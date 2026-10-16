Pronostico Bologna-Inter: le scommesse gratuite sul match della 7° giornata di Serie A del 17 ottobre 2026

Pronostico Bologna-Inter 17 ottobre 2026
Pronostici Serie A
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16 Ottobre 2026

Sabato pomeriggio, alle ore 18:00 dallo Stadio Dallara, il Bologna ospita la capolista Inter per quanto riguarda uno dei match più interessanti della 7° giornata di Serie A. Pronostico Bologna-Inter 17 ottobre 2026.

Pronostico Bologna-Inter 17 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Inter match valido per la 7° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide tra Bologna e Inter in Serie A: tre vittorie per parte e tre pareggi – incluso il 3-3 nel confronto più recente dello scorso 23 maggio al Dall’Ara. Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe contro l’Inter in campionato (3V, 1N), dopo che invece aveva perso ben 12 delle precedenti 15 gare casalinghe contro i nerazzurri in Serie A (3N).

Il Bologna ha pareggiato quattro degli ultimi cinque match casalinghi di campionato (1P), tra cui i due più recenti; gli emiliani potrebbero registrare almeno tre pareggi interni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e ottobre 2024 (sette in quel caso).

L’Inter ha guadagnato 16 punti in questo campionato; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 19 punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria. L’Inter ha alternato un pareggio ad una vittoria in tutte le ultime sette trasferte di campionato – pareggiando 2-2 quella più recente contro la Roma.

Pronostico Bologna-Inter 17 ottobre 2026

Pronostico Bologna-Inter 17 ottobre 2026

Probabili Formazioni Bologna-Inter

BOLOGNA (3-4-3): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Palladino

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu

Guida TV Calcio: dove vedere Bologna-Inter

Bologna-Inter, sabato 17 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Bologna-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bologna-Inter
17/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
5.004.001.60
5.354.201.58
5.404.101.58
5.504.201.55
5.754.001.57

Le nostre scommesse su Bologna-Inter

A partire dallo scorso dicembre, il Bologna è la formazione che ha subito più gol in gare casalinghe in Serie A (26); nello stesso periodo, escludendo neopromosse e retrocesse, gli emiliani (2V, 5N, 10P) sono la squadra che ha guadagnato meno punti in partite interne nel torneo (11 in 17 match, almeno cinque in meno di qualsiasi altra). L’Inter è quinta nelle statistiche di Expected Goals (7.0).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.67

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio su Bologna-Inter

Le cinque reti del Bologna in questo campionato sono state realizzate da cinque giocatori diversi: Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini ed Enem. Più nel dettaglio, nell’anno solare 2026, Federico Bernardeschi è il calciatore dei rossoblù che ha preso parte a più reti in Serie A: sei (4G+2A).

Lautaro Martínez ha realizzato cinque gol contro il Bologna in campionato, tutti al Meazza però. Il Dall’Ara è infatti lo stadio in cui l’argentino ha disputato più minuti senza segnare in carriera in Serie A: 483 minuti – gli altri due stadi in cui non ha segnato nel torneo sono il Paolo Mazza di Ferrara (103 minuti) e l’Ezio Scida di Crotone (65 minuti).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–5-1, -0.20 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅
Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

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