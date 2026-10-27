Il Napoli arriva dal 3-3 con la Roma e torna in campo mercoledì sera al Brianteo contro il Monza, in questo scontro valido per la 9° giornata di Serie A, turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano. Pronostico Monza-Napoli 28 ottobre 2026.

Pronostico Monza-Napoli 28 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Monza-Napoli match valido per la 9° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli ha vinto quattro delle sei partite disputate contro il Monza in Serie A (1N, 1P), comprese le tre più recenti con un risultato complessivo di 7-2. Nessuna squadra vanta più clean sheet in Serie A contro il Monza rispetto al Napoli: quattro, al pari di Atalanta e Milan.

Il Monza ha vinto entrambe le ultime due partite casalinghe di Serie A (2-1 v Sassuolo e 4-0 v Cagliari) e non ha mai collezionato tre successi interni di fila nel torneo. Ivan Juric potrebbe diventare il primo allenatore del Monza a collezionare nove gare consecutive di Serie A con i brianzoli a segno (almeno una rete in ciascuna delle otto gare in cui ha allenato i lombardi finora).

Il Napoli ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 12 (7V, 3N); inoltre, dopo lo 0-1 contro il Venezia, i partenopei potrebbero collezionare due sconfitte esterne di fila senza segnare per la prima volta dal dicembre 2023-gennaio 2024 (tre di fila con Walter Mazzarri).

Probabili Formazioni Monza-Napoli

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Mota, Robinson J.; Varela G. All. Juric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marin R., Rrahmani, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri (squalificato)

Guida TV Calcio: dove vedere Monza-Napoli?

Monza-Napoli, mercoledì 28 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Monza-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Monza-Napoli

Il Monza ha subito sei gol da fuori area – incluso uno nell’ultima gara contro il Torino – e nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2026/27 (sei anche per il Parma). Dall’altro lato, il Napoli ha segnato dalla distanza tre reti – di cui una nell’ultimo match contro la Roma – e solo Fiorentina (cinque) e Torino (quattro) ne contano di più – a quota tre anche Inter e lo stesso Monza. Il Napoli sta viaggiando a una media di tiri subiti di 16.6 a partita in questo campionato (3.9 nello specchio); nella scorsa Serie A la media dei campani è stata di 10.2 a match (3.0 nello specchio).

PRONOSTICO: NAPOLI OVER 4.5 TIRI IN PORTA @1.75

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Monza-Napoli

Gustavo Varela (sette gol in sette gare giocate) potrebbe diventare solo il secondo giocatore nell’era dei tre punti a vittoria a segnare almeno otto gol nelle prime otto presenze in assoluto in Serie A, dopo Krzysztof Piatek – nove reti nelle prime otto gare nella stagione 2018/19; inoltre, il portoghese potrebbe essere il secondo più giovane a riuscirci (21 anni e 271 giorni alla data del match) nella storia della competizione, dopo Otello Torri (otto reti in otto match con il Novara tra il 1936 e il 1937 a 19 anni e 364 giorni).

Scott McTominay arriva da due doppiette di fila tra UEFA Champions League e campionato: dal match del suo esordio con la maglia del Napoli (15 settembre 2024) è il centrocampista delle squadre di Serie A ad aver segnato sia più gol in tutte le competizioni (31) che più marcature multiple (sei – il secondo in questa classifica è Hakan Çalhanoglu a quota tre).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–7-1, -1.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.