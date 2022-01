Pronostici Serie A, 23a giornata col big match Milan-Juventus

Serie A 23a giornata aperta dall’anticipo Verona-Bologna del venerdì sera. Si continua col campionato di calcio italiano nel fine settimana, fino a domenica sera col big match da San Siro, Milan-Juventus.

Serie A 23a giornata: l’anticipo del venerdì

Verona-Bologna. Rientrano Montipò e Faraoni dal 1’. Torna dalla squalifica Ilic, che però dovrebbe perdere il ballottaggio con Tameze. Mihajlovic ha detto che “Ci sono diversi giocatori a rischio, vediamo con l’ultimo allenamento”. Il Bologna non ha comunque più positivi al Covid. Probabile rientro di Orsolini dal 1’. In dubbio Arnautovic. Dominguez gioca l’ultima e poi si opera alla spalla.

Statistiche. Il Verona ha segnato 41 gol in questo campionato, record per i gialloblù dopo 22 partite di Serie A. Il Bologna ha segnato il 25% dei propri gol (7/28) da fuori area, e ha la percentuale più alta in questo campionato – dall’altra parte il Verona è, con il Napoli e il Milan, una delle tre squadre ad aver realizzato più gol dalla distanza in assoluto in questa Serie A (otto).

Serie A 23a giornata: le partite del sabato

Genoa-Udinese. Rientrano Vasquez e Cambiaso e c’è attesa per le scelte di Blessin. Yeboah dovrebbe giocare dall’inizio, così come Hefti. Nell’Udinese torna Silvestri in porta, difesa a tre con Becao che ha scontato la squalifica. In dubbio Molina. Davanti Beto e Deulofeu.

Statistiche. Genoa e Udinese hanno pareggiato cinque delle ultime otto sfide disputate in casa dei liguri in Serie A. Il Genoa non vince da 12 partite casalinghe in Serie A (4N, 8P): è la peggior striscia di sempre per i rossoblù. L’Udinese ha perso tre delle ultime sei partite di campionato (2V, 1N). Occhio alla X quotata @3.30.

Inter-Venezia. Inzaghi, dopo il turnover di Coppa, schiera la miglior Inter possibile, con Dzeko e Lautaro davanti. In casa Venezia si attende l’esito dei tamponi molecolari effettuati venerdì sera e decisivi per stabilire se la formazione guidata da Paolo Zanetti sarà in grado di prendere parte alla sfida contro l’Inter di sabato, fissata alle ore 18. Al momento, figurano 15 positivi nel gruppo squadra (8 giocatori più il tecnico Zanetti che sarà sostituito dal vice Bartolini) ma secondo quanto si apprende il Venezia vuole giocare.

Statistiche. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in sette delle ultime otto partite di campionato, parziale in cui ha subito un solo gol. Da una parte nessuna squadra ha segnato meno gol del Venezia nei secondi tempi di questo campionato (10), dall’altra nessuna ne ha realizzati più dell’Inter nell’ultima mezzora di gioco (18).

Lazio-Atalanta, big match del sabato sera

Lazio-Atalanta. Sarri, senza Pedro e Zaccagni (entrambi infortunati) dovrebbe puntare su Raul Moro. Gioca Leiva per Cataldi squalificato. All’Olimpico gli unici che potrebbero tornare a disposizione di Gasperini sono Maehle e Toloi. Da valutare l’eventuale convocazione per Hateboer, Ilicic e Malinovskyi (i positivi al Covid). Ancora fuori Zapata.

Statistiche. L’Atalanta ha segnato in tutte le ultime 11 partite giocate contro la Lazio in Serie A (3V, 4N, 4P). L’Atalanta non ha segnato in due delle ultime tre partite di campionato, inclusa la più recente contro l’Inter: ha mancato l’appuntamento con il gol altrettante volte nelle precedenti 30 gare e non rimane a digiuno per due incontri di fila nella competizione da novembre 2020. La Lazio ha segnato 10 gol nelle ultime tre partite casalinghe di campionato. Il Gol SI @1.50 sembra il minimo anche questa volta.

Cagliari-Fiorentina, lunch match della domenica

Cagliari-Fiorentina. Emergenza totale per il Cagliari, che perde anche Cragno e Deiola positivi al Covid oltre agli squalificati Pavoletti e Carboni. Pereiro appoggia Joao Pedro. Nella Fiorentina verso la conferma l’11 che ha demolito il Genoa. Gonzalez e Saponara favoriti su Ikoné e Callejon.

Statistiche. Il Cagliari ha subito gol in tutte le ultime 12 partite casalinghe di campionato. La Fiorentina ha realizzato 40 reti dopo 21 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2013/14.

Serie A 23a giornata: le partite di domenica ore 15:00

Napoli-Salernitana. A Bologna è rientrato Osimhen, che punta ad aumentare il minutaggio, ma dovrebbe iniziare in panchina (gioca Mertens). Recuperato Insigne, da vedere se partirà dal 1’. Ok Fabian Ruiz, Insigne recuperato. Colantuono perde anche Ranieri per squalifica. Tornerà dal turno di stop Gyomber. I tamponi diranno chi è guarito dal Covid.

