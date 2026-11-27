Oltre al big match di domenica sera a Como, per questo fine settimana diamo un altra giocata principale sulla 13° giornata di Serie A, e lo facciamo sull’ultimo posticipo che lunedì sera in Sardegna chiude questo turno del campionato di calcio italiano. Pronostico Cagliari-Milan 30 novembre.

Pronostico Cagliari-Milan 30 novembre: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Milan match valido per la 13° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nessuna squadra ha vinto più match contro il Cagliari rispetto al Milan nella storia della Serie A: su 86 precedenti tra le due formazioni nel torneo, i rossoneri hanno registrato 48 successi (al pari dell’Inter), 29 pareggi e solo nove sconfitte.

Dopo aver perso una sola delle prime sei sfide di questo campionato (4V, 1N), Il Cagliari ha registrato cinque sconfitte nelle sei più recenti (1V); dalla 7ª giornata in avanti, solo Udinese (due) e Sassuolo (zero) hanno raccolto meno punti dei sardi nel torneo.

Il Milan ha conquistato 27 punti nelle prime 12 giornate di questa Serie A (8V, 3N, 1P) e in caso di successo arriverebbe a quota 30 dopo 13 gare stagionali solo per la terza volta nelle ultime 20 edizioni del torneo, dopo il 2020/21 (31) e il 2021/22 (32), campionati rispettivamente chiusi al 2° e al 1° posto.

Probabili Formazioni Cagliari-Milan

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez; Grandu, Romano, Deiola, Fazzini, Obert; Maldini; Nzola. All. Pisacane

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Rabiot, Jashari, Musah; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim

Guida TV Calcio: dove vedere Cagliari-Milan

Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Cagliari-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Milan

Dopo una serie di sei match casalinghi contro il Milan in cui aveva sempre trovato la via del gol (1V, 3N, 2P), il Cagliari ha perso cinque delle ultime sei sfide interne contro i rossoneri (1N) senza riuscire a segnare in quattro di queste (4-12 il punteggio complessivo nel parziale), inclusa la gara d’andata dello scorso campionato – successo rossonero per 1-0 con gol decisivo di Rafael Leão al 50′. Il Milan non ha mai perso in trasferta in campionato dall’arrivo di Ruben Amorim (3V, 3N), con il portoghese che potrebbe diventare solo il terzo allenatore nella storia a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette gare esterne in Serie A alla guida dei rossoneri, dopo Nils Liedholm (6V, 1N) e Arrigo Sacchi (4V, 3N). Ruben Amorim viaggia ad una media punti pari a 2.25 nelle sue prime 12 gare di campionato alla guida del Milan (8V, 3N, 1P). Considerando da sempre tre punti a vittoria, in tutta la storia della Serie A solo un allenatore con almeno 10 panchine nel torneo ha registrato una media punti superiore a quella che fin qui vanta il portoghese: Luigi Bertolini con 2.36 (11 partite – 8V, 2N, 1P). Solo la Roma (26.0 m in media dal centro del campo) occupa di più in ampiezza il terreno di gioco rispetto al Milan (25.7 m) quando è in possesso del pallone; dall’altra parte, il Cagliari è ultimo in questa particolare graduatoria (23.8 m).

PRONOSTICO: VITTORIA MILAN @1.72

Scommesse Marcatori e consigli Fantacalcio Cagliari-Milan

Le prime 15 presenze e la prima rete in Serie A di Daniel Maldini sono arrivate proprio con la maglia del Milan tra il 2020 e il 2022, vincendo anche lo Scudetto nella sua ultima stagione in rossonero (2021/22). Nel campionato in corso, il classe 2001 è uno dei tre giocatori – al pari di Davide Frattesi per la Lazio e Nikola Krstovic per l’Atalanta – che hanno portato più punti alla propria squadra tramite i propri gol: senza i suoi cinque centri, infatti, il Cagliari avrebbe sette punti in meno in classifica.

Alphadjo Cisse ha segnato sei gol in questa Serie A e tra i giocatori con più di cinque reti all’attivo nei maggiori cinque campionati europei in corso solo Lamine Yamal (classe 2007) è più giovane del classe 2006 rossonero. Negli ultimi 55 anni, solo due giocatori del Milan hanno realizzato almeno sette centri in massima serie ad un’età inferiore di quella che avrà Cisse in questa partita (20 anni e 39 giorni): Stephan El Shaarawy nel 2012 (19 anni e 359 giorni) e Alexandre Pato nel 2008 (18 anni e 202 giorni).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

SERIE A 2026-2027 (8–11-1, -4.63 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

Sassuolo-Lazio: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10❌

Milan-Inter: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05❌

Juventus-Napoli: GOL SI @1.76❌

Genoa-Milan: OVER 2.25 @1.85✅

Sassuolo-Genoa: GOL SI @1.70❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.