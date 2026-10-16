Sabato sera allo Stadio Olimpico arriva il Genoa del grande ex Daniele De Rossi che cercherà di fare punti importanti e di mettere i bastoni tra le ruote alla Roma di Gasperini(a sua volta ex del Grifone) in questa 7° giornata di Serie A. Pronostico Roma-Genoa 17 ottobre 2026.

Pronostico Roma-Genoa 17 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Genoa match valido per la 7° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa ha vinto l’ultima sfida contro la Roma in campionato (2-1 lo scorso 8 marzo al Ferraris); il Grifone non ottiene due successi di fila contro i giallorossi in Serie A dal periodo tra febbraio e ottobre 2011. La Roma è rimasta imbattuta in 39 delle ultime 40 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (33V, 6N), incluse tutte le 23 gare interne più recenti (19V, 4N) – l’ultimo successo dei liguri in trasferta contro i giallorossi nel massimo campionato risale al 17 gennaio 1990

La Roma ha guadagnato 14 punti in questo campionato e nella scorsa stagione dopo i primi sei match aveva raccolto 15 punti; i giallorossi potrebbero invece raccogliere almeno 17 punti dopo le prime sette gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (18 in quel caso). La Roma ha pareggiato le ultime due partite di campionato contro Inter e Como; i giallorossi potrebbero registrare tre pareggi di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2022 con José Mourinho allenatore.

Dopo una striscia di 10 match consecutivi senza successi (3N, 7P), il Genoa ha vinto la gara più recente contro la Fiorentina; il Grifone potrebbe ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile. Daniele De Rossi, oltre ad aver allenato la Roma in 30 match tra gennaio e settembre 2024 (13V, 10N, 7P), ha collezionato ben 616 presenze da calciatore, condite da 63 gol con i giallorossi, classificandosi al 2° posto tra i giocatori della Roma con più presenze ufficiali nella storia, dietro solo a Francesco Totti (786).

Probabili Formazioni Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Mora, Soulé, Castro. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibué, Baldanzi, Frendrup, Traoré, Ellertsson; Vitinha, Osmajic. All. De Rossi

Guida TV Calcio: dove vedere Roma-Genoa

Roma-Genoa, sabato 17 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Genoa

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 15 gare casalinghe di campionato (11V, 4N), con l’ultimo ko interno che risale al 30 novembre 2025 contro il Napoli. Da una parte la Roma è una delle squadre ad aver segnato più gol (13, al pari dell’Inter) su azione in questo campionato – dall’altra parte, solo Fiorentina e Venezia (entrambe 12) hanno subito più reti del Genoa su azione (11, al pari dell’Udinese).

PRONOSTICO: VITTORIA ROMA @1.38

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio su Roma-Genoa

Paulo Dybala (496) è il giocatore della Roma con il minutaggio più alto nel campionato in corso. La Joya ha realizzato nove gol contro il Genoa in Serie A e solo contro Udinese (12) e Torino (10) ha segnato più reti in carriera nel massimo campionato (a quota nove anche Sassuolo e Sampdoria) – contro il Grifone è arrivata anche la prima delle sue quattro triplette nel torneo, il 26 agosto 2017 con la Juventus.

Milutin Osmajic ha realizzato tre gol in cinque presenze con il Genoa in campionato: solo tre calciatori hanno segnato almeno quattro reti nelle loro prime sei partite con il Grifone nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95): Krzysztof Piatek (otto), Diego Milito (cinque) e Marco Borriello (cinque).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–5-1, -0.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.