Domenica pomeriggio allo Stadio Franchi la Fiorentina ospita l’arrembante Como nella cornice della 7° giornata di Serie A con la squadra di Fabregas che continua a sorprendere mentre i viola stanno faticando anche in questo avvio di campionato e al momento sono al penultimo posto. Pronostico Fiorentina-Como 18 ottobre 2026.

Pronostico Fiorentina-Como 18 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Como match valido per la 7° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Bilancio in perfetto equilibrio tra Fiorentina e Como in Serie A, con 11 successi per parte e sei pari. Viola e lariani, tuttavia, non pareggiano da sette match di fila (tre successi toscani e quattro lombardi): l’ultima volta risale al 27 settembre 1987. Il Como ha realizzato 28 gol in 28 sfide contro la Fiorentina in Serie A, esattamente uno in media a partita (inclusi match a tavolino) e solo contro altre due squadre i lariani hanno fatto meglio nel massimo campionato: 29 contro il Bologna e 33 contro il Torino – 28 marcature nel torneo anche contro Inter e Milan. La Fiorentina ha perso entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Como in Serie A.

La Fiorentina ha conquistato solo quattro punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (1V, 1N, 4P). La Fiorentina è l’unica squadra di questa Serie A ad aver sia guadagnato almeno tre punti da situazioni di svantaggio (quattro), sia ad averne persi almeno altrettanti (tre). Nel match d’andata dello scorso campionato, il Como aveva battuto la Viola proprio in rimonta per 2-1 al Franchi (reti di Marc-Oliver Kempf e Jayden Addai, in risposta all’iniziale vantaggio di Rolando Mandragora).

Il Como ha eguagliato il proprio record di punti conquistati nelle prime sei gare stagionali giocate in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre: 11 come nel 1950/51 (3V, 2N, 1P in entrambi i casi). Dopo lo 0-0 contro la Roma nell’ultimo turno di campionato, il Como potrebbe pareggiare due match di Serie A di fila per la prima volta da novembre 2025.

Probabili Formazioni Fiorentina-Como

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Guida TV Calcio: dove vedere Fiorentina-Como

Fiorentina-Como, domenica 18 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Fiorentina-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Como

Il Como è la squadra che vanta più sequenze su azione da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria in questa Serie A: 35, oltre 20 in più rispetto alla Fiorentina (14).

PRONOSTICO: COMO OVER 14.5 TIRI TOTALI @1.95

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio su Fiorentina-Como

Nell’ultimo confronto tra Fiorentina e Como in Serie A, Nicolò Fagioli ha siglato la rete che ha aperto le marcature al 26′ nel successo per 2-1 della Viola del 14 febbraio scorso. Tra i toscani, il centrocampista classe 2001 è il calciatore che ha giocato più palloni (402, oltre 100 in più rispetto a qualunque compagno), completato più passaggi (263) e recuperato più possessi (30) in questo campionato.

Franco Mastantuono (25, al pari di Lautaro Martínez) e Nico Paz (31) sono due dei tre giocatori con più conclusioni tentate in questa Serie A. Tuttavia, tra i calciatori con almeno 30 tiri effettuati nei maggiori 10 tornei europei in corso, solo Antony (0.0%) ha una percentuale realizzativa inferiore a quella dell’argentino del Como (3.2%, un solo gol).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–5-1, -0.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.