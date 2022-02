Scommesse Inter-Milan, tutto sul derby della Madonnina in campo il 5 febbraio

Inter-Milan 5 Febbraio, dopo la sosta si torna in campo col botto in Serie A, con un derby della Madonnina importante anche in chiave scudetto. Andiamo a vedere le ultime dai campi, le probabili formazioni, le migliori quote, le statistiche e le analisi con tanti consigli e spunti utili per le scommesse.

Inter-Milan 5 Febbraio: Probabili formazioni

Inzaghi con la formazione al completo. Dumfries favorito su Darmian. Davanti Dzeko sicuro del posto, accanto a lui staffetta tra Lautaro e Sanchez, entrambi affaticati dal viaggio transoceanico. Nel Milan poche possibilità per Ibrahimovic e Tomori. Giocano Giroud e Kalulu. Tonali e Bennacer dal 1’.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi

Squalificati: —

Indisponibili: Brazao, Correa, Gosens

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: —

Indisponibili: Rebic, Ibrahimovic, Ballo-Touré, Kjaer

Inter-Milan 5 Febbraio: le quote

Sabato 5 febbraio alle 18:00 si gioca la gara più importante della ventiquattresima giornata di Serie A, Inter-Milan, con pronostico, quote e fattore casalingo tutti a favore della squadra di Inzaghi, pronto ad allungare in classifica contro Pioli, che vuole riaprire i giochi per lo scudetto.

Dopo l’1-1 dell’andata – i nerazzurri hanno fatto tutto, prima con il rigore di Hakan Çalhanoglu a sbloccare la partita e poi l’autogol di Stefan De Vrij a pareggiare i conti – l’Inter è favorita sulla lavagna scommesse di Betaland a quota @1,84, contro il pareggio @3,80 e il segno «2» che riaprirebbe i giochi per lo scudetto @4,15. Il pareggio con una rete per parte è tuttavia ancora il risultato più probabile @7,25, mentre si sale a quota @8,75 per il 2-1.

Per quanto riguarda i possibili marcatori Edin Dzeko potrebbe mettere la sua prima firma nel derby di Milano a quota @2,75, la stessa proposta per la rete di Lautaro Martinez. Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più vecchio ad aver segnato in un derby della Madonnina (gol il 26 gennaio 2021, a 39 anni e 115 giorni) ma non sarà in campo per i rossoneri.

Inter-Milan 5 Febbraio: statistiche del derby

Il Milan è la squadra contro cui l’Inter ha pareggiato più partite in Serie A (56), mentre dall’altra parte nessuna squadra ha battuto più volte il Diavolo rispetto ai nerazzurri (67). L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 11 sfide di Serie A contro il Milan (2-1 nell’ottobre 2020), sei successi nerazzurri e quattro pareggi completano il parziale, in cui solo una volta il Milan ha tenuto la porta inviolata.

Inter (53 gol) e Milan (47) hanno i due miglior attacchi di questa Serie A. Dopo lo 0-0 contro la Juventus, il Milan potrebbe restare a secco di gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2021.

Hakan Calhanoglu ha giocato 172 partite tra tutte le competizioni, prendendo parte a 74 reti, con la maglia del Milan – nel suo periodo rossonero è stato il giocatore del Diavolo con più marcature (32) e più assist (42). Dopo la rete nella gara d’andata, il Milan potrebbe diventare la terza squadra differente contro cui il turco trova il gol in entrambe le prime due sfide giocate nel massimo campionato italiano (dopo Chievo e Fiorentina).

Free Pick Inter-Milan

L’Inter è la 2° squadra che calcia più corner dietro alla Roma, ed è O/U 15-7 sulla linea di 9.5 calci d’angolo. Anche il Milan ha un buon rendimento in quanto a calci d’angolo battuti, ma ne concede anche più dell’Inter. All’andata abbiamo visto un derby da 12 calci d’angolo. Secondo me andremo in doppia cifra anche questa volta e vi consiglio OVER 9.5 CORNER @1.83.

Inter e Milan sono tra le squadre che meglio “spalmano” le loro reti segnate e subite. Ben 15 partite su 22 dell’Inter hanno visto più gol nel primo tempo o pareggio. Fa anche meglio il Milan con 16 partite del genere. Il nostro metodo di scommesse sui Gol 1/2 Tempo, ci fa dividere la puntata su X TEMPO CON PIU GOL @3.75, ma anche 1° TEMPO CON PIU GOL @3.10, ricordando che entrambe le reti del precedente d’andata furono segnati nei primi 45 minuti.