Statistiche. Dopo la sconfitta per 0-1 contro l’Empoli a dicembre, il Napoli potrebbe perdere due partite consecutive di Serie A contro squadre neopromosse per la prima volta dal 2015. Questa sfida vede affrontarsi la migliore (Napoli, 15) e la peggior difesa (Salernitana, 49) di questa Serie A – i partenopei guidano inoltre questo campionato per numero di clean sheet: 12.

Spezia-Sampdoria. Manaj favorito su Agudelo. Da valutare Reca, uscito col Milan per un problema a una spalla. Squalificato Maggiore, al suo posto gioca Kovalenko. Nuovo debutto in panchina per Giampaolo, che in allenamento ha provato il 3-5-2 con Caputo e Gabbiadini in attacco.

Statistiche. Perfetto equilibrio nei tre derby liguri di Serie A tra Spezia e Sampdoria: un successo per parte e un pareggio – entrambe le formazioni hanno sempre trovato la rete (10 gol nel complesso: 3.3 in media a match). Lo Spezia è la squadra che ha subito il maggior numero di gol nei maggiori cinque campionati europei a partire dalla scorsa stagione: 114 in 60 match.

Serie A 23a giornata: Gol Si tra Torino-Sassuolo

Torino-Sassuolo. Juric non cambia. Possibile conferma degli 11 scesi in campo nell’ultimo turno, con Brekalo e Praet in appoggio a Sanabria. Dionisi ritrova Berardi dopo la squalifica, sempre alto Kyriakopoulos.

Statistiche. Nessun pareggio nelle otto sfide tra Torino e Sassuolo in casa dei granata in Serie A: sei successi piemontesi (inclusi gli ultimi cinque) e due vittorie emiliane – 31 gol fatti in totale (3.9 di media a match). Il Torino ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato (1P). Il Sassuolo ha segnato in tutte le ultime 16 trasferte di Serie A. Per la prima volta in Serie A il Sassuolo ha segnato 38 gol dopo 22 gare stagionali, tuttavia i neroverdi hanno subito 37 reti. Sia Torino che Sassuolo hanno realizzato ben cinque gol dopo un recupero offensivo del pallone: nella Serie A in corso solo la Lazio (nove) ha fatto meglio finora. Consigliamo GOL SI @1.57.

Serie A 23a giornata: Empoli-Roma

Empoli-Roma. Nell’Empoli si va verso la conferma della coppia Henderson-Bajrami alle spalle di Pinamonti. Non ci sono lesioni invece per Lorenzo Pellegrini, ma salterà la partita con l’Empoli. Oliveira confermato, Zaniolo titolare.

Statistiche. La Roma è imbattuta da 11 gare di campionato contro l’Empoli (8V, 3N), l’ultimo successo dei toscani risale al febbraio 2007. L’Empoli ha alternato un pareggio ad una sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato (3N, 2P) – 1-1 nella gara più recente contro il Venezia. A partire dalla scorsa stagione di Serie A, solo lo Spezia (17) ha perso più partite fuori casa della Roma in Serie A: 16 sconfitte in 29 match (9V, 4N).

Due delle squadre che calciano più corner e dal miglior rendimento da Over sulla linea 9,5 calci d’angolo. La Roma è O/U 14-8, l’Empoli calcia qualche corner in meno dei giallorossi ma ne concede di più, per questo con O/U 16-6 è la miglior squadra da Over della Serie A sui corner. Valutate OVER 9.5 CORNER @1.60.

Big match Milan-Juventus

Milan-Juventus. Pioli recupera Romagnoli e lo schiera in coppia con Kalulu. In mezzo Tonali e Krunic. Bennacer, rientrato nella mattinata di venerdì dal Camerun dopo l’eliminazione in Coppa d’Africa, ha svolto un defaticante e verosimilmente partirà dalla panchina. Nella Juventus Arthur in mezzo, Pellegrini a sinistra, Dybala e Bernardeschi (che dovrebbe farcela) alle spalle di Morata. Chiellini con De Ligt.

Probabili Formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ballo-Touré, Kessié, Kjaer, Pellegri, Plizzari, Tomori

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli; Dybala, Morata, Bernardeschi. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonucci, Chiesa, Ramsey

Statistiche. Il Milan è sia la squadra che ha sconfitto più volte la Juventus in Serie A (51), sia quella contro cui i bianconeri hanno pareggiato di più nel torneo (55) – completano 67 successi bianconeri in 173 sfide tra le due formazioni nella competizione. Dopo la sconfitta per 1-2 contro lo Spezia, il Milan potrebbe perdere due partite interne di campionato di fila per la prima volta dal settembre 2019. La Juventus è imbattuta da otto partite di campionato grazie a sei successi e due pareggi.

Massimiliano Allegri ha ottenuto 11 vittorie e quattro pareggi contro Stefano Pioli in Serie A: è l’allenatore che ha sfidato più volte un singolo tecnico nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria (15) senza mai perdere.