Dopo lo strepitoso 4-1 rifilato al Manchester United in Champions, il Como vuole continuare a volare anche in campionato e per l’8° giornata di Serie A, sabato pomeriggio la squadra di Fabregas ospita i neroverdi del Sassuolo. Pronostico Como-Sassuolo 24 ottobre 2026.

Pronostico Como-Sassuolo 24 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Sassuolo match valido per la 8° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Tra Serie A e Serie B, Como e Sassuolo si sono affrontate solo nella scorsa stagione, con un successo casalingo per parte: il Como ha vinto 2-0 il 28 novembre 2025, mentre il Sassuolo si è imposto 2-1 il 17 aprile 2026.

Il Como ha guadagnato 14 punti in questo campionato e solo nel 1950/51 aveva ottenuto almeno altrettanti punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A (14 anche in quel caso). Il Como ha subito un solo gol nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.

Il Sassuolo non vince da 10 trasferte di Serie A (3N, 7P) e solo una volta ha registrato una striscia negativa più lunga senza successi fuori casa nel massimo campionato: 15 match tra dicembre 2023 e settembre 2025.

Probabili Formazioni Como-Sassuolo

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Ramon, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

Guida TV: dove vedere Como-Sassuolo?

Como-Sassuolo, sabato 24 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Como-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-Sassuolo

Il Sassuolo è l’unica squadra ad aver sempre sia segnato che subito gol in questa stagione di Serie A: 12 gol fatti e 14 subiti per i neroverdi, una media di 3.7 a partita in totale. Il Como arriva dallo strepitoso 4-1 in Champions contro lo United. Il Sassuolo è la squadra che ha commesso più errori che hanno portato a un gol in questa Serie A (sei).

PRONOSTICO: GOL SI @1.58

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Como-Sassuolo

Con il gol segnato contro la Fiorentina a 22 anni e 40 giorni, Nico Paz è diventato il terzo centrocampista più giovane a raggiungere quota 20 reti in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), preceduto soltanto da Domenico Morfeo (22 anni e 23 giorni) e Marek Hamsík (22 anni e 34 giorni). Arrivando a 22 anni e 46 giorni a questo match, potrebbe diventare il più giovane centrocampista a superare la soglia delle 20 reti nell’era dei tre punti a vittoria.

Domenico Berardi ha trovato il gol nell’ultima giornata di Serie A e punta a segnare per due partite consecutive per la prima volta da novembre 2025; dal 2013/14 (sua prima stagione in gol in Serie A), solo Ciro Immobile (196) e Lautaro Martínez (136) hanno segnato più reti dell’attaccante del Sassuolo (132) nella competizione.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–6-1, -1.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.