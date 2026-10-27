Martedì sera allo Stadio Olimpico la Roma di Gasperini cerca di rimettersi in carreggiata dopo lo spettacolare pareggio col Napoli, in questa 9° giornata di Serie A, turno infrasettimanale in cui i giallorossi ospiteranno il Cagliari. Pronostico Roma-Cagliari 27 ottobre 2026.

Pronostico Roma-Cagliari 27 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Cagliari match valido per la 9° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma è l’unica squadra contro cui il Cagliari ha realizzato almeno 100 reti in Serie A (102); tuttavia solo contro l’Inter i rossoblù hanno subito più gol (161) che contro i giallorossi (142) nel massimo campionato. La Roma ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, senza subire alcuna rete nelle quattro più recenti.

La Roma ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1V): tanti pareggi quanti quelli collezionati dai giallorossi nelle precedenti 20 gare di Serie A (13V, 4P). La Roma è imbattuta da 16 partite casalinghe consecutive di Serie A (12V, 4N).

Dopo un pareggio e quattro vittorie, il Cagliari ha perso la trasferta più recente di Serie A (0-4 contro il Monza) e potrebbe collezionare due ko esterni consecutivi senza trovare la via del gol in un singolo campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2023. Il Cagliari è la squadra con la differenza peggiore tra tiri effettuati e tiri subiti in questo campionato: -70, ovvero 78 conclusioni tentate a fronte di ben 148 affrontate; soltanto l’Inter invece ha registrato finora un rapporto migliore (+101) nel torneo in corso rispetto a quello della Roma: 62, ovvero 151 tiri all’attivo contro gli 89 subiti.

Probabili Formazioni Roma-Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulè, Mora; Malen. All. Gasperini.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju., Obert; Adopo, Gagliardini, Romano, Fadera; Maldini, Nzola. All. Pisacane.

Guida TV Calcio: dove vedere Roma-Cagliari?

Roma-Cagliari, martedì 27 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Roma-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Cagliari

La Roma è la squadra che ha collezionato il maggior numero di clean sheet casalinghi in Serie A nel corso del 2026: nove – tutte vittorie. Il Cagliari ha perso gli ultimi due match di campionato senza segnare.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.83

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Roma-Cagliari

Donyell Malen ha disputato tre match consecutivi senza segnare per la prima volta in Serie A. La prima delle sue sei marcature multiple nel torneo è arrivata proprio contro il Cagliari all’Olimpico (doppietta il 9 febbraio 2026).

Solo Christos Mandas (86%) e Mile Svilar (81%, infortunato per questo match) hanno registrato una percentuale di parate più alta di Elia Caprile (78%) e Pierluigi Gollini (77%, come Mike Maignan) tra i portieri con almeno tre presenze in questo campionato.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–7-1, -1.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.