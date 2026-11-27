Questo fine settimana pe la 13° giornata di Serie A la top scommessa coincide col big match, ovvero Como-Juventus, che abbiamo analizzato nel dettaglio dandovi anche un consiglio per le scommesse sul campionato di calcio italiano. Pronostico Como-Juventus 29 novembre 2026.

Pronostico Como-Juventus 29 novembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Juventus match valido per la 13° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Questa sarà la prima volta nella storia della Serie A che il Como affronterà la Juventus avendo più punti in classifica dei bianconeri ad inizio giornata (+5, 26 a 21). La Juventus è rimasta imbattuta in 25 delle 30 partite disputate contro il Como in Serie A (15V, 10N, 5P) e nessuna squadra ha fatto meglio contro i lariani nel massimo campionato – 25 match senza sconfitte anche per Inter (in 31 sfide – 22V, 3N, 6P) e Milan (in 28 confronti – 15V, 10N, 3P). Il Como ha vinto entrambi gli ultimi due confronti contro la Juventus in Serie A con il punteggio di 2-0.

Il Como ha conquistato 26 punti nelle prime 12 giornate di questa Serie A (8V, 2N, 2P) e, a prescindere dal risultato di questa sfida, si tratta già del record di punti anche dopo 13 gare stagionali per i lariani in un massimo campionato, anche considerando tre punti a vittoria da sempre (24 nella scorsa stagione).

Dopo il 4-0 inflitto al Venezia nell’ultimo turno, la Juventus potrebbe vincere due match di fila in campionato solo per la seconda volta negli ultimi sette mesi (da inizio maggio scorso); nel periodo, l’unico precedente risale alle prime due giornate della Serie A in corso (1-0 contro il Frosinone e 2-0 contro il Parma).

Probabili Formazioni Como-Juventus

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. All. Spalletti

Guida TV Calcio: dove vedere Como-Juventus?

Como-Juventus, domenica 29 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Como-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-Juventus

Da inizio novembre scorso – dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus – bianconeri (19, come la Roma) e Como (20) sono due delle tre squadre con il maggior numero di clean sheet collezionati in Serie A. In particolare, in questo campionato nessuno ha tenuto la porta inviolata più spesso della Vecchia Signora (sei, nuovamente al pari dei giallorossi). Il Como è la squadra che controlla di più il gioco tramite la gestione del pallone in questa Serie A: i lariani vantano il 62% di possesso medio a partita, 264 sequenze su azione da almeno 10 passaggi, 63 delle quali terminate con un tiro o un tocco nell’area avversaria, oltre ad una precisione nei passaggi pari al 90% – tutti record nel campionato in corso.

PRONOSTICO: UNDER 2.75 (SOMMA GOL ASIATICA) @1.83

Scommesse Marcatori e consigli Fantacalcio Como-Juventus

Nick Woltemade ha preso parte a tre reti nelle ultime due partite di Serie A (2G+1A) e potrebbe essere coinvolto in almeno una marcatura per tre match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2025 con il Newcastle (gol contro Arsenal, Nottingham Forest e Brighton in quel caso). In particolare, dopo i centri contro Fiorentina e Venezia, potrebbe diventare il primo giocatore tedesco a segnare per tre match di fila nel massimo campionato italiano da Robin Gosens con l’Atalanta, tra febbraio e marzo 2021.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

SERIE A 2026-2027 (8–11-1, -4.63 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

Napoli-Bologna: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82❌

Como-Parma: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70✅

Torino-Roma: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77❌

Venezia-Lazio: LAZIO OVER 0.5 1°TEMPO @1.80❌

Milan-Lecce: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05✅

Sassuolo-Milan: GOL SI @1.70✅

Venezia-Napoli: VENEZIA OVER 2.5 CARTELLINI @2.20❌

Lazio-Parma: LAZIO 1° TEMPO @1.95❌

Udinese-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL @1.72✅

Sassuolo-Lazio: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10❌

Milan-Inter: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05❌

Juventus-Napoli: GOL SI @1.76❌

Genoa-Milan: OVER 2.25 @1.85✅

Sassuolo-Genoa: GOL SI @1.70❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.