Risultati e Quote Serie A: l’Inter corre verso lo scudetto e verso il derby del prossimo turno

Risultati 23a giornata di Serie A, un altro turno del campionato di calcio italiano è andato in archivio. Andiamo a vedere tutte le quote antepost aggiornate, e diamo anche un primo sguardo al prossimo turno con il big match che è senza dubbio Inter-Milan, il derby della madonnina.

Risultati 23a giornata: Inter senza rivali per lo scudetto

Il colpo di testa vincente di Dzeko, al novantesimo contro il Venezia, ha definitivamente lanciato la fuga dell’Inter che, alla prima pausa del 2022, ha un vantaggio di quattro punti su Milan e Napoli, prossime avversarie dopo la sosta, ma con una gara da recuperare. I nerazzurri di Simone Inzaghi sembrano non trovare ostacoli, in Serie A, nella loro corsa verso il bis scudetto tanto che gli esperti di Sisal vedono la conferma del titolo @1,20.

L’Inter, anche se mancano 4 mesi e 16 gare al termine del campionato, è sorretta da numeri pazzeschi: una sola sconfitta in campionato, miglior attacco e seconda miglior difesa dietro al Napoli. Normale quindi che Handanovic e compagni possano sognare concretamente il secondo tricolore consecutivo. Dopo lo scivolone interno contro lo Spezia, risale prepotentemente il Napoli di Spalletti alla terza vittoria di fila in Serie A. Gli azzurri agganciano così il Milan al secondo posto in classifica e lanciano un segnale anche all’Inter che sfideranno tra due giornate al Maradona. I campani vogliono mettere pressione alla capolista in attesa dello scontro diretto tra le mura amiche.

Appaiata in classifica, ma anche in quota, al Napoli c’è il Milan che non sfrutta il doppio turno interno e, tra Spezia e Juventus, porta a casa un solo punto. I rossoneri, che al rientro affronteranno l’Inter in un match fondamentale per il futuro, sono consapevoli che da ora in poi non potranno più sbagliare se vogliono provare a rivincere quel titolo che manca da 11 anni. Lo scudetto di Napoli o Milan si gioca a @7,50.

Risultati 23a giornata: Juventus, obiettivo Champions

Se la bagarre per il tricolore è racchiusa in tre squadre, diversa la lotta per la zona Champions dove, piano piano, sta risalendo la Juventus. I bianconeri, nelle ultime 5 giornate, hanno recuperato la bellezza di cinque punti all’Atalanta e puntano decisi a entrare tra le prime quattro.

Dybala e compagni sono consapevoli che il confronto con la Dea, il cui approdo nella massima competizione europea è offerto @1,33, si prolungherà fino al termine del campionato. Ma ora che hanno messo nel mirino i bergamaschi, gli uomini di Allegri non vogliono fermarsi: l’undicesima qualificazione consecutiva in Champions League per la Juventus è in quota @1,65.

Risultati 23a giornata: Salernitana a caccia di miracoli per la salvezza, respira lo Spezia

E’ la Salernitana la principale indiziata alla retrocessione. Il girone d’andata dei campani, condito da una valanga di assenze per Covid, non è stato di certo di quelli da ricordare con la squadra che ha totalizzato 10 punti in 22 partite, decisamente pochi per ambire a rimanere nella massima serie. Pur con un cambio di ritmo, appare difficile pensare che i granata possano ottenere la salvezza tanto che per i betting analyst la retrocessione della Salernitana vale appena @1,05 volte la posta.

Sempre più in difficoltà anche il Genoa, per cui la discesa in Serie B si gioca @1,25. Segue il Venezia, per cui la retrocessione è vista @1,75, mentre il Cagliari paga @2 volte la posta. Si alza la quota dello Spezia, reduce da quattro successi negli ultimi cinque incontri: la quota della retrocessione dei liguri è fissata a 3, con la Sampdoria @3,45.

Tutte le quote antepost sul campionato

Vediamo le quote antepost sulle lavagne SNAI per la Serie A.

Scudetto Serie A 2021/2022

Inter 1,20

Milan 7,00

Napoli 8,00

Atalanta 12

Juventus 20

Roma 150

Fiorentina 150

Lazio 250

Testa A Testa Serie A 2021/2022

Bologna – Verona 2,20 1,60

Cagliari – Genoa 1,35 2,95

Juventus – Atalanta 2,00 1,72

Milan – Napoli 1,85 1,85

Roma – Lazio 1,62 2,15

Sampdoria – Udinese 2,10 1,65

Sassuolo – Torino 2,20 1,60

Capocannoniere Serie A 2021/2022

Vlahovic, Dusan 2,00

Immobile, Ciro 2,00

Martinez Laut. 10

Simeone Giovanni 12

Zapata Duvan 25

Retrocessa Serie A 2021/2022

Bologna Retrocessa S/N 33 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 2,00 1,00

Empoli Retrocessa S/N 25 1,00

Genoa Retrocessa S/N 1,25 1,00

Salernitana Retrocessa S/N 1,05 1,00

Sampdoria Retrocessa S/N 3,75 1,00

Sassuolo Retrocessa S/N 75 1,00

Spezia Retrocessa S/N 3,00 1,00

Torino Retrocessa S/N 100 1,00

Udinese Retrocessa S/N 6,50 1,00

Venezia Retrocessa S/N 1,80 1,00

Verona Retrocessa S/N 75 1,00

Prossimo turno col derby della madonnina

Dopo la sosta il campionato torna in campo con la 24° giornata di Serie A, tutta domenica 6 febbraio. A spiccare è ovviamente il derby Inter-Milan, con i rossoneri che dopo la sfida con la Juve sono chiamati ad un altro big match. Le primissime puntate degli scommettitori PLANETWIN365 sui nerazzurri col 52% di preferenze rispetto al 22% di puntate sulla vittoria del Milan e un buon 26% che sta giocando sul Pareggio. Avremo il tempo di analizzare meglio variazioni di quote e mercato e le ultime dai campi nei prossimi giorni in avvicinamento alla ripresa del campionato col derby della madonnina.

Atalanta – Cagliari 1,23 6,50 12

Fiorentina – Lazio 2,25 3,55 3,05

Inter – Milan 1,80 3,75 4,25

Juventus – Verona 1,53 4,25 6,00

Roma – Genoa 1,33 5,25 8,75

Salernitana – Spezia 3,05 3,40 2,30

Sampdoria – Sassuolo 2,75 3,70 2,40

Udinese – Torino 2,90 3,30 2,45

Venezia – Napoli 6,25 4,25 1,50

Bologna – Empoli 1,92 3,75 3,70

