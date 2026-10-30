Pronostico Lazio-Cagliari: analisi e scommesse 10° giornata Serie A di domenica 1 novembre 2026

Pronostico Lazio-Cagliari 1 novembre 2026
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30 Ottobre 2026

Dopo i 6 gol rifilati al Sassuolo al Mapei Stadium, la sorprendente Lazio di Gattuso non vuole fermarsi e domenica pomeriggio allo Stadio Olimpico arriva un Cagliari che di recente ha perso contro l’altra squadra di Roma. Pronostico Lazio-Cagliari 1 novembre 2026.

Pronostico Lazio-Cagliari 1 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Cagliari match valido per la 10° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La tradizione recente sorride nettamente alla formazione capitolina. Nei precedenti casalinghi più recenti contro il Cagliari, la Lazio ha quasi sempre imposto la legge del proprio campo, concedendo pochissimo agli avversari in termini di gol e punti. Negli ultimi incroci in massima serie, la Lazio ha mantenuto una striscia ampiamente positiva contro i sardi, che non vincono una gara di campionato contro i biancocelesti da diverse stagioni.

La Lazio sta vivendo un avvio di stagione straordinario, con i biancocelesti che sono ancora imbattuti in campionato con un bilancio di 8 vittorie e 1 pareggio nelle prime 9 giornate. La Lazio vanta una delle migliori retroguardie del torneo con appena 4 gol concessi nelle prime 7 giornate, mantenendo la porta inviolata nel 41% dei testa a testa storici contro gli isolani. La Lazio tende ad aggredire subito il match tra le mura amiche: ha realizzato il 62% dei suoi gol casalinghi nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato. La Lazio di Gennaro Gattuso è una delle formazioni che recupera il pallone più vicino alla porta avversaria in Serie A, con un’altezza media del recupero palla di 42.5 metri. I biancocelesti registrano una precisione nel palleggio difensivo del 91.3% nella propria metà campo, mentre calano all’81% quando entrano nella trequarti avversaria.

Periodo diametralmente opposto per i sardi. Il Cagliari sta riscontrando enormi difficoltà nell’ultimo periodo, arrivando a questa trasferta dopo tre sconfitte consecutive in campionato. Il Cagliari mostra una evidente disparità di rendimento tra i due tempi: ha subito ben l’80% delle reti totali nei secondi 45 minuti, in particolare a causa di cali di concentrazione nei primi quindici minuti della ripresa (tra il 46′ e il 60’). Il Cagliari è la quinta squadra del torneo per numero di cross effettuati su azione (16.2 a partita), sfruttando molto le corsie esterne, ma fatica a trovare la deviazione vincente al centro dell’area di rigore.

Pronostico Lazio-Cagliari 1 novembre 2026

Pronostico Lazio-Cagliari 1 novembre 2026

Probabili Formazioni Lazio-Cagliari

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Šutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez; Sugawara, Adopo, Romano, Deiola, Obert; Fadera, Nzola.

Guida TV Calcio: dove vedere Lazio-Cagliari?

Il match tra Lazio e Cagliari, valido per la 10ª giornata di Serie A, si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Lazio-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lazio-Cagliari
31/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.424.507.50
1.444.257.70
1.434.407.00
1.444.337.00
1.424.507.00

Le nostre scommesse su Lazio-Cagliari

Il Cagliari non riesce a mantenere la porta inviolata in una trasferta di Serie A contro la Lazio dal lontano novembre 2007 (in quel caso la gara finì 0-0). Allungando lo sguardo anche alle sfide giocate in Sardegna, la Lazio è rimasta imbattuta in 11 degli ultimi 12 confronti diretti di campionato contro i rossoblù (9 vittorie, 2 pareggi). La Lazio è la terza squadra del campionato per indice di conversione realizzativa (14.8%), ovvero trasforma in rete quasi un tiro nello specchio su sei. Il Cagliari viaggia a percentuali dimezzate (7.1%).

PRONOSTICO: LAZIO OVER 2.5 GOL @2.80

Scommesse Marcatori e Consigli Fantacalcio per  Lazio-Cagliari

Mattia Zaccagni si conferma l’uomo più ispirato e il trascinatore offensivo dei capitolini, reduce anche dal sigillo nell’ultimo precedente diretto vinto per 2-0.

Mbala Nzola è il punto di riferimento avanzato scelto da Fabio Pisacane, nonché il calciatore che impegna maggiormente le difese avversarie per tiri totali ed Expected Goals (xG) generati.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (7–8-1, -2.48 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅
Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅
Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅
Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌
Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌
Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅
Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌
Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌
Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅
Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅
Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌
Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌
Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅
Sassuolo-Lazio: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10❌

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