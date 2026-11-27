Vediamo le analisi con statistiche, ultime notizie, probabili formazioni e guida tv, con un consiglio per le scommesse su tutte le partite del prossimo turno del campionato di calcio italiano in programma dal 27 al 30 novembre 2026. Pronostici Serie A giornata 13.

Pronostici Serie A giornata 13: programma completo e classifiche

La 13° giornata di Serie A si gioca da venerdì 27 a lunedì 30 novembre, subito dopo la settimana di coppe. La Lazio di Gattuso resta in vetta con 32 punti ed è attesa sabato pomeriggio dal Torino. La Roma insegue a due lunghezze, ancora imbattuta, e domenica ospita all’Olimpico il Monza dell’ex Juric. L’Inter è terza a 29 e gioca il sabato sera a San Siro contro il Genoa, il Milan è quarto a 27 e chiude il turno lunedì sera a Cagliari.

La sfida più attesa è quella della domenica sera al Sinigaglia: il Como arriva al confronto con la Juventus avendo cinque punti in più dei bianconeri, cosa mai successa nella storia del campionato. Il Napoli, reduce dal 2-2 di Manchester con il City, fa visita al Sassuolo ultimo per gol subiti. In coda pesano Udinese-Fiorentina, Frosinone-Parma e Lecce-Atalanta, mentre ad aprire il turno è Venezia-Bologna. Di seguito il programma completo, la classifica e i numeri più interessanti di ogni partita.

PROGRAMMA COMPLETO 13° GIORNATA SERIE A

Venerdì 27 novembre

Venezia-Bologna (20.45, anche su Sky)

Sabato 28 novembre

Frosinone-Parma (15.00)

Torino-Lazio (18.00)

Inter-Genoa (20.45, anche su Sky)

Domenica 29 novembre

Udinese-Fiorentina (12.30)

Sassuolo-Napoli (15.00)

Roma-Monza (18.00, anche su Sky)

Como-Juventus (20.45)

Lunedì 30 novembre

Lecce-Atalanta (18.30)

Cagliari-Milan (20.45)

CLASSIFICA SERIE A 2026-2027

Lazio 32 Roma 30 Inter 29 Milan 27 Como 26 Juventus 21 Frosinone 20 Napoli 18 Bologna 18 Genoa 16 Cagliari 16 Atalanta 15 Torino 14 Monza 10 Lecce 10 Fiorentina 9 Parma 8 Sassuolo 8 Udinese 6 Venezia 6

Venezia-Bologna

Il Venezia di Nicola è ultimo con 6 punti e resta l’unica squadra del campionato senza pareggi, con due vittorie e dieci sconfitte. Nessuna neopromossa ha mai chiuso le prime 13 giornate senza un pari a eccezione del Benevento 2017/18, che le perse tutte.

Il Bologna di Palladino è nono a 18 punti e arriva dall’1-1 con l’Udinese. Da quando è arrivato il nuovo tecnico la squadra viaggia a 2,1 punti a partita, con cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta, contro gli 0,3 di Tedesco. Fuori casa i rossoblù hanno vinto le ultime quattro trasferte segnando sempre almeno due gol: nella loro storia hanno fatto meglio solo tra dicembre 1963 e gennaio 1964, con cinque successi esterni di fila.

I precedenti in Serie A sono 28, con 12 vittorie del Bologna, 9 pareggi e 7 successi del Venezia. Gli emiliani hanno vinto le ultime due sfide senza subire gol. Al Penzo il Venezia era rimasto imbattuto nei primi sette confronti casalinghi con il Bologna, poi ha perso sei delle sette gare interne successive. Riccardo Orsolini è particolarmente prolifico contro questo avversario: in quattro partite contro il Venezia ha messo insieme tre gol e un assist.

