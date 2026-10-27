Martedì sera, allo Stadio Grande Torino, si affrontano due squadre in grande forma per la 9° giornata di Serie A, turno infrasettimanale in cui i granata cercheranno la 4° vittoria di fila, ma contro c’è il Como di Fabregas a sua volta reduce da 2 successi e che rimane ai piani alti del campionato. Pronostico Torino-Como 27 ottobre 2026.

Pronostico Torino-Como 27 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Como match valido per la 9° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro il Torino (1P) – comprese le tre più recenti. Il Como, nella sfida esterna più recente (1-5 nel novembre 2025), è una delle sole quattro squadre che sono state capaci di segnare più di quattro gol in trasferta contro il Torino in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Il Como ha raccolto 17 punti in questo campionato, record per il club lariano dopo otto partite di un singolo torneo di Serie A. I lariani inoltre hanno segnato 14 gol e non hanno mai fatto meglio dopo le loro prime otto gare stagionali. Il Como ha vinto 10 delle 15 trasferte disputate in Serie A nel 2026 (3N, 2P), tanti successi esterni quanti quelli collezionati nelle precedenti 81 gare esterne nel torneo (10V, 27N, 44P). In generale, nel periodo, solo il Barcellona (11) ha ottenuto più vittorie fuori casa nei cinque principali campionati europei.

Il Torino ha vinto nelle ultime tre partite di campionato e non ottiene quattro successi di fila in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2015, sotto la guida di Giampiero Ventura. Il Torino ha raccolto 13 punti finora, miglior risultato per i granata nelle prime otto gare di un torneo di Serie A dal 2017/18.

Probabili Formazioni Torino-Como

TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams C.; Simeone. All. Abate.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Milla; Addai, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Guida TV Calcio: dove vedere Torino-Como?

Torino-Como, martedì 27 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Torino-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Como

Sono quattro le reti segnate dal Torino da fuori area in questo campionato: meno soltanto delle cinque messe a referto dalla Fiorentina; tuttavia, soltanto una di queste è stata realizzata dalla squadra granata nelle gare interne del torneo in corso, anche se si tratta proprio dell’ultima, contro il Monza, a firma di Rafik Belghali. Il Como è la squadra che conta il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria in questa Serie A: 43, più del triplo rispetto a quelle del Torino (13); tuttavia, i granata hanno realizzato da questa situazione di gioco lo stesso numero di gol segnati dalla squadra lariana (due a testa).

PRONOSTICO: GOL SI @1.64

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Torino-Como

Dalla data del suo primo gol in Serie A (29/11/2025), Rafik Belghali (3G, 3A) è uno dei soli quattro difensori a poter vantare almeno tre reti segnate e almeno tre assist nel massimo campionato, insieme a Federico Dimarco (5G, 14A), Gianluca Mancini (4G, 3A) e Davide Zappacosta (3G, 3A).

Dopo la doppietta contro il Sassuolo e la rete contro la Fiorentina, Tasos Douvikas potrebbe segnare in tre match di fila in una singola stagione per la prima volta in Serie A; più in generale, l’ultima volta in cui ha trovato la rete in tre gare consecutive nella stessa stagione in campionato risale al periodo tra maggio e giugno 2023 (cinque in quel caso con l’Utrecht in Eredivisie).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–7-1, -1.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.