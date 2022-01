Pronostici Atalanta-Inter e 22a giornata di Serie A dal 15 al 17 gennaio

Serie A 22a giornata, dopo l’inizio degli ottavi di finale di Coppa Italia e il successo dell’Inter sulla Juve in Supercoppa, torna anche il campionato di calcio italiano con un turno che si sviluppa nel fine settimana, col big match Atalanta-Inter, e che si chiuderà con 3 sfide al lunedì.

Serie A 22a giornata: Sampdoria-Torino

D’Aversa punta subito su Rincon, mentre Dragusin gioca centrale. In attacco duello Caputo-Quagliarella con il primo favorito. Nel Torino Mandragora con Lukic in mediana, Pobega avanzato con Brekalo.

Nelle ultime sette sfide di Serie A tra Sampdoria e Torino regna l’equilibrio: tre vittorie ciascuna e un pareggio. Il Torino è la squadra che ha ottenuto meno punti in trasferta (cinque) in questo campionato; inoltre quella granata è la formazione che ha messo a segno meno reti fuori casa nel torneo in corso (quattro).

Salernitana-Lazio, Lotito contro il suo passato

Colantuono perde anche Mamadou Coulibaly. Davanti Gondo e Djuric. Nella Lazio solito dubbio tra Basic e Luis Alberto, ma stavolta lo spagnolo parte avanti. Sempre in panchina Zaccagni.

Nessuna squadra ha raccolto meno punti in casa della Salernitana in questa Serie A (solo quattro, come il Genoa); quella campana è anche la squadra che ha segnato meno gol in gare interne. La Lazio è uscita sconfitta in sei delle 11 trasferte di questo campionato (tra cui due delle ultime tre). Le gare della Lazio hanno prodotto in media 3.9 gol a partita, dato record in questa Serie A.

Serie A 22a giornata: Juventus-Udinese

Allegri schiera Morata con Dybala e ritrova Cuadrado e De Ligt. Possibile Pellegrini a sinistra. Nell’Udinese attesi gli esiti di alcuni tamponi. Beto con Success davanti, Molina e Udogie esterni. Possibile esordio per il neo arrivato Benkovic.

La Juventus ha vinto nove delle ultime 12 partite contro l’Udinese in Serie A (2N, 1P), trovando sempre il gol in questo parziale. La Juventus ha vinto le ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro l’Udinese, segnando sempre almeno due gol. La Juventus ha la miglior difesa del campionato nell’ultima mezz’ora di gioco: cinque gol subiti, uno dei quali proprio nel match d’andata contro l’Udinese (Deulofeu).

Sassuolo-Verona, neroverdi avanti nei precedenti contro l’Hellas

Dionisi rilancia dall’inizio Scamacca e Frattesi. Toljan a destra. Nel Verona invece Caprari e Barak a sostegno di Simeone. Depaoli potrebbe avere una chance dal 1’.

Il Sassuolo ha vinto cinque degli ultimi sei confronti di Serie A contro il Verona (un pareggio) e negli ultimi quattro incroci ha sempre segnato almeno due gol. Il Sassuolo ha perso solo in una delle ultime nove giornate di campionato (ko con il Bologna): in questo parziale tre vittorie e ben cinque pareggi per i neroverdi, tre dei quali in casa.

Sia Sassuolo (36 gol segnati) che Verona (37 gol realizzati) stanno vivendo le loro migliori annate dal punto di vista realizzativo in Serie A, considerando le prime 21 giornate di campionato.

Serie A 22a giornata: Venezia-Empoli

Zanetti rilancia Caldara, dá fiducia a Cuisance e schiera Henry prima punta. Nell’Empoli Pinamonti fa coppia con Cutrone, Ricci in regia, Luperto dietro.

Il Venezia è imbattuto in Serie A contro l’Empoli, grazie a due vittorie e un pareggio; in tutti e tre i precedenti nella competizione entrambe le squadre sono andate a segno (12 gol a bilancio, una media di quattro a incontro). Quattro delle sei reti del Venezia in Serie A da inizio dicembre sono state messe a segno nel corso della prima mezzora di gara – l’Empoli è la formazione che nello stesso periodo ha incassato più gol nei primi 30 minuti di gioco (sette).