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauberbach, Adams. All. Nicola

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Bernardeschi; Orsolini, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino

GUIDA TV. Venezia-Bologna, venerdì 27 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

STATISTICA. Il Bologna ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Venezia senza subire gol. Il Venezia ha perso sei delle sette gare interne contro i felsinei (1V); in quest’ultimo parziale, i lagunari non sono riusciti a segnare in cinque occasioni. Dall’arrivo di Raffaele Palladino, il Bologna ha registrato un bilancio di cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta in Serie A. Il Venezia è l’unica squadra a non aver ancora segnato su calcio d’angolo in questa Serie A, mentre il Bologna è l’unica a non aver ancora subito gol da questa situazione di gioco.

TIPS: BOLOGNA @2.10

Frosinone-Parma

Il Frosinone di Alvini è settimo con 20 punti ed è la sorpresa del campionato, anche se arriva da due sconfitte di fila per la prima volta in stagione, l’ultima per 5-1 a San Siro con il Milan. Allo Stirpe i ciociari hanno perso solo la prima gara contro la Juventus e da allora hanno vinto cinque partite su cinque: con il sesto successo consecutivo diventerebbero la prima neopromossa a riuscirci dall’Hellas Verona del 2013.

Il Parma di Gilardino è diciassettesimo a 8 punti, ha perso otto delle prime dodici partite per la terza volta nella sua storia e nei due precedenti, 2014/15 e 2006/07, cadde anche alla tredicesima. In trasferta l’ultima uscita è stata la vittoria 0-3 di Bergamo con l’Atalanta, arrivato dopo sei sconfitte esterne consecutive.

Le due squadre si sono incontrate solo due volte in Serie A, con un successo del Frosinone, il 3-2 allo Stirpe, e un pareggio. Contando anche la Serie B, il bilancio delle cinque sfide in Ciociaria tra il 2009 e il 2023 è in perfetto equilibrio: due vittorie a testa, un pareggio e 11 gol per parte.

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All.Alvini

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege. All. Gilardino

GUIDA TV. Frosinone-Parma, sabato 28 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

STATISTICA. In questa stagione di Serie A, il Frosinone e il Milan sono le due squadre che hanno segnato più gol nei primi 30 minuti di gioco (11 ciascuna), mentre il Parma è l’unica formazione a non aver ancora realizzato alcuna rete in questo intervallo temporale.

TIPS: FROSINONE SEGNA PER PRIMO @1.67

Torino-Lazio

La Lazio di Gattuso è prima con 32 punti, frutto di dieci vittorie e due pareggi, e viene dal 3-0 al Lecce. C’è anche un precedente statistico: se vincesse a Torino salirebbe a 35 punti e, contando tre punti a vittoria da sempre, cinque delle sei squadre arrivate ad almeno 35 punti dopo tredici turni hanno poi vinto lo scudetto. Noslin ha partecipato a un gol in ognuna delle ultime quattro partite, con quattro reti e due assist.

Il Torino di Abate è tredicesimo a 14 punti, ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro e ha subito gol nelle ultime undici partite casalinghe, la peggior striscia della sua storia.

I precedenti in Serie A sono 142 e il bilancio non potrebbe essere più equilibrato: 41 vittorie a testa e 60 pareggi. Il Torino ha vinto l’ultima sfida, il 1° marzo, e non batte la Lazio due volte di fila dal 2013, quando in panchina c’era Ventura. Giovanni Simeone ha segnato 10 gol ai biancocelesti, la squadra contro cui ha segnato di più, e con un altro centro diventerebbe il decimo giocatore della storia a superare quota dieci contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comuzzo, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Provstgaard, Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

GUIDA TV. Torino-Lazio, sabato 28 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

STATISTICA. La Lazio ha concesso 3 gol nelle ultime 2 trasferte. Il Torino ha subito gol in tutte le ultime 11 partite casalinghe di Serie A, registrando la propria peggior striscia interna senza porta inviolata nella competizione, superando i due precedenti record negativi di 10 gare consecutive stabiliti nel 2017 e nel periodo tra il 1987 e il 1988.

