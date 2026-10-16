Pronostico Juventus-Lazio: analisi e scommesse sul big match della 7° giornata di Serie A del 18 ottobre 2026

Pronostico Juventus-Lazio 18 ottobre 2026
Pronostici Serie A
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16 Ottobre 2026

Domenica sera, alle ore 20:45 a Torino, la Juventus ospiterà una sorprendente Lazio nel big match più interessante della 7° giornata di Serie A. Spalletti è quello che ha da perdere maggiormente nello scontro con Gattuso che sta facendo meglio del previsto contro i biancocelesti. Pronostico Juventus-Lazio 18 ottobre 2026.

Pronostico Juventus-Lazio 18 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Lazio match valido per la 7° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide di Serie A tra Juventus e Lazio – tre vittorie a testa e tre pareggi – dopo che i bianconeri avevano vinto ben 12 delle 15 precedenti gare contro i biancocelesti in campionato (1N, 2P). In generale, la Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A (87V, 40N, 37P) e che ha segnato più gol contro i biancocelesti nella storia del torneo (290, almeno 18 più rispetto a qualsiasi altra squadra).

La Juventus ha conquistato 11 punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (3V, 2N, 1P) e nelle scorse 10 stagioni solo due volte non ha superato questa soglia dopo le prime sette partite disputate nel torneo.

La Lazio è ancora imbattuta in questo campionato, grazie a cinque successi e un pareggio: solo sei volte nella propria storia in Serie A i biancocelesti hanno evitato la sconfitta in ciascuno dei primi sette match del torneo, ma senza mai registrare sei successi (5V, 2N sia nel 1972/73 che nel 1999/2000, annata dell’ultimo scudetto). La Lazio è una delle due formazioni che hanno conquistato più punti in Serie A (16 in sei giornate, al pari dell’Inter). Gennaro Gattuso (5V, 1N) potrebbe diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a vincere sei delle prime sette partite alla guida della Lazio nel torneo – sono arrivati a cinque su sette Igor Tudor, Tommaso Maestrelli e Vladimir Petkovic.

Pronostico Juventus-Lazio 18 ottobre 2026

Pronostico Juventus-Lazio 18 ottobre 2026

Probabili Formazioni Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Zhegrova, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

Guida TV Calcio: dove vedere Juventus-Lazio

Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Juventus-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Juventus-Lazio
18/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.653.755.00
1.653.855.15
1.673.805.20
1.673.705.00
1.653.855.10

Le nostre scommesse su Juventus-Lazio

La Juventus va a bersaglio da 13 match casalinghi di fila contro la Lazio in Serie A (30 gol nel parziale, 2.3 in media a partita) e ha registrato una striscia più lunga di sfide interne con gol contro i biancocelesti solo nei primi 21 confronti in assoluto davanti al pubblico bianconero tra le due formazioni nel torneo.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio su Juventus-Lazio

Randal Kolo Muani – già a segno contro la Lazio in Serie A, il 10 maggio 2025 – è stato coinvolto in due reti nelle ultime tre partite in campionato (1G+1A): tante partecipazioni attive quante ne aveva collezionate nelle precedenti 33 gare giocate nei maggiori cinque tornei europei. Dopo il centro contro il Cagliari nell’ultimo turno, il francese potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in queste competizioni per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2025, nelle sue prime tre presenze in bianconero (gol contro il Napoli e doppiette contro Empoli e Como in quel caso).

La prima rete in Serie A di Tijjani Noslin è arrivata proprio contro la Juventus, il 17 febbraio 2024 con l’Hellas Verona (2-2). L’olandese – due reti e due assist nelle ultime tre partite – sta vivendo la propria miglior stagione nei maggiori 10 campionati europei in termini di media minuti/partecipazioni attive, con un gol o assist ogni 65′: nel massimo campionato italiano in corso, solo l’avversario di giornata Edon Zhegrova (1G/A ogni 39′) e Marcus Thuram (1G/A ogni 58′) viaggiano ad un ritmo migliore (min. tre coinvolgimenti a rete).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–5-1, -0.20 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅
Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

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