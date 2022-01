Pronostici Torino-Fiorentina e Cagliari-Bologna, recuperi di Serie A

Recuperi Serie A 10-11 Gennaio, per colpa del covid non si sono giocate due partite della 21a giornata di campionato che verranno però recuperate subito ad inizio settimana. Lunedì si gioca Torino-Fiorentina mentre martedì tocca a Cagliari-Bologna.

Recuperi Serie A 10-11 Gennaio: Torino-Fiorentina

Vincenzo Italiano, non lo dice ma ci crede visto che la Juventus è distante sei punti ma la Fiorentina ha due gare da recuperare. I viola, questo pomeriggio, scendono in campo all’Olimpico di Torino contro i granata per dar seguito al loro buon momento in Serie A, visto che hanno centrato 11 punti nelle ultime 5 uscite. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, la Fiorentina parte leggermente favorita, @2,40, rispetto al @2,90 del Torino con il pareggio in quota a @3,30.

La formazione di Juric vuole invertire il trend negativo con i viola visto che i piemontesi hanno vinto solo una volta negli ultimi dieci incontri in campionato. L’ultimo successo del Torino è datato dicembre 2019 quando Belotti e compagni si imposero per 2-1: lo stesso risultato esatto oggi pomeriggio pagherebbe 11 volte la posta mentre il medesimo punteggio, ma in favore della Fiorentina come nella gara di andata, si gioca @9,75.

Difficile, visto il trend delle ultime stagioni, che entrambe chiudano la gara senza subire reti: ecco perché il Goal @1,60, si fa preferire al No Goal, in quota @2,20. Italiano punta ancora sul suo gioiello serbo, Dusan Vlahovic: 18 reti e 3 assist in 21 match giocati in stagione. Il numero 9 della Fiorentina si candida a un’altra gara da protagonista visto che una sua rete nel primo tempo è offerta @4,10. Senza Belotti, il Torino punta su Toni Sanabria: il paraguaiano vuole ripagare la fiducia di Juric tanto che vederlo nel tabellino dei marcatori è dato @3,00.

Statistiche e scommesse, occhio ai gol nel 2° tempo

Statistiche. Il Torino ha vinto solamente tre delle ultime 25 sfide di Serie A contro la Fiorentina (9N, 13P). La Fiorentina ha segnato in tutte le ultime 16 partite di Serie A contro il Torino.

Il Torino è la squadra che ha subito meno reti nel corso dei primi tempi in questo campionato (sei). 15 partite su 19 dei granata hanno visto più gol nei secondi tempi (8 su 10 in casa). La Fiorentina in trasferta ha 7 partite su 10 con più gol alla ripresa. All’andata a Firenze 2-1 per la Viola che aprì i giochi con un gol nel primo tempo, ma alla ripresa ci furono 2 reti. Andiamo con 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05.

Recuperi Serie A 10-11 Gennaio: Cagliari-Bologna

Domani sera, alla Unipol Domus Arena, il Cagliari prova a cogliere la seconda vittoria consecutiva in campionato per riaprire una lotta salvezza che, a un certo punto, sembrava davvero chiusa. Non sarà dello stesso avviso il Bologna che, contro il Sassuolo, ha ritrovato il successo dopo tre stop consecutivi. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, gli ospiti vedono i tre punti @2,50 contro il @2,85 degli isolani mentre la divisione della posta si gioca @3,25.

Attenzione ai cartellini soprattutto in panchina visto che sia Mazzarri che Mihajlovic vivono la gara in maniera molto intensa: un’ammonizione per uno dei due allenatori si gioca @3,50. Se Joao Pedro, il cui gol è dato @2,50, rimane il faro del Cagliari, Leonardo Pavoletti si sta ritagliando il suo spazio e vuole essere ancora decisivo dopo Genova: la seconda marcatura consecutiva del bomber sardo è data @3,25. Gli ospiti punteranno ancora su Marko Arnautovic, già in gol all’andata: la rete del numero 9 del Bologna è in quota @2,75.

Recuperi Serie A 10-11 Gennaio: Bologna migliore sui corner

Statistiche. Il bilancio nelle ultime 10 sfide di Serie A tra Cagliari e Bologna è in equilibrio con tre successi per parte e quattro pareggi. Il Cagliari non tiene la porta inviolata da 11 partite interne di Serie A. Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1P).

Il Bologna concede pochissimo calci d’angolo (è la migliore in questa statistica con 60 corner al passivo) e ha un ottimo differenziale di +44 tra corner calciati e concessi. Al contrario il Cagliari è la squadra che subisce più corner e questo porta i sardi ad uno dei peggiori differenziali (-50). All’andata il Bologna ha vinto 2-0 e ha vinto anche i corner (5-2). Consigliamo BOLOGNA -1.0 CALCI D’ANGOLO @1.95.

