Sabato pomeriggio, alle ore 18:00 dallo Stadio Dallara, il Bologna ospita la capolista Inter per quanto riguarda uno dei match più interessanti della 7° giornata di Serie A. Pronostico Bologna-Inter 17 ottobre 2026.

Pronostico Bologna-Inter 17 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Inter match valido per la 7° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide tra Bologna e Inter in Serie A: tre vittorie per parte e tre pareggi – incluso il 3-3 nel confronto più recente dello scorso 23 maggio al Dall’Ara. Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe contro l’Inter in campionato (3V, 1N), dopo che invece aveva perso ben 12 delle precedenti 15 gare casalinghe contro i nerazzurri in Serie A (3N).

Il Bologna ha pareggiato quattro degli ultimi cinque match casalinghi di campionato (1P), tra cui i due più recenti; gli emiliani potrebbero registrare almeno tre pareggi interni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e ottobre 2024 (sette in quel caso).

L’Inter ha guadagnato 16 punti in questo campionato; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 19 punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria. L’Inter ha alternato un pareggio ad una vittoria in tutte le ultime sette trasferte di campionato – pareggiando 2-2 quella più recente contro la Roma.

Probabili Formazioni Bologna-Inter

BOLOGNA (3-4-3): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Palladino

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu

Guida TV Calcio: dove vedere Bologna-Inter

Bologna-Inter, sabato 17 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Bologna-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Inter

A partire dallo scorso dicembre, il Bologna è la formazione che ha subito più gol in gare casalinghe in Serie A (26); nello stesso periodo, escludendo neopromosse e retrocesse, gli emiliani (2V, 5N, 10P) sono la squadra che ha guadagnato meno punti in partite interne nel torneo (11 in 17 match, almeno cinque in meno di qualsiasi altra). L’Inter è quinta nelle statistiche di Expected Goals (7.0).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.67

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio su Bologna-Inter

Le cinque reti del Bologna in questo campionato sono state realizzate da cinque giocatori diversi: Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini ed Enem. Più nel dettaglio, nell’anno solare 2026, Federico Bernardeschi è il calciatore dei rossoblù che ha preso parte a più reti in Serie A: sei (4G+2A).

Lautaro Martínez ha realizzato cinque gol contro il Bologna in campionato, tutti al Meazza però. Il Dall’Ara è infatti lo stadio in cui l’argentino ha disputato più minuti senza segnare in carriera in Serie A: 483 minuti – gli altri due stadi in cui non ha segnato nel torneo sono il Paolo Mazza di Ferrara (103 minuti) e l’Ezio Scida di Crotone (65 minuti).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–5-1, -0.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.