Serie A 22a giornata: Roma-Cagliari

Mourinho potrebbe rilanciare Zaniolo, Maitland-Niles e Oliveira giocano. Solito Abraham davanti. Nel Cagliari in forte dubbio Pavoletti, pronto Pereiro come partner di Joao Pedro. Ancora Grassi in mediana.

Il Cagliari è una delle squadre che concede più corner agli avversari e ha un differenziale negativo di -50 tra i corner calciati e concessi. La Roma è una delle squadre che batte più corner e ha un differenziale positivo di +62. All’andata in Sardegna è stato di 10-2 per i giallorossi il computo dei calci d’angolo. Consigliamo ROMA -4.0 CORNER @1.95.

Big match Atalanta-Inter, in arrivo una sfida spettacolare?

Gasperini punta ancora su Muriel, sostenuto da Malinovskyi e Pasalic. Dietro ok Toloi. Nell’Inter Dzeko in tandem con Lautaro, poi lo stesso 11 che ha battuto la Juventus.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djimsiti, Gosens, Zapata

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brazao

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare di Serie A contro l’Atalanta, anche se in quattro di questi incontri la partita è terminata in parità (2V). Nel periodo la formazione milanese ha tenuto la porta inviolata tre volte.

L’Atalanta ha vinto solo il 18% delle gare di Serie A contro l’Inter sotto la gestione di Gian Piero Gasperini (2 su 11), contro nessuna avversaria ha registrato una percentuale di successi più bassa.

Serie A 22a giornata: Bologna-Napoli

Mihajlovic rischia di dover rinunciare anche a Orsolini, uscito malconcio dalla trasferta di Cagliari. Binks e Viola possibili titolari. Nel Napoli Demme e Lobotka in mezzo, Petagna sempre in attacco.

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro il Bologna, con un punteggio complessivo di 7-1. Il Bologna ha subito cinque degli ultimi sette gol in Serie A dal 65’ in poi (inclusi gli ultimi tre), dopo che aveva subito in questa fascia di gioco solo cinque dei precedenti 16 nella competizione.

Serie A 22a giornata: Milan-Spezia

Pioli perde Tomori per infortunio: giocano ancora Kalulu e Gabbia. Leao e Ibra titolari. Nello Spezia potrebbe riposare Maggiore, che é diffidato: pronto Kovalenko. Manaj in attacco, Nzola in panchina.

Il Milan ha vinto le ultime tre partite di campionato segnando sempre almeno tre reti. Il Milan ha vinto 10 delle 11 gare giocate in questo campionato contro squadre attualmente nella metà bassa della classifica (1N) ma lo Spezia è rimasto imbattuto in tre delle cinque gare di Serie A contro avversarie che occupavano le prime due posizioni in classifica a inizio giornata di campionato. Lo Spezia ha anche vinto le ultime due trasferte di Serie A senza subire neanche un gol.

Nessuna squadra ha segnato più reti del Milan nel corso dell’ultima mezzora di gioco in questa Serie A (18 reti), frangente in cui lo Spezia ha realizzato appena sette gol, peggior dato del campionato.

Fiorentina-Genoa chiudo il turno di campionato

Italiano pensa a qualche cambio, anche dopo l’ottima prova di Napoli: Nastasic, Maleh e Ikoné potrebbero partire titolari. Nel Genoa Destro e Caicedo coppia d’attacco. Hefti a destra, Cambiaso ko.

11 delle ultime 16 sfide tra Fiorentina e Genoa in Serie A sono terminate in parità – tre successi per i viola e due per i rossoblù completano questo parziale. La sfida tra Fiorentina e Genoa è quella che è finita più volte 0-0 a partire dalla stagione 2014/2015 nei cinque grandi campionati europei: sei volte in 15 match.

Dusan Vlahovic è andato a segno in tutte le sue ultime sei presenze in campionato allo stadio Artemio Franchi: l’unico giocatore della Fiorentina che ha realizzato almeno una rete in sette gare interne di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995) è stato Alberto Gilardino, tra agosto e dicembre 2008.

