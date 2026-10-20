Nell’ultimo turno non sono mancate le sorprese, come il Venezia che cambia allenatore e passa subito a Napoli inguaiando Allegri, ma cè un altro allenatore di un top team di Serie A, Spalletti alla Juve, sotto torchio. Intanto l’Inter continua al comando ma la sorprendente Lazio non la molla. Ancora più sorprendente il Frosinone che vince ancora e continua a viaggiare in zona europa. Risultati Serie A Giornata 7.

Risultati Serie A Giornata 7 e classifica campionato di calcio italiano

La 7ª giornata di Serie A ha detto molto. In vetta restano appaiate Inter e Lazio a quota 19: i nerazzurri hanno ribaltato il Bologna al Dall’Ara con i cambi di Chivu, i biancocelesti hanno dominato allo Stadium e tornano a vincere in casa della Juventus a distanza di nove anni. Alle loro spalle la Roma ha cancellato la delusione europea battendo il Genoa di De Rossi, mentre il Milan ha vinto una partita dai due volti contro l’Atalanta.

La notizia del turno arriva però dal fondo della classifica: il Venezia, alla prima con Davide Nicola in panchina, ha conquistato i primi tre punti della stagione battendo il Napoli, che scivola a nove lunghezze dalla vetta. Da segnalare anche le vittorie larghe di Como e Lecce in trasferta e il poker del Frosinone, trascinato dalla prima tripletta in Serie A di Antonio Raimondo, nuovo capocannoniere del campionato.

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

Inter 19 Lazio 19 Roma 17 Milan 15 Como 14 Cagliari 13 Frosinone 13 Juventus 11 Napoli 10 Torino 10 Atalanta 9 Lecce 9 Sassuolo 8 Monza 7 Bologna 5 Udinese 4 Fiorentina 4 Parma 4 Genoa 4 Venezia 3

Quote Scudetto: l’Inter continua a dominare

In testa continua a essere lotta a due tra l’Inter, grande favorita a 1,50 per lo Scudetto, che vince ancora una volta in rimonta, questa volta a Bologna, e la Roma, vera rivale in quota, data campione nell’anno centenario a quota 6,00. Resiste il Milan di Amorim, ancora imbattuto e reduce dalla vittoria – sofferta nel finale – contro l’Atalanta, offerta a 11,00, tallonato dal Como, corsaro a Firenze, fissato a 12,00.

La variazione in lavagna più importante è quella dei biancocelesti, che continuano a stupire mantenendo la vetta al pari dell’Inter dopo il perentorio 0-3 in casa della Juventus: la Lazio campione d’Italia passa da 46 a 18 volte la posta. Stessa quota proprio dei bianconeri, ottavi in classifica a 8 punti dalla vetta, che scendono ancora rispetto al 13,00 dell’ultima rilevazione. Calo ancora più netto per un Napoli battuto dal Venezia, arrivato alla sfida del Penzo con 0 punti in classifica: la rimonta tricolore dei partenopei si impenna da 15,00 a 50,00.

Top 4: la Lazio vola nelle quote per il piazzamento in Champions

Prosegue la marcia inarrestabile della Lazio: batte la Juventus allo Stadium con un netto 0-3 e si conferma capolista di Serie A insieme all’Inter. Una marcia inarrestabile anche nella lavagna dei bookmaker per la top-4 dove i biancocelesti avanzano ancora, a 3,50 su Sisal e 4,00 su Goldbet, in discesa rispetto al 7,50 della settimana scorsa. I bianconeri invece, ora ottavi a -4 dal quarto posto, scivolano da 1,75 a 2,00.

Ancora peggio va al Napoli che, proprio da 2,00, sale a 4,00 per colpa del ko di Venezia. I partenopei sono ora a -5 dalla zona Champions. Il 3-2 contro l’Atalanta rilancia il Milan in classifica e nelle quote: i rossoneri avanzano da 2,00 a 1,80. Se i campioni d’Italia dell’Inter non sono nemmeno quotati, la Roma si conferma in “pole” (1,10) dopo il 2-0 dell’Olimpico contro il Genoa. Il rivale più insidioso, secondo i betting analyst, resta il Como, proposto a 1,60 dopo il colpo esterno di Firenze.

