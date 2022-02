Risultati e Quote Serie A: l’Inter si ferma nel derby e si prepara per Napoli

Risultati 24a giornata di Serie A, l’Inter viene fermata dal Milan nel derby, con i rossoneri che tengono aperto il campionato e calano nelle quote antepost, come calano le quote del Napoli che sarà il prossimo avversario dei nerazzurri nel big match della 25° giornata del campionato italiano di calcio.

Risultati 24a giornata: l’Inter si ferma ma rimane favorita per lo scudetto. Si avvicinano Milan e Napoli

La doppietta di Giroud non solo ha ribaltato il derby della Madonnina, sabato pomeriggio, ma ha anche riacceso una speranza per Milan e Napoli di contendere lo scudetto all’Inter fino alla fine. I nerazzurri, nonostante lo stop subìto, rimangono i grandissimi favoriti per la vittoria del titolo visto che gli esperti di Sisal vedono lo scudetto numero 20 per l’Inter @1,40. Ma con un solo punto di distacco, anche se con una gara in più rispetto ai ragazzi di Simone Inzaghi, sia Milan che Napoli non nascondono le loro ambizioni.

I rossoneri, pur senza Ibrahimovic e Rebic, hanno dato una notevole spallata ai cugini e adesso cercheranno aiuto nel calendario per minare le certezze di Handanovic e compagni. Il Milan, che non conquista lo scudetto da ben 11, si gioca vincente @6,00. Affiancato in classifica, e in quota, agli uomini di Pioli si piazza il Napoli che non solo ha ritrovato Osimhen ma, da domenica prossima, riabbraccerà anche Koulibaly, fresco campione d’Africa con il suo Senegal. Spalletti, che sabato ospiterà al Maradona proprio l’Inter in uno snodo fondamentale in ottica scudetto, non si nasconde ed è consapevole che imporre un altro stop ai nerazzurri vorrebbe dire iniziare un nuovo campionato a 13 gare dal termine.

Ma il risultato del big match di sabato pomeriggio potrebbe avere ripercussioni anche nel posticipo di domenica sera tra Atalanta e Juventus. I bianconeri, con una gara in più, hanno effettuato il sorpasso sugli uomini di Gasperini e guardano con attenzione alla gara del Maradona: per entrambe lo scudetto oggi appare una chimera, il successo pagherebbe @16 volte la posta, ma se il Napoli dovesse imporre un altro stop all’Inter, potrebbero aprirsi scenari inimmaginabili fino a poche domeniche fa.

Risultati 24a giornata: testa a testa Immobile-Vlahovic per il capocannoniere

Due bomber padroni in Serie A. Entrambi a segno nell’ultima giornata – Ciro Immobile contro la Fiorentina, Dusan Vlahovic subito a segno in bianconero contro il Verona – entrambi in testa alla classifica cannonieri. In quota è però il centravanti biancoceleste a spuntarla ancora: è lui la prima scelta sul tabellone Planetwin365, @1,95, con il serbo a inseguire @2,05.

A distanza siderale tutti gli altri pretendenti: l’equilibrio di qualche mese fa è solo un lontanissimo ricordo, visto che Lautaro Martinez, terzo in lista, è solo @13,00, davanti a Simeone (@15,00). Si allontana anche Zapata (@29,00), mentre Domenico Berardi è @46,00 davanti a Dzeko (@51,00).

Risultati 24a giornata: tutte le quote antepost di Serie A

Serie A 2021/2022

Inter 1,40

Milan 6,00

Napoli 6,50

Juventus 12

Atalanta 18

Lazio 250

Roma 250

Fiorentina 250

Torino 1.000

Verona 1.000

Sassuolo Calcio 2.000

Bologna 2.000

Empoli 2.000

Spezia Calcio 3.000

Cagliari 3.000

Venezia 3.000

Genoa 3.000

Udinese 3.000

Sampdoria 3.000

Salernitana 3.000

Vincente Senza Inter Serie A 2021/2022

Milan 2,50

Napoli 2,50

Juventus 4,50

Atalanta 5,00

Capocannoniere Serie A 2021/2022

Immobile, Ciro 2,00

Vlahovic, Dusan 2,00

Martinez Laut. 12

Simeone Giovanni 15

Zapata Duvan 25

Berardi, Domenico 50

Scamacca, Gianluca 50

Dzeko, Edin 50

Ibrahimovic, Zlatan 75

Prossimo turno con Napoli-Inter ed Atalanta-Juve

Andiamo a dare un occhio alle prime quote della 25° giornata di Serie A in campo da sabato prossimo subito col big match Napoli-Inter. Al momento sia le quote che gli scommettitori di PlanetWin sono spaccati a conferma dell’equilibrio atteso e del match molto delicato, con l’Inter leggermente favorita e appoggiata dal 38% degli scommettitori rispetto al 34% per il Napoli.

Un altra partita da non perdere è la sfida di domenica sera a Bergamo, Atalanta-Juventus. Qui abbiamo ancora più equilibrio in quota e anche nelle prime giocate col 36% di preferenze per la Dea, il 36% per i bianconeri e il restante 28% che sta puntando sul Pareggio.

12-02-2022

15:00 Lazio – Bologna 1,65 4,00 4,75

18:00 Napoli – Inter 2,80 3,45 2,45

20:45 Torino – Venezia 1,50 4,25 6,75

13-02-2022

12:30 Milan – Sampdoria 1,40 5,00 7,50

15:00 Empoli – Cagliari 1,90 3,80 3,75

Genoa – Salernitana 1,75 3,80 4,50

Verona – Udinese 1,87 3,55 4,25

18:00 Sassuolo – Roma 3,25 3,75 2,10

20:45 Atalanta – Juventus 2,70 3,35 2,60

14-02-2022

20:45 Spezia – Fiorentina 3,90 3,60 1,87

