Mercoledì sera a Marassi arriva una Juventus che cerca continuità in campionato e in questa 9° giornata i bianconeri di Spalletti sfideranno un Genoa che si è ripreso nella vittoria (di misura) contro il fanalino di coda Venezia lo scorso weekend. Pronostico Genoa-Juventus 28 ottobre 2026.

Pronostico Genoa-Juventus 28 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Juventus match valido per la 9° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus è la squadra che ha vinto più volte contro il Genoa in Serie A: 71 successi bianconeri, a fronte 22 vittorie rossoblù e 23 pareggi in 116 sfide. Inoltre, la Vecchia Signora è anche la formazione che ha segnato più reti contro il Grifone nel torneo (233). La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime cinque partite di Serie A contro il Genoa.

Il Genoa ha vinto in due delle ultime tre partite di campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 14 gare nella competizione (3N, 9P).

La Juventus non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime otto trasferte giocate in Serie A (4V, 3N, 1P) e – dopo il successo di Lecce – potrebbe vincere in due trasferte di campionato consecutive per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2026 (contro Udinese e Atalanta in quel caso). La Juventus è la squadra di questo campionato che ha subito meno tiri in generale (68), meno conclusioni nello specchio (23) e che ha registrato il valore più basso di Expected Goals Against (4.4, seguita dall’Inter con 8.2 in questa speciale graduatoria).

Probabili Formazioni Genoa-Juventus

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traorè Hj., Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Woltemade, Boga. All. Spalletti.

Guida TV Calcio: dove vedere Genoa-Juventus?

Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:45.

Migliori quote per Genoa-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Genoa-Juventus

Il Genoa ha segnato il 67% dei propri gol in campionato – inclusi tutti gli ultimi tre – nella prima mezz’ora di gioco: si tratta di un dato record in questa Serie A; al tempo stesso è una delle tre squadre nella competizione – insieme a Cagliari e Udinese – che da inizio ottobre non hanno segnato alcuna rete nei secondi tempi.

PRONOSTICO: GENOA GOL 1° TEMPO @3.00

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Genoa-Juventus

Mikael Ellertsson ha segnato uno dei suoi quattro gol in Serie A contro la Juventus, con la maglia del Venezia il 14 dicembre 2024; il centrocampista del Genoa, in otto giornate finora (una rete, un assist), ha già eguagliato il bottino di partecipazioni al gol che aveva totalizzato in tutto lo scorso campionato (1G+1A in 36 gare con il Grifone).

Douglas Luiz – gol e assist contro il Lecce – non partecipa attivamente ad almeno una rete per due presenze di fila considerando tutte le competizioni dei Big-5 tornei europei da febbraio-marzo 2024 (con la maglia dell’Aston Villa); il brasiliano è uno dei quattro giocatori della Juventus 2026/27 ad essere sceso in campo in tutte le 11 gare stagionali finora (insieme a Bremer, Pierre Kalulu e Randal Kolo Muani).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–7-1, -1.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.