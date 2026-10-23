Domenica alle ore 18:00 al Via del Mare di Lecce per l’8° giornata di Serie A arriva una Juventus a caccia di punti, con i bianconeri che in campionato sono già lontani dalla vetta e non vincono da due turni. Pronostico Lecce-Juventus 25 ottobre 2026.
Pronostico Lecce-Juventus 25 ottobre 2026: analisi e statistiche
Vediamo analisi, statistiche e quote su Lecce-Juventus match valido per la 8° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Lecce ha vinto solo una delle 20 gare contro la Juventus disputate in Serie A dal 2004/05 in avanti (5N, 14P). Questa è la prima volta nella storia della Serie A in cui Lecce e Juventus si affrontano dall’ottava giornata di campionato in avanti con meno di tre punti di distanza l’una dall’altra.
Escluse neopromosse e retrocesse, il Lecce è l’unica squadra che non ha pareggiato nessun incontro di Serie A da inizio maggio ad oggi: sei successi a fronte di cinque sconfitte per i salentini nel periodo – tuttavia, quattro di queste arrivate nelle sei gare più recenti (2V). Il Lecce non ha raccolto nessun punto nelle ultime nove gare di Serie A disputate contro avversarie del lato sinistro della classifica a inizio giornata e nelle sei più recenti di queste non ha realizzato neanche una rete.
La Juventus ha conquistato 11 punti finora in questa Serie A (3V, 2N, 2P). Solo l’Inter (3232) ha ricevuto più pressioni da parte degli avversari rispetto alla Juventus (3179) in questa Serie A; sul fronte opposto, il Lecce è la formazione che ha esercitato più pressioni sugli avversari nel torneo in corso (3129).
Probabili Formazioni Lecce-Juventus
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti
Guida TV: dove vedere Lecce-Juventus?
Lecce-Juventus, domenica 25 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.
Migliori quote per Lecce-Juventus
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Lecce-Juventus
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25/10/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|7.50
|4.25
|1.42
|6.90
|4.45
|1.45
|7.80
|4.30
|1.43
|8.00
|4.20
|1.44
|8.00
|4.25
|1.43
Le nostre scommesse su Lecce-Juventus
Solo l’Inter (13) ha vinto più trasferte di Serie A contro il Lecce rispetto alla Juventus (12, come la Roma) – completano il bilancio cinque pareggi e tre successi salentini.
PRONOSTICO: JUVENTUS @1.45
Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Lecce-Juventus
Tiago Gabriel è il difensore che ha realizzato più gol dall’inizio della scorsa stagione in Serie A tra quelli nati dal 2004 in avanti: quattro; tra questi giocatori, inoltre, è quello con più presenze (43), intercetti (54), respinte difensive (274) e duelli aerei vinti (138) sempre dall’inizio dello scorso campionato.
Sei dei nove gol di Randal Kolo Muani in Serie A sono stati segnati fuori casa (il 67%): tra i giocatori che hanno realizzato almeno il suo stesso numero di reti in bianconero nella competizione, solo Sergio Brio (75%) ha una percentuale più alta di centri realizzati in trasferta (67% anche per Federico Chiesa, Michele Padovano e Riccardo Carapellese).
Risultati Scommesse Serie A 2026-2027
STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)
SERIE A 2026-2027 (6–6-1, -1.20 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅
Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅
Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.