Pronostici Serie A 21a giornata con i big match Roma-Juve e Lazio-Inter

21a giornata 9 Gennaio, domenica con in campo “tutte” (si fa per dire visto che ci sono già 3 partite a rischio anche questo fine settimana) le partite del campionato di calcio italiano di Serie A.

21a giornata 9 Gennaio: lunch match

Venezia-Milan. Zanetti intenzionato a schierare Okereke e Henry nel tridente con Aramu. Occhio a Cuisance, che potrebbe essere subito lanciato nella mischia. Nel Milan Leao e Messias esterni, Giroud in vantaggio su Ibra. Con Tonali ancora Krunic.

Statistiche. Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 22 partite di Serie A contro squadre neopromosse (0-2 v Spezia nel febbraio 2021), parziale in cui i rossoneri hanno registrato 16 successi (5N) e 13 clean sheet. Il Venezia non ha vinto alcuna delle ultime 11 sfide di Serie A contro squadre lombarde (2N, 9P).

21a giornata 9 Gennaio: Cagliari, Torino e Udine, le partite a rischio

Cagliari-Bologna. Gara ancora in dubbio, ma se si dovesse giocare Mazzarri confermerebbe il blocco che ha vinto a Genova. Joao Pedro in coppia con Pavoletti. Nel Bologna da verificare i disponibili. Sansone e Orsolini a sostegno di Arnautovic.

Torino-Fiorentina. Altra gara in forse. Juric deve valutare i positivi al Covid. Sanabria punta, Praer e Brekalo a sostegno. Nella Fiorentina provato Ikoné al posto di Nico Gonzalez. Rientra Quarta dietro.

Udinese-Atalanta. Makengo, Nestorovski, Soppy, Udogie, Zeegelaar: dovrebbero essere questi i positivi al Covid in casa friulana. Attesa per l’eventuale comunicazione dell’ASL. Nel caso si giochi pronti davanti Beto e Deulofeu. Nell’Atalanta sempre out Musso e Zapata, giocano Sportiello e Muriel. Koopmeiners in regia.

21a giornata 9 Gennaio: le partite del primo pomeriggio.

Empoli-Sassuolo. Andreazzoli, senza Bandinelli e Luperto squalificati, punta su Tonelli ed Henderson. In attacco il partner di Di Francesco dovrebbe essere Pinamonti. Nel Sassuolo nessun rientro: sempre out (con Covid) Scamacca e Frattesi. Defrel gioca punta.

Statistiche. 10° confronto in Serie A tra Empoli e Sassuolo, che nei nove precedenti non hanno mai pareggiato: cinque successi per i neroverdi contro i quattro dei toscani. Il Sassuolo ha pareggiato le ultime due trasferte di campionato (entrambe per 2-2). Arriverà questa volta la X? Il PAREGGIO si gioca @3.80.

Napoli-Sampdoria. Il Napoli non recupera nessuno. Fabian Ruiz ancora a parte, si va verso lo stesso 11 visto a Torino. Nella Samp emergenza totali: Yoshida infortunato e Candreva squalificato. Dentro Dragusin e Askildsen. In attacco Quagliarella favorito su Caputo.

Statistiche. Il Napoli ha vinto 11 delle ultime 12 sfide di Serie A contro la Sampdoria, incluse tutte le ultime sei. Negli ultimi 10 incontri giocati nel girone di ritorno con la Sampdoria in Serie A, il Napoli ha ottenuto 28 dei 30 punti disponibili (9V, 1N), segnando una media di 3.2 reti a partita. L’ultimo successo esterno della Sampdoria contro il Napoli in Serie A risale all’aprile 1998, sotto Vujadin Boskov. Il Napoli arriva a questa sfida da tre sconfitte consecutive allo Stadio Maradona in Serie A – nella loro storia nella competizione, solo due volte i partenopei hanno registrato una striscia di sconfitte interne più lunga.

Le partite delle 18:30, Genoa-Spezia e il big match Roma-Juve

Genoa-Spezia. Il nuovo Hefti ha convinto Shevchenko, che gli dará fiducia. Criscito negativo e arruolabile. Davanti Ekuvan e Destro. Buone notizie per Thiago Motta: Hristov, Kovalenko, Manaj, Nzola tutti guariti dal Covid. Un paio hanno chance di giocare titolari.

Statistiche. Nell’ultimo turno contro il Sassuolo, il Genoa ha trovato il gol nel primo tempo che gli mancava da inizio novembre – il Grifone non riesce a trovare la rete nella prima metà di partita per due gare consecutive nella competizione dall’aprile 2021 (v Milan e Benevento). In tutta la Serie A è nelle partite del Genoa che vediamo in assoluto più reti totali alla ripresa. Anche lo Spezia è nettamente una squadra da più gol nei secondi tempi secondo le statistiche. Consigliamo 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05.

Roma-Juventus. Mourinho deve sostituire Karsdorp e Mancini, entrambi squalificati. Kumbulla e il neo arrivato Maitland-Niles favoriti. In mezzo ok Pellegrini. Allegri ritrova in gruppo Chiellini, Luca Pellegrini e Kaio Jorge. De Sciglio a sinistra, Dybala e Chiesa ai lati di Morata.

Statistiche. La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime nove gare di campionato contro la Roma (5V, 2N) e ha vinto le due più recenti. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è rimasto imbattuto in tre dei cinque confronti di Serie A contro José Mourinho, vincendo due di questi (1N).

Tips. In trasferta la Roma è l’unica squadra (assieme alla Salernitana) a non avere nemmeno un X Tempo con più gol. La Juve come scrivevano anche nel turno dell’Epifania, è la squadra già equilibrata nei gol tra primo e secondo tempo. Riproviamo il scippino su X TEMPO CON PIU GOL @3.60.

Inter-Lazio, Inzaghi ritrova il suo passato

Inter-Lazio. Inzaghi potrebbe riavere a disposizione Dzeko, che é risultato negativo a un rapido. Si attende molecolare. In attacco favoriti Sanchez e Lautaro. Vidal mezz’ala. Dimarco ok, ma inizia in panchina. Nella Lazio Patric al posto dell’infortunato Acerbi. Luis Alberto in vantaggio su Basic.

Statistiche. L’Inter ha vinto solo due delle ultime sei gare di campionato contro la Lazio (1N, 3P) e nel parziale ha tenuto la porta inviolata solo una volta e Maurizio Sarri è imbattuto da sette gare di campionato contro l’Inter, parziale in cui ha ottenuto il successo ben cinque volte (2N).

Tips. L’Inter è la 2° squadra che calcia più corner in Serie A, la Lazio è la 3° che ne calcia di meno. Parliamo di 456 calci d’angolo in più per l’Inter (+2.3 a partita rispetto alla Lazio) e ha un differenziale di +51 tra corner calciati e concessi, statisticha in cui la Lazio è a -1. Consigliamo INTER -2.5 CORNER @1.75.

Si chiude con Verona-Salernitana. Kalinic potrebbe far riposare Simeone. Barak ormai recuperato e titolare. Nella Salernitana attesa per i tamponi, visto che potrebbe negativizzarsi qualcuno.

Statistiche. L’unico precedente tra Verona e Salernitana in Serie A è il pareggio per 2-2 nella gara d’andata di questo campionato. Il Verona ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime cinque gare contro squadre neopromosse in Serie A (2V, 2N, 1P) – nel parziale sono state realizzate 19 reti, una media di 3.8 a incontro.

