Il lunch match di domenica, valido per l’8° giornata di Serie A, si gioca alle 12:30 a San Siro dove la capolista Inter ospita una Fiorentina in difficoltà anche in questo avvio stagionale con i viola al terzultimo posto dopo le ultime 2 sconfitte. Pronostico Inter-Fiorentina 25 ottobre 2026.

Pronostico Inter-Fiorentina 25 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Fiorentina match valido per la 8° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Fiorentina in Serie A (10V, 6N), vincendo quattro delle sei più recenti (1N, 1P). L’Inter è la formazione contro cui la Fiorentina ha segnato il maggior numero di reti in Serie A: 224; dall’altro lato, nessuna squadra ha segnato più reti contro la Viola nella competizione rispetto ai nerazzurri (275, come la Juventus). La Fiorentina ha perso tutte le ultime tre trasferte contro l’Inter in campionato.

L‘Inter è imbattuta in questo campionato, nonostante abbia subito nove reti; solo cinque volte in tutta la storia della Serie A una formazione non ha perso nessuna nelle prime otto gare stagionali subendo più gol. L’Inter ha vinto ciascuna delle quattro gare interne di questo campionato, segnando 15 reti. Nessuna squadra ha ottenuto più punti dell’Inter in rimonta nel corso delle prime sette gare stagionali nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: 10, come la Juventus nel 2013/14 e la stessa Inter nel 2021/22.

La Fiorentina ha perso cinque delle sette gare di questo campionato (1V, 1N) e mai nella sua storia ha registrato più sconfitte nelle prime otto partite stagionali di Serie A.

Probabili Formazioni Inter-Fiorentina

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Pongracic, Jimenez; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

Guida TV: dove vedere Inter-Fiorentina?

Inter-Fiorentina, domenica 25 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Inter-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Fiorentina

La Fiorentina, che è la squadra che ha subito più gol in questa Serie A (17), affronterà il miglior attacco del torneo (l’Inter, con 21 centri); la Viola ha subito in media una rete ogni cinque tiri, il peggior rapporto nel torneo in corso.

PRONOSTICO: INTER OVER 2.5 GOL @2.10

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Inter-Fiorentina

La Fiorentina è la vittima preferita di Hakan Çalhanoglu in Serie A, grazie a sette centri; nell’era dei tre punti a vittoria, solo quattro centrocampisti hanno realizzato più gol contro una singola avversaria nella competizione: Cristiano Doni contro l’Inter (otto), Andrea Pirlo contro il Parma (otto), Clarence Seedorf contro la Juventus (otto) e Marek Hamsík contro Palermo (otto) e Bologna (nove).

Cher Ndour, che è andato a segno nel suo ultimo precedente contro l’Inter (al Franchi nell’1-1 dello scorso marzo), è uno dei cinque giocatori nati dal 2004 in avanti che hanno registrato almeno 30 Line-Breaking Passes (41) e almeno 30 palloni riconquistati (32) in questo torneo, insieme a Darryl Bakola, Reda Belahyane, Oumar Ngom e Alessandro Romano.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (6–6-1, -1.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.