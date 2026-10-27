Pronostico Venezia-Inter: analisi e scommesse sul testa-coda di campionato per la 9° giornata Serie A del 28-10-2026

Pronostico Venezia-Inter 28 ottobre 2026
Pronostici Serie A
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27 Ottobre 2026

In Laguna va in scena il più classico dei testa-coda nel match valido per la 9° giornata di Serie A, un turno infrasettimanale in cui il Venezia, attualmente all’ultimo posto in campionato, sfida la capolista Inter mercoledì alle ore 18:30 allo Stadio Penzo. Pronostico Venezia-Inter 28 ottobre 2026.

Pronostico Venezia-Inter 28 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Venezia-Inter match valido per la 9° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite contro il Venezia in Serie A. L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro trasferte contro squadre neopromosse in Serie A senza subire gol, con un parziale complessivo di 11-0. 

Dopo l’1-0 contro il Napoli, il Venezia potrebbe vincere due partite casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dal gennaio 2000.

L‘Inter ha guadagnato 22 punti in otto partite in questo campionato; in caso di successo in questo match i nerazzurri salirebbero a quota 25 così da ottenere il loro record di punti dopo le prime nove gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. L’Inter è rimasta imbattuta in 47 delle ultime 48 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (40V, 7N), vincendo tutte le otto più recenti. 

Pronostico Venezia-Inter 28 ottobre 2026

Pronostico Venezia-Inter 28 ottobre 2026

Probabili Formazioni Venezia-Inter

VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Halhal, Juan Jesus, Moreno M.; Mazzocchi, Perez K., Sohm, Basic, Hainaut; Yeboah J., Adams A. All. Nicola.

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito F.P., Thuram. All. Chivu.

Guida TV Calcio: dove vedere Venezia-Inter?

Venezia-Inter, mercoledì 28 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Venezia-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Venezia-Inter
28/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
7.505.251.33
8.504.951.37
7.605.201.37
8.505.001.36
7.255.751.32

Le nostre scommesse su Venezia-Inter

L’Inter è la squadra cha ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio nei Big-5 campionati europei 2026/27: ben 13, almeno cinque più di qualsiasi altra – record considerando le prime otto giornate in una singola stagione di Serie A negli ultimi 20 anni.

PRONOSTICO: PARZIALE/FINALE X/2 @5.00

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Venezia-Inter

Solo Marco Carnesecchi (37) ha effettuato più parate di Filip Stankovic (36) tra i portieri del campionato in corso; nello specifico, l’estremo difensore del Venezia è quello che ha compiuto più parate su tiri avversari tentati dall’interno dell’area di rigore (26).

Marcus Thuram ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue ultime sei presenze in Serie A (cinque reti e due assist nel parziale); il francese potrebbe essere coinvolto attivamente in rete per sette presenze di fila per la prima volta in carriera nei Big-5 campionati europei (a quota sei match consecutivi anche tra aprile e maggio scorsi).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–7-1, -1.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅
Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅
Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌
Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌
Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

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