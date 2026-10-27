Il turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano, valido per la 9° giornata di Serie A, si chiuderà allo Stadio Franchi di Firenze, dove i viola ospitano i bergamaschi dell’Atalanta con la Dea reduce dal pirotecnico 4-4 col Frosinone mentre la Fiorentina è in crisi dopo 3 sconfitte di fila e in piena zona retrocessione al momento. Pronostico Fiorentina-Atalanta 29 ottobre 2026.

Pronostico Fiorentina-Atalanta 29 ottobre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Atalanta match valido per la 9° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Sono 126 i precedenti tra Fiorentina e Atalanta in Serie A. Il bilancio è di 54 vittorie Viola a 33, con 39 pareggi a completare il quadro. Dopo l’1-1 dello scorso 22 maggio, Fiorentina e Atalanta potrebbero pareggiare due match consecutivi di Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2016 e febbraio 2018 (quattro di fila in quel caso).

Dopo quattro punti (1V, 1N) raccolti nelle prime due sfide con Paolo Vanoli alla guida in questo campionato, la Fiorentina ha perso le ultime tre gare (contro Genoa, Como e Inter); la Viola potrebbe subire quattro ko consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2019, sotto la gestione di Vincenzo Montella. La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (4N, 3P).

L‘Atalanta ha perso le ultime tre trasferte di Serie A (v Roma, Juventus e Milan) e non registra quattro ko esterni di fila nel torneo dall’ottobre-dicembre 2013 (con Stefano Colantuono in panchina).

Probabili Formazioni Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez A., Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Beto. All. Vanoli.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen T., Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson D.S.; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.

Guida TV Calcio: dove vedere Fiorentina-Atalanta?

Fiorentina-Atalanta, giovedì 29 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Fiorentina-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Atalanta

La Fiorentina (14V, 9N) ha perso solo due delle 25 partite casalinghe contro l’Atalanta in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. L’Atalanta ha raccolto quattro punti (1V, 1N) nelle ultime sei sfide di campionato (come Fiorentina e Parma); nel periodo (a partire dal mese di settembre), soltanto Venezia (3) e Udinese (0) hanno fatto peggio in questa Serie A; inoltre, sempre nel parziale, i nerazzurri hanno subito ben 14 reti (2.3 a match), meno solo dell’Udinese (15).

PRONOSTICO: FIORENTINA (+0 AH) @1.60

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per Fiorentina-Atalanta

Álex Jiménez ha già realizzato due gol nelle sette partite di questo campionato, dopo che ne aveva realizzato soltanto uno nelle sue prime 57 partite tra Serie A e Premier League, con le maglie di Milan e Bournemouth. Inoltre, tra i difensori con almeno due reti in questa Serie A, lo spagnolo è uno dei tre a vantare la percentuale realizzativa più alta: 40%, al pari di Leonardo Balerdi e dietro solo a Cas Odenthal (50%).

Nel 2026, Nikola Krstovic ha preso parte a ben 18 gol (sette nelle ultime tre sfide di campionato), frutto di 14 reti e quattro assist; solo Marcus Thuram (21 – 14G+7A) e Donyell Malen (23 – 20G+3A) hanno fatto meglio del montenegrino in quest’anno solare in Serie A.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–7-1, -1.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.