TIPS: GOL SI @1.75

Inter-Genoa

L’Inter di Chivu è terza a 29 punti, arriva dal 4-4 di Bergamo e mercoledì ha battuto 2-0 lo Stoccarda in Champions League con i gol di Sucic su rigore e Lautaro. I nerazzurri segnano da 22 partite di campionato consecutive, con 57 gol in totale. Francesco Pio Esposito è già il quarto giocatore più giovane ad aver superato i 12 gol in Serie A con l’Inter nell’era dei tre punti, dietro Balotelli, Martins e Ronaldo: con una doppietta arriverebbe a quota 15 a un’età inferiore a quella del Fenomeno.

Il Genoa di De Rossi è decimo a 16 punti ed è una delle squadre più in forma: ha vinto cinque delle ultime sette partite e ha appena vinto due trasferte di fila per la prima volta da fine 2024, l’ultima per 2-0 a Reggio Emilia con il Sassuolo. Milutin Osmajic, autore della doppietta, è a sei gol in dodici presenze.

I precedenti sono tutti per l’Inter, imbattuta da 14 sfide di Serie A con il Genoa, con 11 vittorie e 3 pareggi. In casa i nerazzurri hanno vinto gli ultimi dodici confronti, con dieci partite senza subire gol e appena due reti incassate. Il bilancio complessivo dei 116 precedenti è di 62 vittorie dell’Inter, 32 pareggi e 22 successi del Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, Messias; Osmajic. All. De Rossi

GUIDA TV. Inter-Genoa, sabato 28 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

STATISTICA. Il Genoa ha segnato il 77% dei propri gol nel primo tempo in questa Serie A (10 su 13), la percentuale più alta tra tutte le squadre dei cinque maggiori campionati europei. Sul fronte opposto, l’Inter ha subito il 29% delle proprie reti nei primi 15 minuti di gioco (cinque su 17), una percentuale inferiore solo a quelle di Brighton (33%), Ipswich Town e Mainz (entrambi 32%) nei cinque principali tornei continentali.

TIPS: OVER 1.5 1° TEMPO @2.30

Udinese-Fiorentina

Il lunch match della domenica è uno scontro diretto per non retrocedere. L’Udinese di Zanetti è penultima con 6 punti e ne ha raccolti appena due nelle ultime dieci partite: da inizio settembre solo il Le Havre ha fatto peggio nei cinque grandi campionati europei. In casa i friulani hanno perso cinque delle prime sei gare, eguagliando la peggior partenza della loro storia risalente al 1961/62. Nicolò Zaniolo, a segno nell’1-1 di Bologna, ha segnato due gol nelle ultime tre presenze e alla Fiorentina ne ha segnati due in Serie A, il suo massimo contro un singolo avversario.

La Fiorentina di Vanoli è sedicesima a 9 punti, con un solo punto di margine sulla zona retrocessione dopo lo 0-3 di Monza. Ha perso sette delle prime dodici partite, il dato peggiore dal 2001/02, non ha ancora chiuso una gara senza subire gol e ne ha incassati almeno due nelle ultime sette.

I precedenti in Serie A sono 100 e la Fiorentina ha un bilancio di 47 vittorie, 28 pareggi e 25 sconfitte. In Friuli le cose sono più equilibrate: nelle ultime dodici sfide al Bluenergy Stadium sono arrivate quattro vittorie per parte e quattro pareggi.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Lovric; Zaniolo. All. Zanetti

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli

GUIDA TV. Udinese-Fiorentina, domenica 29 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

STATISTICA. La Fiorentina non ha ancora mantenuto la porta inviolata in questo campionato. La Fiorentina ha subito almeno due gol in tutte le ultime sette partite di campionato. Solo il Bayern Monaco (otto) ha segnato più gol da fuori area rispetto alla Fiorentina (sette) nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione – a quota sette anche il Racing Santander. L’Udinese ha conquistato appena due punti nelle ultime 10 partite di Serie A; dall’inizio di settembre, solo il Le Havre ha fatto peggio tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei, raccogliendo un solo punto. Tra campionato e coppa i friulani hanno tenuto la porta inviolata solo in 1 delle ultime 10 partite.

