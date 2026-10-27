Il turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano con la 9° giornata di Serie A inizia martedì alle ore 18:30 dal Mapei Stadium dove un Sassuolo in calo ospita una Lazio che invece continua a sorprendere ed è al comando assieme all’Inter. Pronostico Sassuolo-Lazio 27 ottobre 2026.

Pronostico Sassuolo-Lazio 27 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Lazio match valido per la 9° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A contro il Sassuolo (1N, 1P), inclusa la più recente (2-1 lo scorso 9 marzo), dopo che aveva ottenuto soltanto due successi nelle precedenti sette (2N, 3P). In generale, solo Juventus (16) e Napoli (15) hanno vinto più gare nel torneo contro i neroverdi (14, come l’Atalanta).

Dopo essere andata a segno per sette partite consecutive di Serie A, il Sassuolo è rimasto a secco di gol nella gara più recente (0-2 v Como); la formazione neroverde potrebbe non trovare la via della rete per due gare consecutive del torneo per la prima volta dallo scorso gennaio (tre di fila in quel caso). Il Sassuolo (2V, 1N) è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A e potrebbe evitare la sconfitta per quattro gare interne di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2023.

Dopo le vittorie contro Venezia, Monza, Juventus e Parma, la Lazio potrebbe collezionare cinque successi consecutivi in campionato per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2024 (con Marco Baroni in panchina). La Lazio, che ha vinto ciascuna delle prime quattro trasferte di questa Serie A, potrebbe collezionare cinque successi nelle prime cinque gare esterne stagionali solo per la terza volta nella sua storia. La Lazio è una delle quattro squadre, assieme a Roma, Milan e Inter, a non avere ancora perso in questo campionato; i biancocelesti potrebbero evitare la sconfitta nelle prime nove sfide stagionali di un torneo di Serie A per la quinta volta nella loro storia.

Probabili Formazioni Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van Der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito Se., Laurientè. All. Aquilani.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo J., Provstgaard, Tavares N.; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.

Guida TV Calcio: dove vedere Sassuolo-Lazio?

Sassuolo-Lazio, martedì 27 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Sassuolo-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Lazio

La Lazio è l’unica squadra a non avere ancora subito alcun gol nei primi tempi di questo campionato; l’ultima rete subita dai biancocelesti nei primi 45′ minuti di gioco in Serie A risale al 23 maggio scorso, contro il Pisa (rete di Stefano Moreo al 23′). Di contro, nessuna compagine ha subito più reti del Sassuolo nella ripresa: 11 – come l’Udinese – dei quali cinque nei primi 15′ dei secondi tempi (record negativo in questa Serie A).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Sassuolo-Lazio

Solo contro Milan (12), Fiorentina e Sampdoria (entrambe 10) Domenico Berardi ha segnato più gol in Serie A che contro la Lazio (nove); inoltre, con una rete, il numero 10 neroverde (attualmente a quota 132) raggiungerebbe Roberto Pruzzo (133) in 40ª posizione dei marcatori più prolifici di tutti i tempi in Serie A.

Tra gli attaccanti che hanno segnato più di un gol in questa Serie A, Gustav Isaksen è il giocatore che ha concluso il minor numero di volte in porta: due reti con due conclusioni nello specchio; inoltre, dopo la marcatura contro la Juventus, potrebbe andare a segno per due trasferte consecutive per la prima volta nella competizione.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–7-1, -1.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.