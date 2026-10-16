Una delle sfide più interessanti della 7° giornata di Serie A si gioca domenica a San Siro, col Milan che alle ore 18:00 ospiterà l’Atalanta in uno scontro importante per i rossoneri fermati sul 1-1 dal Sassuolo nello scorso turno di campionato, mentre la Dea ha stoppato una serie preoccupante di 3 sconfitte con il 3-1 sul Venezia che ha dato respiro ai bergamaschi. Pronostico Milan-Atalanta 18 ottobre 2026.

Pronostico Milan-Atalanta 18 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Atalanta match valido per la 7° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan non vince contro l’Atalanta da sei match di fila in Serie A (2N, 4P). Solo contro la Juventus (47), l’Atalanta ha pareggiato più match che contro il Milan (46), nella propria storia in Serie A – completano il bilancio 55 vittorie rossonere e 29 successi della Dea. L’Atalanta ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Milan in Serie A.

Il Milan è rimasto imbattuto nelle prime sei giornate di questa Serie A (3V, 3N) e l’ultima volta che i rossoneri hanno evitato la sconfitta in ciascuna delle prime sette gare stagionali disputate nel torneo risale al 2021/22. Dopo il 2-0 contro il Venezia e il 3-0 contro il Lecce, il Milan potrebbe vincere tre match interni di fila in Serie A per la prima volta nel 2026. Inoltre, l’ultima volta che i rossoneri hanno ottenuto tre successi consecutivi in casa in campionato con annesso clean sheet, risale al periodo tra settembre e ottobre 2024. Ruben Amorim (3V, 3N) potrebbe diventare solo il terzo allenatore nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (3V, 4N) e Luis Carniglia nel 1963 (4V, 3N).

L’Atalanta ha perso le due ultime trasferte in Serie A (1-2 contro la Roma, 0-2 contro la Juventus) e potrebbe perdere tre match esterni di fila nel torneo con lo stesso allenatore in panchina per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2017 con Gian Piero Gasperini.

Probabili Formazioni Milan-Atalanta

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Modric, Rabiot; Pulisic, Ramos, Cisse. All Amorim

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Rowe. All. Sarri

Guida TV Calcio: dove vedere Milan-Atalanta

Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Milan-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Milan-Atalanta

Milan (60%, 3/5 – inclusa la rete di Cas Odenthal nell’ultimo turno contro il Sassuolo) e Atalanta (50%, 4/8) sono le due formazioni che, in percentuale, hanno concesso più reti da sviluppo di palla inattiva nella Serie A 2026/27.

PRONOSTICO: GOL SI @1.68

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio su Milan-Atalanta

Dopo l’assist con la Lazio e i gol contro Lecce e Sassuolo, Adrien Rabiot potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura per quattro match di fila per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei. Inoltre, l’ultimo centrocampista ad esserci riuscito con la maglia del Milan in Serie A è stato Hakan Çalhanoglu a dicembre 2020 (un assist a partita contro Parma, Genoa e Sassuolo, un gol e due passaggi vincenti contro la Lazio).

Nikola Krstovic ha preso parte a ciascuna delle tre reti con cui l’Atalanta ha battuto il Venezia nell’ultimo turno di campionato, grazie a due gol e un assist: esattamente le stesse partecipazioni attive che aveva collezionato nelle precedenti 11 presenze nel torneo. Solo una volta il classe 2000 (2G+1A contro il Milan in campionato) ha preso parte a più di una marcatura per due match di fila in Serie A: a settembre 2025 contro Lecce (2A) e Torino (2G).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–5-1, -0.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.