TIPS: GOL SI @1.58

Sassuolo-Napoli

Il Sassuolo di D’Aversa è diciottesimo con 8 punti e ha perso le ultime sei partite, compreso l’esordio del nuovo tecnico con il Genoa. Solo una volta nella sua storia in Serie A è arrivato a sette sconfitte di fila, tra gennaio e marzo 2014. Con 31 gol subiti è la difesa più battuta dei cinque grandi campionati dopo quella del Racing Santander.

Il Napoli di Allegri è ottavo a 18 punti, ha già perso quattro partite e arriva dal buon 2-2 di martedì all’Etihad contro il Manchester City, con le reti di Hojlund e Lang. In campionato ha battuto 1-0 il Torino con un gol di McTominay e può vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta con Allegri in panchina.

Il confronto sorride agli azzurri: 15 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte nei 24 precedenti, con sette successi consecutivi e un punteggio complessivo di 23-2. Domenico Berardi è a 132 gol in Serie A, a uno da Roberto Pruzzo: ha esordito nel massimo campionato proprio contro il Napoli nel 2013 ed è l’unico giocatore dell’attuale rosa neroverde ad avergli già segnato, tre volte e tutte al Mapei Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt, Thorstvedt, Matic, Obrador; Berardi, Esposito, Laurienté. All. D’Aversa

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Hojlund. All. Allegri

GUIDA TV. Sassuolo-Napoli, domenica 29 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

STATISTICA. Il Napoli ha vinto ciascuna delle ultime sette sfide contro il Sassuolo in Serie A con un punteggio complessivo di 23-2. Il Sassuolo ha perso otto delle prime 12 gare giocate in questa Serie A (2V, 2N). Solo il Racing Santander (32) ha incassato più gol del Sassuolo (31) nei maggiori cinque campionati europei in corso. Nelle ultime 70 stagioni di Serie A, nessuna squadra ha fatto peggio dei neroverdi nel 2026/27 dopo 12 gare stagionali (31 anche l’Ancona nel 1992/93 e il Benevento nel 2017/18).

TIPS: NAPOLI OVER 1.5 GOL @1.55

Roma-Monza

La Roma di Gasperini è seconda a 30 punti ed è l’unica squadra ancora imbattuta insieme alla Lazio, con nove vittorie e tre pareggi, e mercoledì ha strappato un 2-2 al Parco dei Principi contro il PSG con le reti di Hermoso e di Malen su rigore. Contando la fine della scorsa stagione, i giallorossi non perdono in campionato da 19 partite. Donyell Malen, autore di quattro reti nel 5-1 di Parma, è a 26 gol in Serie A nel 2026 e ha eguagliato il record della Roma in un anno solare, stabilito da Pedro Manfredini nel 1960: gliene mancano due per raggiungere i 28 di Marco Van Basten nel 1992, primato per un olandese.

Il Monza di Juric, ex di turno, è quattordicesimo a 10 punti e viene dal 3-0 alla Fiorentina, che ha interrotto quattro sconfitte di fila. Gustavo Varela, a segno due volte nel posticipo, ha segnato 11 gol nelle prime 11 presenze in Serie A: con un altro gol diventerebbe il secondo giocatore dagli anni Sessanta a quota 12 nelle prime 12, dopo Vincenzo Montella. Fuori casa i brianzoli hanno vinto una sola delle ultime 21 trasferte.

Nei sei precedenti la Roma non ha mai perso, con quattro vittorie e due pareggi, e all’Olimpico le ha vinte tutte e tre con un complessivo di 8-0.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina, Mota; Varela. All. Juric

GUIDA TV. Roma-Monza, domenica 29 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

STATISTICA. Donyell Malen ha già eguagliato il record di gol realizzati da un giocatore della Roma in Serie A in un singolo anno solare: 26 nel 2026, come Pedro Manfredini nel 1960. Inoltre, il classe 1999 si trova a due sole reti di distanza dalle 28 messe a segno in campionato nel 1992 da Marco Van Basten: record in un anno per un giocatore olandese nella storia del torneo.

