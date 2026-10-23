Pronostico Lazio-Parma: statistiche, probabili formazioni, guida tv e FREE PICK 8° giornata Serie A del 24 ottobre 2026

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23 Ottobre 2026

Sabato sera, allo Stadio Olimpico, la Lazio di Gattuso cerca un altra vittoria per confermare la sua miglior partenza di sempre e il vertice del campionato di calcio italiano. Per l’8° giornata nella capitale arriva un Parma in piena crisi. Pronostico Lazio-Parma 24 ottobre 2026.

Pronostico Lazio-Parma 24 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Parma match valido per la 8° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 16 sfide contro il Parma in Serie A (11V, 4N). La Lazio ha segnato in ciascuna delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Parma, la striscia aperta più lunga di gare consecutive in gol contro una singola avversaria per i biancocelesti. La Lazio è imbattuta nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Parma (8V 2N).

La Lazio ha raccolto 19 punti nelle prime sette partite di questo campionato di Serie A (6V 1N), il miglior avvio di sempre nella storia del club nel massimo campionato. Inoltre, Gennaro Gattuso è diventato il primo allenatore nella storia della Lazio a vincere sei delle sue prime sette gare sulla panchina biancoceleste in Serie A.

Il Parma ha perso cinque delle sette partite in questo campionato (1V, 1N); solo in due occasioni nella sua storia in Serie A ha registrato più sconfitte dopo le prime otto gare: sei nel 2006/07 e sette nel 2014/15. Il Parma ha perso le ultime cinque trasferte in Serie A.

Pronostico Lazio-Parma 24 ottobre 2026

Pronostico Lazio-Parma 24 ottobre 2026

Probabili Formazioni Lazio-Parma

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Touré; Romero. All. Gilardino

Guida TV: dove vedere Lazio-Parma?

Lazio-Parma, sabato 24 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Lazio-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lazio-Parma
24/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.384.258.50
1.394.808.25
1.374.5010.00
1.335.009.00
1.404.508.00

Le nostre scommesse su Lazio-Parma

La Lazio e la Roma sono le uniche due squadre a non aver ancora subito gol nel primo tempo in questa Serie A. Il Parma, avversario di giornata, è invece la formazione che ha segnato meno reti prima dell’intervallo nel campionato in corso, con un solo gol realizzato da David Romero contro il Genoa.

PRONOSTICO: LAZIO 1° TEMPO @1.95

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Lazio-Parma

Tijjani Noslin ha segnato due gol contro il Parma in Serie A, suo record di marcature contro una singola avversaria nella competizione (due anche contro il Milan). Inoltre, l’attaccante della Lazio è, insieme a Marcus Thuram, uno dei due soli giocatori ad aver registrato almeno due gol e almeno due assist in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A.

Enrico Delprato ha segnato il suo ultimo gol in Serie A con il Parma proprio contro la Lazio, il 4 aprile 2026 all’Olimpico; la Lazio è una delle due sole squadre, insieme al Milan, contro cui il difensore ha realizzato due reti nella competizione.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–6-1, -1.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅
Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅
Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

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