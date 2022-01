Quote Serie A 21a giornata: gli scommettitori puntano sulla Juve vincente a Roma

Quote Serie A 21a giornata, appena andato in archivio il turno dell’Epifania, il campionato di calcio italiano torna subito in campo domenica con la 21° giornata e un paio di big match da non perdere. Andiamo a vedere le quote e come stanno puntando gli scommettitori.

Quote Serie A 21a giornata, Juve favorita all’Olimpico

Solo tre punti le separano in classifica, ma per quotisti e scommettitori è la Juventus a partire in vantaggio per la sfida all’Olimpico contro la Roma. Complici le squalifiche di Karsdorp e Mancini, i giallorossi partono in salita nelle previsioni degli analisti, con l’«1» offerto @3,30 su Planetwin365, contro il @2,18 di Allegri e i suoi.

Stessa tendenza nelle scelte degli scommettitori, che nel 43% dei casi hanno scelto i bianconeri. Su Mourinho è andato il 29% delle preferenze, mentre un’altra «X» dopo quella nella scorsa stagione è stata scelta nel 28% dei casi (a quota @3,35).

Negli ultimi due confronti contro i bianconeri la Roma non è riuscita ad andare a segno: l’obiettivo gol stavolta si gioca @1,30, mentre sembra difficile un’altra partita a zero reti (@3,16).

L’eco delle scintille di San Siro nel match tra Milan e Roma, intanto, arriva anche nelle quote della partita di domenica prossima, con un intervento del Var che stavolta si gioca @3,10.

Di seguito tutte le partite in programma alla 21a giornata con quote 1X2 SNAI e tra parentesi le percentuali di puntate degli scommettitori (in questo caso PLANETWIN365) sul prossimo turno di Serie A che conta già tre possibili rinvii al momento

12:30 Empoli – Sassuolo 2,55 3,80 2,50

Empoli 38%

Pareggio 25%

Sassuolo 37%

12:30 Venezia – Milan 5,75 4,00 1,55

Venezia 16%

Pareggio 24%

Milan 60%

14:30 Cagliari – Bologna 2,95 3,35 2,40

Rinvio?

14:30 Torino – Fiorentina 2,65 3,40 2,60

Rinvio?

16:30 Napoli – Sampdoria 1,45 4,75 6,50

Napoli 65%

Pareggio 21%

Sampdoria 14%

18:30 Genoa – Spezia 2,15 3,30 3,50

Genoa 44%

Pareggio 29%

Spezia 27%

18:30 Roma – Juventus 3,25 3,35 2,20

Roma 29%

Pareggio 28%

Juventus 43%

20:45 Inter – Lazio 1,43 4,75 6,75

Inter 66%

Pareggio 21%

Lazio 13%

20:45 Verona – Salernitana 1,35 5,00 8,25

Verona 70%

Pareggio 19%

Salernitana 11%

Quote Antepost campionato, l’Inter vola per lo scudetto

Vediamo anche gli aggiornamenti SNAI sulle principali quote antepost stagionali di Serie A, dallo scudetto ai testa a testa passando per il capocannoniere. L’Inter, che non ha giocato il 6 gennaio per il rinvio colo Bologna, rimane comunque la squadra da battere ampiamente al comando della lavagna principale.

Serie A 2021/2022

Inter 1,25

Milan 5,50

Napoli 10

Atalanta 10

Juventus 20

Roma 150

Fiorentina 150

Lazio 250

Torino 1.000

Empoli 1.000

Verona 1.000

Sassuolo Calcio 1.000

Bologna 1.000

Sampdoria 2.000

Udinese 2.000

Salernitana 3.000

Spezia Calcio 3.000

Cagliari 3.000

Venezia 3.000

Genoa 3.000

Testa A Testa Serie A 2021/2022

Cagliari – Genoa 1,85 1,85

Milan – Napoli 1,55 2,30

Roma – Lazio 1,72 2,00

Capocannoniere Serie A 2021/2022

Vlahovic, Dusan 1,65

Immobile, Ciro 3,25

Martinez Laut. 7,50

Simeone Giovanni 12

Zapata Duvan 15

Dzeko, Edin 33

