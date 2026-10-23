Pronostico Torino-Monza: analisi e scommesse anticipo 8° giornata Serie A del 23 ottobre 2026

Pronostico Torino-Monza 23 ottobre 2026
Pronostici Serie A
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23 Ottobre 2026

L’8° giornata di Serie A si aprirà venerdì sera a Torino, dove i Granata ospiteranno i brianzoli del Monza che arrivano da un successo, ma anche il Torino è in forma dopo 2 vittorie consecutive in campionato. Pronostico Torino-Monza 23 ottobre 2026.

Pronostico Torino-Monza 23 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Monza match valido per la 8° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino è rimasto imbattuto in tutte le sei sfide di Serie A contro il Monza (3V 3N); tra le squadre contro cui i granata non hanno mai perso nel massimo campionato, hanno affrontato più spesso soltanto il Mantova (14) e la Salernitana (otto) – a quota sei anche Frosinone e Messina.

Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 11 gare (4N, 5P). Il Torino ha subito gol in otto partite casalinghe consecutive in Serie A.

Il Monza ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A (1P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 34 gare disputate nel massimo campionato (2V, 6N, 26P); i brianzoli non vincono due gare consecutive nella competizione da marzo 2024. Il Monza ha vinto solo due delle 23 trasferte disputate in Serie A dalla stagione 2024/25 (5N, 16P).

Pronostico Torino-Monza 23 ottobre 2026

Pronostico Torino-Monza 23 ottobre 2026

Probabili Formazioni Torino-Monza

TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Ismajli; Belghali, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric

Guida TV: dove vedere Torino-Monza?

Torino-Monza, venerdì 23 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Torino-Monza

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Torino-Monza
23/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.153.253.40
2.173.373.41
2.153.303.45
2.153.303.50
2.153.253.50

Le nostre scommesse su Torino-Monza

Nelle tre sfide di Serie A giocate in casa dei granata tra Torino e Monza, nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un gol in una singola partita (due 1-1 ed un 1-0 dei piemontesi).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.00

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Torino-Monza

Dal suo primo campionato di Serie A nel 2016/17, Giovanni Simeone è uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in ciascuna delle ultime 11 stagioni nel torneo, insieme a Piotr Zielinski e Matteo Politano. L’attaccante del Torino non va a segno in due gare consecutive di campionato dallo scorso marzo (contro Parma e Milan in quel caso); l’argentino è inoltre reduce da quattro partite casalinghe senza gol, dopo aver trovato la rete in ognuna delle cinque precedenti.

Con sei gol in appena sei presenze, Gustavo Varela del Monza è il secondo miglior marcatore di questa Serie A (al pari di Donyell Malen), alle spalle del solo Antonio Raimondo (sette). L’unico giocatore del Monza ad aver segnato più reti in una singola stagione di Serie A è stato Andrea Colpani, che ne realizzò otto nel 2023/24, ma in 38 presenze.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–6-1, -1.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅
Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅
Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

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