Capocannoniere: Raimondo in testa alla classifica dei bomber

Con la tripletta contro il Sassuolo, Antonio Raimondo non solo ha regalato altri tre punti al Frosinone (sesto con già 16 punti all’attivo) ma gli ha permesso di salire al primo posto nella classifica marcatori grazie a sette gol in altrettante partite. E ora, secondo i betting analyst di Better e Betflag, la quota di titolo di capocannoniere a fine stagione crolla a 5,00 contro il 25,00 dei giorni scorsi.

L’attaccante 22enne del Frosinone, quindi, lancia la sfida anche ai big, trovandosi in lavagna dietro al solo Donyell Malen, che comanda a quota 2,00. Si sale a 8,00, poi, per il duo dell’Inter Lautaro Martinez, che perde quota a causa dell’infortunio, e Marcus Thuram, entrambi autori di quattro reti finora. Lontano a quota 25,00, infine, il gruppetto composto da Rasmus Hojlund, Gonçalo Ramos, Anastasios Douvikas e Nikola Krstovic.

La panchina di Spalletti e rischio? Spunta il ritorno di Conte in bianconero

Una stagione che rischia di essere fallimentare (almeno in Italia) già a ottobre, con fantasma ingombrante che riaffiora dal passato. La sconfitta interna per 0-3 contro la Lazio ha fatto crollare le (poche) certezze stagionali in casa Juventus, trasformando i malumori in una crisi di risultati e soprattutto d’identità. L’ultimo pesante ko mette in bilico la posizione di Luciano Spalletti, che potrebbe essere sostituito alla Juventus da Antonio Conte, ex allenatore bianconero capace di conquistare tre scudetti tra il 2011 e 2014.

Il tecnico pugliese ha già risollevato i bianconeri proprio nella sua prima esperienza 15 anni fa e potrebbe essere l’uomo giusto per riportare il club più vincente d’Italia ai vecchi fasti. Inoltre, nonostante le polemiche per le esperienze con Inter e Napoli, il legame con il popolo bianconero non si è mai spezzato e ora trova conferme anche nelle lavagne dei bookmaker.

Su Better e Planetwin365, infatti, il ritorno di Conte alla Juventus prima delle festività natalizie si gioca a 3,00, quota leggermente in calo rispetto al 3,50 dell’ultima rilevazione

Il nome dell’ex Ct della Nazionale stacca nettamente gli altri profili monitorati per l’eventuale dopo-Spalletti: l’altro grande ex Didier Deschamps segue staccato a 8,00, mentre la pista che porta a Stefano Pioli, anche lui un passo in bianconero, vale 10,00, stessa quota di Arne Slot.

Prossimo turno col big match Napoli-Roma

L’8° giornata di Serie A tornerà il 23 ottobre con l’anticipo del venerdì tra Torino-Monza mentre al sabato si inizia con Cagliari-Bologna e Como-Sassuolo. Alle ore 18:00 il big match più atteso allo Stadio Maradona con Napoli-Roma. I partenopei sono più in crisi rispetto ai giallorossi, ma giocano in casa e le quote sono equilibrate con la Roma poco avanti @2.60 sul Napoli dato vincente @2.70 e non è da sottovalutare nemmeno l’opzione del pareggio @3.20.

Domenica si apre col lunch match delle 12:30 a San Siro, Inter-Fiorentina mentre nel pomeriggio dalle 15:00 si giocheranno Atalanta-Frosinone, con i ciociari grande sorpresa di avvio stagionale che vogliono continuare a vincere, e Genoa-Venezia che invece vanno a caccia di importanti punti salvezza. Alle ore 18:00 al Via Del Mare si gioca Lecce-Juventus, un match da non fallire per i bianconeri in affanno in campionato. Il turno si chiuderà domenica sera alle 20:45 in Friuli con Udinese-Milan.

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