TIPS: MALEN PRIMO MARCATORE @3.20

Como-Juventus

Per la prima volta nella storia della Serie A il Como affronta la Juventus avendo più punti in classifica: 26 contro 21. I lariani di Fabregas hanno già il loro record di punti dopo tredici giornate, a prescindere dal risultato, e martedì hanno battuto 1-0 l’AEK Atene con un gol di Milla salendo a 12 punti in Champions League.

La Juventus di Spalletti è sesta, arriva dal 4-0 al Venezia e cerca due vittorie di fila in campionato per la seconda volta da inizio maggio. In difesa i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata sei volte, più di tutti insieme alla Roma. Woltemade ha segnato a Fiorentina e Venezia e può diventare il primo tedesco a segnare in tre partite di fila di Serie A da Gosens nel 2021.

I precedenti in Serie A sono 30, con 15 vittorie della Juventus, 10 pareggi e 5 successi del Como. Le ultime due sfide sono andate ai lariani, entrambe per 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. All. Spalletti

GUIDA TV. Como-Juventus, domenica 29 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

STATISTICA. Da inizio novembre scorso – dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus – bianconeri (19, come la Roma) e Como (20) sono due delle tre squadre con il maggior numero di clean sheet collezionati in Serie A. In particolare, in questo campionato nessuno ha tenuto la porta inviolata più spesso della Vecchia Signora (sei, nuovamente al pari dei giallorossi). Il Como è la squadra che controlla di più il gioco tramite la gestione del pallone in questa Serie A: i lariani vantano il 62% di possesso medio a partita, 264 sequenze su azione da almeno 10 passaggi, 63 delle quali terminate con un tiro o un tocco nell’area avversaria, oltre ad una precisione nei passaggi pari al 90% – tutti record nel campionato in corso.

TIPS: UNDER 2.75 (SOMMA GOL ASIATICA @1.83)

Lecce-Atalanta

Il Lecce di Di Francesco è quindicesimo con 10 punti, gli stessi dello scorso campionato a questo punto, e arriva dallo 0-3 dell’Olimpico con la Lazio. Konan N’Dri ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio all’Atalanta, nel settembre 2025.

L’Atalanta di Sarri è dodicesima con 15 punti e sembra aver ritrovato equilibrio dopo un periodo da quattro sconfitte in cinque partite: è imbattuta in quattro delle ultime cinque, compresi l’1-0 di Monza e il 4-4 con l’Inter. Charles De Ketelaere ha firmato una doppietta ai nerazzurri e al Lecce ha già segnato tre gol, il suo massimo contro un singolo avversario.

L’Atalanta è imbattuta da sei sfide di campionato con il Lecce, con cinque vittorie e un pareggio, e ha vinto le ultime tre trasferte in Salento con un complessivo di 9-0. Il bilancio dei 32 precedenti in Serie A è di 15 successi bergamaschi, 9 pareggi e 8 vittorie giallorosse.

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco

ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri

GUIDA TV. Lecce-Atalanta, lunedì 30 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

STATISTICA. Solo contro Lazio e Udinese (40 contro entrambe) il Lecce ha segnato più gol in Serie A che contro l’Atalanta (35). Solo l’Angers (44% – 4/9) ha segnato in percentuale più gol di testa rispetto al Lecce (42% – 5/12) nei maggiori cinque campionati europei 2026/27. In generale, i salentini sono la squadra che ha vinto più duelli aerei in questa Serie A (203), mentre solo il Sassuolo (95) ne ha vinti meno dell’Atalanta (113). La Dea ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Lecce in Serie A segnando 9 reti. Dopo aver perso quattro partite su cinque in campionato (1V), l’Atalanta è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque (1V, 3N) incluse le due più recenti (1-0 contro il Monza e 4-4 contro l’Inter). L’Atalanta avanza in media in avanti 15.1 metri per sequenza in questa Serie A, e solo Como (16.3 m) e Inter (16.4 m) guadagnano più metri della Dea quando si trovano in possesso.

