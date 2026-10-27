Mercoledì alle ore 18:30 si gioca il turno infrasettimanale valido per la 9° giornata di Serie A e a San Siro il Milan, ancora imbattuto e reduce da 2 successi in campionato, cerca altri tre punti per rimanere ai piani alti della classifica, contro un Bologna al momento al centro. Pronostico Milan-Bologna 28 ottobre 2026.

Pronostico Milan-Bologna 28 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Bologna match valido per la 9° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan ha perso solo una delle ultime 21 partite di Serie A contro il Bologna (1-2 il 27 febbraio 2025 – 16V, 4N), vincendo le tre più recenti. Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (8V, 2N), l’ultima sconfitta interna risale al 6 gennaio 2016.

Dopo i successi contro Atalanta (3-2) e Udinese (2-0) il Milan potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta nel 2026. Il Milan ha vinto le prime tre partite casalinghe di questa Serie A e potrebbe ottenere quattro successi nelle prime quattro gare interne stagionali solo per la quinta volta nell’era dei tre punti a vittoria.

Dopo il 2-0 contro il Cagliari, il Bologna potrebbe mantenere la porta inviolata per due gare consecutive di Serie A solo per la seconda volta nel 2026. Raffaele Palladino potrebbe diventare solo il terzo allenatore a vincere ciascuna delle prime tre trasferte di Serie A alla guida del Bologna. Nonostante abbia il quinto attacco più sterile del campionato (otto reti segnate in otto partite, meno solo di Parma, Cagliari, Genoa e Venezia), il Bologna è la squadra che conta il maggior numero di giocatori che hanno toccato almeno un pallone in area avversaria nel torneo in corso: 24, ben sette in più rispetto al Milan (17), penultimo in questa classifica alle spalle del solo Genoa (16 calciatori).

Probabili Formazioni Milan-Bologna

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Modric, Jashari, Bartesaghi; Pulisic; Ramos G. All. Amorim.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda J.; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino.

Guida TV Calcio: dove vedere Milan-Bologna?

Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Milan-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Milan-Bologna

Il Milan è la squadra che ha battuto meno calci d’angolo in questo campionato: soltanto 25 (poco più di tre a partita); inoltre, dei 16 terminati dentro l’area di rigore avversaria (anche questo record negativo nel torneo), soltanto sei sono stati sfruttati dai giocatori rossoneri (peggio ha fatto soltanto il Torino con quattro – a sei anche la Fiorentina).

PRONOSTICO: MILAN UNDER 5.5 CORNER @1.66

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Milan-Bologna

Christian Pulisic ha preso parte a quattro gol (2G+2A) nelle sue ultime sette partite di Serie A: tante partecipazioni quante nelle 20 gare precedenti nella massima serie (3G+1A). Dall’esordio in Serie A col Milan nel 2023/24, lo statunitense è l’unico giocatore ad aver segnato almeno 30 gol e fornito almeno 20 assist (55 – 33G+22A) nel torneo.

Federico Bernardeschi, che è l’unico calciatore del Bologna con più di una rete segnata in questa Serie A (due), potrebbe andare a segno per due gare consecutive del torneo solo per la seconda volta in carriera, dopo il novembre 2016 (con la maglia della Fiorentina in quel caso).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–7-1, -1.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.