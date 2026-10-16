La 7° giornata di Serie A si chiude lunedì sera, alle ore 20:45 al Tardini, col Parma a caccia di punti preziosi per la salvezza contro il Torino che arriva da un importante vittorie e i granata si sono rilanciati dopo l’ultimo turno di campionato. Pronostico Parma-Torino 19 ottobre 2026.

Pronostico Parma-Torino 19 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Parma-Torino match valido per la 7° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il prossimo sarà il 39° incontro tra Parma e Torino in Serie A: gli emiliani (16) hanno vinto il doppio delle sfide rispetto ai piemontesi (otto), con 14 pareggi a completare il bilancio. Il Torino è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette confronti contro il Parma in Serie A, registrando tre vittorie e tre pareggi nel parziale. Bilancio in perfetto equilibrio negli ultimi sei confronti in Serie A in casa del Parma tra gli emiliani e il Torino (due successi per parte e due pareggi).

Il Parma ha ottenuto solo quattro punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (1V, 1N, 4P). Dopo il 2-1 interno contro il Genoa alla 5ª giornata, il Parma potrebbe vincere due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020.

Il Torino è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro gare giocate in Serie A (2V, 1N), conquistando sette punti nel parziale: uno in più di quelli che aveva collezionato nel doppio delle precedenti partite giocate nel torneo, considerando anche la fine del campionato scorso (sei punti in otto sfide – 1V, 3N, 4P). Dopo il successo per 2-1 contro l’Udinese, il Torino potrebbe vincere due match di fila in Serie A solo per la seconda volta da inizio 2026 – la prima ad aprile, contro Pisa ed Hellas Verona, con Roberto D’Aversa in panchina.

Probabili Formazioni Parma-Torino

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Carboni; Delprato, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero. All. Gilardino

TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate

Guida TV Calcio: dove vedere Parma-Torino

Parma-Torino, lunedì 19 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Parma-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Parma-Torino

Parma (108) e Torino (100) sono due delle tre squadre – insieme al Cagliari (80) – che hanno giocato meno palloni all’interno dell’area di rigore avversaria in questa Serie A, oltre ad essere anche due delle tre formazioni con meno conclusioni nello specchio in queste prime sei giornate (16 i gialloblù, 19 i granata come il Genoa). In particolare, il club emiliano è anche quello che ha segnato meno reti fino ad ora nel torneo (quattro).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.58

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio su Parma-Torino

Simone Lontani – il più giovane calciatore ad essere già andato a bersaglio in questa Serie A (un gol contro il Monza, classe 2008) – è il giocatore del Parma che vanta più dribbling tentati (11) e riusciti (sei) nel campionato in corso. In generale, assieme a Djibril Ouziad (sette, nato nel 2009) e Ilyas Azizi (sei, classe 2008), il gialloblù è uno dei tre giocatori più giovani con più di cinque dribbling completati nei maggiori cinque tornei europei 2026/27.

La prima partecipazione attiva di Sandro Kulenović in Serie A è arrivata proprio contro il Parma: assist per la rete del definitivo 4-1 per i granata siglato da Duván Zapata, al 90+1′ del 13 marzo scorso. Dopo i gol contro Bologna e Udinese, il croato potrebbe andare a bersaglio per tre gare di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2025, quando giocava ancora in HNL con la Dinamo Zagabria.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–5-1, -0.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.