Risultati e Quote Serie A: l’Inter vola verso il bis scudetto. Prossimo turno con Milan-Juve

Risultati 22a giornata di Serie A, l’Inter pareggia ma vola nelle quote per il bis scudetto. Ciro Immobile batte un colpo nella corsa con Dusan Vlahovic per il capocannoniere. Diverse panchine ancora bollenti per gli esoneri degli allenatori. Vediamo tutte le quote antepost ma andiamo a vedere anche le prime quote del prossimo turno del campionato di calcio italiano col big match Milan-Juventus.

Risultati 22a giornata: l’Inter vola nelle quote antepost

Nonostante il pareggio a Bergamo con l’Atalanta, l’Inter di Inzaghi scappa via nella corsa verso lo scudetto. I Campioni d’Italia, infatti, sono i grandissimi favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, per la conquista del titolo vista la quota rasoterra di @1,35. Oggi i nerazzurri hanno due punti di vantaggio sul Milan e quattro sul Napoli ma con una gara da recuperare, quella con il Bologna al Dall’Ara. In caso di successo, Handanovic e compagni potrebbero fare il vuoto sulle inseguitrici.

Il clamoroso stop interno con lo Spezia frena le ambizioni del Milan che rimane dietro ai cugini consapevole di aver perso una grande chance. I rossoneri, che non vincono lo scudetto da 11 stagioni, vedono allontanarsi il tricolore numero 19 visto che il loro successo, ora, si gioca @7,50.

Il podio dei favoriti è chiuso dal Napoli, alla seconda vittoria consecutiva dopo un periodo di appannamento. Gli uomini di Spalletti, il suo trionfo in campionato pagherebbe @9 volte la posta, provano a non mollare la presa e sanno benissimo che, per recuperare punti all’Inter, da qui in avanti non bisognerà sbagliare più nulla. Al momento appare molto difficile che, nella lotta scudetto, possano inserirsi Atalanta, in quota @12, e Juventus, offerta @25.

Risultati 22a giornata: Ciro Immobile in corsa per il capocannoniere

Per lo scettro dei bomber è sfida a due. Quando Vlahovic sembrava aver preso il largo, Ciro Immobile ha messo tutti a tacere ed ha agganciato il giovane serbo in testa alla graduatoria con 17 reti all’attivo. E proprio il numero 17 della Lazio, già tre volte vincitore della classifica dei marcatori, è il favorito, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, per centrare il quarto trionfo dato @2,10.

Ma Dusan Vlahovic, 17 gol anche per lui, non vuole certo mollare la presa. Il numero 9 della Fiorentina vuole diventare il sesto giocatore della Viola a conquistare il prestigioso trofeo: prima di lui ci sono riusciti campioni del calibro di Petrone, Milani, Orlando, Batistuta e Toni, ultimo a centrare il titolo nel 2006. Vlahovic, che si gioca vincente @2,25, prova a trascinare i toscani verso un posto in Europa grazie ai suoi gol. Terzo incomodo è Lautaro Martinez, 11 gol in campionato finora: il Toro dell’Inter capocannoniere della Serie A si gioca @9,00.

Corsa salvezza, Salernitana spacciata

Le tante assenze e la forza della Lazio hanno impedito alla Salernitana di replicare il successo di Verona e staccarsi dall’ultimo posto in classifica. Per i betting analyst di Goldbet la formazione di Colantuono resta sempre la principale indiziata per il ritorno in Serie B, in quota @1,05, seguita dal Genoa, annientato con un netto 6-0 dalla Fiorentina e fermo ancora all’unico successo stagionale del 12 settembre a Cagliari tanto che una discesa in serie cadetta dei rossoblù vale @1,35 volte la posta.

C’è bagarre invece per la terza formazione che dovrà abbandonare il massimo campionato. Secondo gli esperti la squadra più in pericolo è il Venezia, proposta @1,85 contro il @2,15 del Cagliari di Mazzarri, terz’ultimo ma già a quota due vittorie nel 2022. Salgono le quotazioni dello Spezia, reduce dal colpaccio a San Siro contro il Milan, la cui salvezza vale @2,35 la posta.

Risultati 22a giornata: Panchine bollenti, altri allenatori a rischio esonero

La stagione calcistica è ormai entrata nel vivo e nelle zone basse della classifica non c’è più possibilità di sbagliare. Diverse le squadre coinvolte nella lotta in zona retrocessione e diversi gli allenatori con una posizione in bilico. Dall’inizio della stagione infatti sono già sette i tecnici allontanati, con gli ultimi due – Sheva e D’Aversa – esonerati nel giro di poche ore.

Per gli esperti di SNAI potrebbe non essere finita qui: nonostante un’ultima parte di stagione convincente i due più a rischio sono Walter Mazzarri del Cagliari, attualmente terz’ultimo in classifica, e Thiago Motta, reduce dal clamoroso successo di Milano che ha allontanato lo Spezia dalle ultime tre posizioni, proposti entrambi @2.

In bilico, secondo i bookmaker, c’è anche Paolo Zanetti, allenatore di un Venezia in crisi e ora con un margine di solo due punti dalla retrocessione, @3,50. Sale @5,50 la possibilità di un addio di Sinisa Mihajlovic dal Bologna, mentre sembra remota l’idea che il duo Mourinho-Sarri non possa terminare la prima stagione nella capitale: tale eventualità si gioca @7,50, stessa quota di Alessio Dionisi mister del Sassuolo.

Prossimo turno di campionato con Lazio-Atalanta e il big match Milan-Juve

Si torna in campo il 21 gennaio per la 23° giornata di Serie A aperta dall’anticipo Verona-Bologna. Sabato 3 partite, tra cui l’Inter capolista che ospita il Venezia da favoritissima e la bella sfida Lazio-Atalanta. Il big match si gioca però domenica sera a San Siro ed è Milan-Juventus. Quote in equilibrio e anche gli scommettitori di PLANETWIN sono spaccati col 36% di preferenze sui padroni di casa, il 35% per i bianconeri e un corposo 29% punta sulla X al momento.

21-01-2022

20:45 Verona – Bologna 2,05 3,40 3,50

22-01-2022

15:00 Genoa – Udinese 3,40 3,20 2,20

18:00 Inter – Venezia 1,13 8,00 18

20:45 Lazio – Atalanta 3,05 3,60 2,20

23-01-2022

12:30 Cagliari – Fiorentina 4,25 3,80 1,75

15:00 Napoli – Salernitana 1,17 7,25 14

15:00 Spezia – Sampdoria 2,75 3,20 2,55

15:00 Torino – Sassuolo 2,15 3,30 3,40

18:00 Empoli – Roma 3,90 4,00 1,80

20:45 Milan – Juventus 2,65 3,20 2,70

