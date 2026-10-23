Il big match dell’8° giornata di Serie A si gioca sabato alle ore 18:00 quando allo Stadio Maradona di Napoli arriva la Roma di Gasperini. Entrambe le squadre sono rinvigorite dalla vittoria in settimana in Champions League, con 4 gol segnati sia dai giallorossi che dai partenopei (che però hanno rischiato concedendone 3 al Bodo). Pronostico Napoli-Roma 24 ottobre 2026.

Pronostico Napoli-Roma 24 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Roma match valido per la 8° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli ha pareggiato 55 partite di Serie A contro la Roma (50V, 53P). Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe di Serie A contro la Roma (4V 4N). Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo l’Atalanta (otto) ha vinto più trasferte contro il Napoli in Serie A rispetto alla Roma (sette, a pari merito con Fiorentina, Juventus e Lazio) – nove successi partenopei e otto pareggi completano il quadro; tuttavia i giallorossi non vincono in casa del Napoli in campionato dal 3 marzo 2018 (4-2).

Il Napoli ha perso tre delle prime sette partite in questa Serie A (3V 1N 3P); l’ultima volta che aveva registrato almeno tre sconfitte nelle prime sette gare di campionato risaliva alla stagione 2009/10 (quattro in quel caso) – in quell’occasione Roberto Donadoni fu esonerato proprio dopo il settimo match e arrivò Walter Mazzarri.

La Roma ha conquistato 17 punti in questa Serie A (5V 2N), registrando la sua miglior partenza dopo sette partite a partire dal 2014/15 (18 punti). In caso di vittoria contro il Napoli, i giallorossi raggiungerebbero quota 20 punti, il loro terzo miglior risultato di sempre dopo otto gare di Serie A, dietro solo ai 21 punti del 2000/01 e ai 24 del 2013/14.

Probabili Formazioni Napoli-Roma

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marin, Badiashile, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen. All. Gasperini

Guida TV: dove vedere Napoli-Roma?

Napoli-Roma, sabato 24 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Napoli-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Roma

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A. La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tutte le prime tre trasferte di questo campionato.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.93

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Napoli-Roma

Con le reti di Santiago Castro e Emanuele Lulli, la Roma ha raggiunto quota quattro marcatori nati dal 2004 in avanti in questa Serie A; nessuna squadra ne conta di più, con il Como e il Monza che detengono lo stesso primato.

La Roma è l’avversaria contro cui Rasmus Højlund ha disputato più minuti (223) in Serie A senza segnare. Quella giallorossa, però, è l’unica formazione contro cui l’attaccante danese ha fornito più di un assist nel torneo (due).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–6-1, -1.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.