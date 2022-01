Risultati e Quote Serie A: Inter domina per lo scudetto. Immobile si rilancia tra i capocannonieri

Il turno di campionato si deve ancora concludere ma andiamo a vedere i Risultati 21a giornata di Serie A con l’Inter sempre più dominante e con una micro quota per lo scudetto. Intanto Ciro Immobile si rilancia per il titolo di capocannoniere.

Risultati 21a giornata: Milano domina per lo scudetto. Inter al comando, Milan prima avversaria

L’Inter di Simone Inzaghi, con il nuovo anno, non perde le proprie abitudini passate, battendo nella prima gara ufficiale del 2022 la Lazio per 2-1 e mantenendo così inalterato il distacco sul Milan corsaro a Venezia. Con l’ottavo successo consecutivo in campionato i nerazzurri, secondo i betting analyst di 888sport.it, vedono sempre più da vicino il bis tricolore, in quota @1,25 davanti ai “cugini” rossoneri, ultima squadra a uscire indenne contro Handanovic e compagni, proposti @6.

Fanno il loro dovere conquistando i tre punti anche le altre due inseguitrici, Napoli e Atalanta. Per entrambi i club il ribaltone scudetto è un affare sempre più complesso,offerto @10. Si gioca invece @21 un clamoroso colpo di coda della Juventus, uscita vincitrice in rimonta dalla rocambolesca sfida dell’Olimpico contro la Roma di Mou.

Risultati 21a giornata: Ciro Immobile si rilancia per il capocannoniere

Il quindicesimo gol segnato in campionato (per la sesta stagione consecutiva) rilancia Ciro Immobile nella corsa al titolo di capocannoniere. Il gol all’Inter e quello contro l’Empoli con cui ha iniziato il 2022 hanno portato a un nuovo taglio nelle quote dei bookmaker, dove il centravanti aveva perso terreno dopo lo stop forzato del mese scorso.

Immobile è ora passato da 3,50 a @2,65 su Planetwin365, a un passo da Dusan Vlahovic (in campo stasera), salito da 1,75 a @2,00. Ancora lontani gli altri concorrenti, a partire da Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter è @7,00, seguito da Zapata @14,00, con Berardi che fa capolino @26,00.

Statistiche, la Serie A rimane un campionato da Over

Nell’ultimo turno abbiamo visto 6 Over 2.5 su 8 partite giocate. Si conferma così il trend forte di questo campionato arrivato al 61.08% di partite chiuse con almeno 3 gol totali, un dato altissimo. Siamo anche al 58,6% di partite con entrambe le squadre a segno in Gol SI.

Finora in questa stagione il 39.4% delle partite sono state vinte dalle squadre di casa. Le vittorie in trasferta sono molto vicine (37.4%), completano il quadro il 23,1% di pareggi.

Prossimo turno, le quote sulla 22a giornata di Serie A

Ci sono da recuperare due partite dell’ultimo turno, ma si tornerà in campo sabato 15 gennaio per la 22a giornata. Andiamo a vedere le prime quote 1X2. Big match Atalanta-Inter in campo domenica sera a Bergamo, covid permettendo.

15-01-2022

15:00 Sampdoria – Torino 2,65 3,20 2,65

18:00 Salernitana – Lazio 6,50 4,50 1,45

20:45 Juventus – Udinese 1,37 4,50 8,75

16-01-2022

12:30 Sassuolo – Verona 2,20 3,45 3,10

15:00 Venezia – Empoli 2,70 3,50 2,45

18:00 Roma – Cagliari 1,35 5,00 7,75

20:45 Atalanta – Inter 2,90 3,70 2,25

17-01-2022

18:30 Bologna – Napoli 4,00 3,45 1,90

18:30 Milan – Spezia 1,30 5,25 9,00

20:45 Fiorentina – Genoa 1,47 4,25 6,50