TIPS: GOL SI @1.58

Cagliari-Milan

Il Milan di Amorim è quarto a 27 punti, con otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, e arriva dal 5-1 al Frosinone. Vincendo arriverebbe a 30 punti dopo tredici giornate per la terza volta negli ultimi vent’anni, dopo il 2020/21 e il 2021/22, chiusi al secondo e al primo posto. Lontano da San Siro i rossoneri non hanno mai perso con il tecnico portoghese, che può diventare il terzo allenatore nella storia del club imbattuto nelle prime sette trasferte dopo Liedholm e Sacchi. Alphadjo Cisse, classe 2006, è a sei gol e tra i giocatori con più di cinque reti nei cinque grandi campionati solo Lamine Yamal è più giovane.

Il Cagliari di Pisacane è undicesimo con 16 punti e dopo un buon avvio ha perso cinque delle ultime sei partite. Il suo uomo più importante è un ex, Daniel Maldini: senza i suoi cinque gol i sardi avrebbero sette punti in meno.

I precedenti in Serie A sono 86 e nessuna squadra ha battuto il Cagliari più volte del Milan, a quota 48 vittorie come l’Inter, con 29 pareggi e 9 successi rossoblù. L’ultima sfida, nell’ultima giornata dello scorso campionato, è finita 2-1 per il Cagliari a San Siro: partita che costò ai rossoneri la qualificazione alla Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez; Grandu, Romano, Deiola, Fazzini, Obert; Maldini; Nzola. All. Pisacane

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Rabiot, Jashari, Musah; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim

GUIDA TV. Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

STATISTICA. Nessuna squadra ha vinto più match contro il Cagliari rispetto al Milan nella storia della Serie A: su 86 precedenti tra le due formazioni nel torneo, i rossoneri hanno registrato 48 successi (al pari dell’Inter), 29 pareggi e solo nove sconfitte. Il Cagliari ha perso cinque delle ultime sei sfide interne contro i rossoneri (1N) senza riuscire a segnare in quattro di queste (4-12 il punteggio complessivo nel parziale), inclusa la gara d’andata dello scorso campionato. Dopo aver perso una sola delle prime sei sfide di questo campionato (4V, 1N), Il Cagliari ha registrato cinque sconfitte nelle sei più recenti (1V); dalla 7ª giornata in avanti, solo Udinese (due) e Sassuolo (zero) hanno raccolto meno punti dei sardi nel torneo. Il Milan ha conquistato 27 punti nelle prime 12 giornate di questa Serie A (8V, 3N, 1P) e in caso di successo arriverebbe a quota 30 dopo 13 gare stagionali solo per la terza volta nelle ultime 20 edizioni del torneo, dopo il 2020/21 (31) e il 2021/22 (32), campionati rispettivamente chiusi al 2° e al 1° posto. Il Milan non ha mai perso in trasferta in campionato dall’arrivo di Ruben Amorim (3V, 3N), con il portoghese che potrebbe diventare solo il terzo allenatore nella storia a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette gare esterne in Serie A alla guida dei rossoneri, dopo Nils Liedholm (6V, 1N) e Arrigo Sacchi (4V, 3N). Ruben Amorim viaggia ad una media punti pari a 2.25 nelle sue prime 12 gare di campionato alla guida del Milan (8V, 3N, 1P). Considerando da sempre tre punti a vittoria, in tutta la storia della Serie A solo un allenatore con almeno 10 panchine nel torneo ha registrato una media punti superiore a quella che fin qui vanta il portoghese: Luigi Bertolini con 2.36 (11 partite – 8V, 2N, 1P). Solo la Roma (26.0 m in media dal centro del campo) occupa di più in ampiezza il terreno di gioco rispetto al Milan (25.7 m) quando è in possesso del pallone; dall’altra parte, il Cagliari è ultimo in questa particolare graduatoria (23.8 m).

TIPS: VITTORIA MILAN @1.72

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