono stati seguiti da una vittoria dei gialloblù.

Il Frosinone ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato (contro Venezia e Como) e potrebbe ottenere tre successi interni di fila solo per la terza volta in Serie A.

Il Sassuolo non ha vinto alcuna delle ultime nove trasferte di campionato (3N, 6P); l’ultimo successo fuori casa dei neroverdi in Serie A risale allo scorso 15 febbraio contro l’Udinese (2-1 in rimonta grazie alle reti di Laurienté e Pinamonti).

Pronostico Frosinone-Sassuolo 16 ottobre 2026

Pronostico Frosinone-Sassuolo 16 ottobre 2026

Probabili Formazioni Frosinone-Sassuolo

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani.

Guida TV Calcio: dove vedere Frosinone-Sassuolo

Frosinone-Sassuolo, venerdì 16 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Frosinone-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Frosinone-Sassuolo
16/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.403.602.70
2.453.682.63
2.453.602.65
2.503.602.60
2.403.502.70

Le nostre scommesse su Frosinone-Sassuolo

Il Sassuolo ha perso otto delle ultime 12 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (3V, 1N), subendo 22 reti nel periodo (1.8 di media) –  inclusa la sconfitta nel campionato in corso contro il Monza (1-2 lo scorso 18 settembre). Il Frosinone è una formazione dalla riaggressione alta: i ciociari (10.0) sono infatti la seconda squadra con il PPDA più basso in questa stagione di Serie A, dietro solo alla Juventus (9.9), dall’altra parte invece il Sassuolo (20.4) è ultimo in questa graduatoria (il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell’avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva – un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa). Il Sassuolo (56.5%) è la formazione con la più alta percentuale di tiri in porta nel campionato in corso.

PRONOSTICO: GOL SI + OVER 2.5 @1.60

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio su Frosinone-Sassuolo

Giacomo Calò è il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni (24) in questa stagione di Serie A – ben 17 di queste sono arrivate da calcio piazzato: record in quest’ultima graduatoria nei Big-5 campionati europei 2026/27.

Cas Odenthal ha realizzato due gol nel campionato in corso e solo due difensori nella storia del Sassuolo hanno segnato più reti in una stagione di Serie A: Gian Marco Ferrari (quattro nel 2018/19) e Francesco Acerbi (in tre occasioni – quattro sia nel 2016/17 che nel 2015/16 e tre nel 2014/15).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–5-1, -0.20 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅
Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

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