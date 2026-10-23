A chiudere il prossimo turno di campionato, saranno Udinese e Milan che domenica sera si sfideranno in Friuli per l’ultimo match in programma dell’8° giornata di Serie A. Pronostico Udinese-Milan 25 ottobre 2026.

Pronostico Udinese-Milan 25 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Milan match valido per la 8° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Udinese e Milan non hanno pareggiato nessuna delle ultime otto sfide di Serie A: nel periodo cinque successi rossoneri e tre bianconeri – tra cui uno nel precedente più recente, 3-0 lo scorso 11 aprile.

L’Udinese ha perso cinque dello sette gare di questa Serie A (1V, 1N); solo tre volte nella sua storia nella competizione ha registrato più sconfitte nelle prime otto gare stagionali: nel 1960/61 (sei), nel 1961/62 (sette) e nel 2017/18 (sei). Solo Troyes (-9) e Racing Santander (-9) hanno una differenza peggiore tra gol segnati segnati e subiti rispetto all’Udinese considerando solo i secondi tempi di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso: -8 per i friulani (come il Borussia M’gladbach) – due centri realizzati e 10 subiti dopo l’intervallo.

Il Milan ha pareggiato ciascuna delle ultime tre trasferte in Serie A; l’ultima volta che ha registrato quattro pari esterni di fila nella competizione risale ad aprile-maggio 2017, con Vincenzo Montella in panchina. Ruben Amorim è il terzo allenatore a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine con il Milan in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (senza sconfitte nelle prime otto) e Luis Carniglia nel 1963 (imbattuto nelle prime 13). I rossoneri possono registrare zero ko nelle prime otto gare stagionali per la terza volta nelle ultime 20 stagioni nella competizione, dopo il 2020/21 e il 2021/22.

Probabili Formazioni Udinese-Milan

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Solet, Ebosse; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. All Amorim

Guida TV: dove vedere Udinese-Milan?

Udinese-Milan, domenica 25 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Udinese-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Udinese-Milan

Il Milan ha segnato 24 gol nelle ultime 13 gare di Serie A contro l’Udinese (una media di 1.8 a incontro). Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A contro l’Udinese, con uno score aggregato di 10-2. L’Udinese ha perso tutte le ultime cinque partite di Serie A, con uno score aggregato di 5-13.

PRONOSTICO: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Udinese-Milan

L’unica occasione in cui Jurgen Ekkelenkamp ha sia segnato che servito un assist in un incontro di Serie A è stata lo scorso 11 aprile contro il Milan; il giocatore dell’Udinese, che non è ancora andato a segno in casa nel torneo in corso, è il secondo centrocampista con più tiri tentati in questo campionato (20, meno solo dei 35 di Nico Paz).

Adrien Rabiot ha segnato o fornito un assist in ognuna delle sue ultime quattro presenze in Serie A (tre centri e due passaggi vincenti); gli unici centrocampisti del Milan che sono stati coinvolti in almeno una rete in cinque gare di fila nella competizione da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) sono Hakan Çalhanoglu (nel luglio 2020) e Kaká (nell’ottobre 2004 e nel maggio 2008).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–6-1, -1.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.