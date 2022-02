Risultati e Quote Serie A: Milan al comando ma i book dicono ancora Inter. Prossimo turno con Juve-Torino

Risultati 25a giornata di Serie A. Il Milan scavalca l’Inter in classifica ma le quote antepost continuano a favorire i nerazzurri. Intanto la Juventus pareggia a Bergamo rallentando un pò e la prossima giornata sarà aperta proprio dai bianconeri venerdì nel derby della Mole contro il Torino.

Risultati 25a giornata: Milan primo ma l’Inter riamane favorita

L’ultimo turno di Serie A ha rimescolato le carte ai piani alti della classifica. Il Milan si è preso il primo posto, sorpassando l’Inter, capolista solitaria per 8 giornate di fila. I nerazzurri devono recuperare una partita, ma la fotografia attuale ci parla di una squadra in frenata che ha perso 5 punti in 2 partite sul Milan e 3 sul Napoli.

Ecco allora che i giochi si riaprono, soprattutto per i rossoneri protagonisti, dalla vittoria del derby in poi, di una settimana da incorniciare, ma anche per il Napoli, a 2 punti dalla vetta.

Nonostante il rallentamento, gli esperti di Sisal continuano a vedere l’Inter come principale favorita per lo scudetto, complice anche un calendario abbordabile nelle prossime settimane di campionato, con Sassuolo, Genoa, Salernitana e Torino da affrontare in fila.

Risultati 25a giornata: Juve e Atalanta si annullano, scudetto lontano ma continua la corsa Champions

Lo scudetto numero 20 per l’Inter si gioca @1,50, in leggera salita rispetto all’1,40 di sette giorni fa. Cala la quota milanista, che passa da 6,00 a @5,00.

C’è poi il Napoli di Spalletti, che ha ritrovato tre pedine fondamentali come Osimhen, Koulibaly e Anguissa, e che può crederci: l’opzione tricolore per i campani è @6,00.

Sembrano ormai fuori dai giochi scudetto Juventus e Atalanta, rispettivamente @12,00 e @25,00, ma le due squadre sono in lotta per l’ultimo posto Champions. Dopo il pareggio per 1-1 nello scontro diretto, i bianconeri sono favoriti @1,33 rispetto al @1,85 della Dea. La squadra di Allegri, @1,50, è avanti anche nel testa a testa con gli uomini di Gasperini, @2,40.

Capocannoniere: Immobile ancora a segno stacca Vlahovic

Il gol che ha sbloccato il match sabato pomeriggio nella vittoria della Lazio contro il Bologna ha permesso a Ciro Immobile di arrivare a quota 19 reti in campionato e staccare Dusan Vlahovic, a secco nel pari bianconero ottenuto a Bergamo, in classifica capocannonieri. Secondo i betting analyst di SNAI il capitano laziale è il favorito come capocannoniere in quota @1,65, inseguito dal centravanti serbo della Juventus ora offerto @2,25.

Sempre più attardati gli altri inseguitori con al terzo posto Lautaro Martinez, mai a segno in campionato nel 2022, proposto @15 mentre si gioca @20 Giovanni Simeone, anche lui reduce da un lungo digiuno. Avanza invece la candidatura di Tammy Abraham, a segno nel pari giallorosso a Sassuolo: il clamoroso ribaltone del bomber inglese ex Chelsea vale @33 volte la posta.

Risultati 25a giornata: tutte le quote antepost sul campionato

Vincente Serie A 2021/2022

Inter 1,50

Milan 4,50

Napoli 6,50

Juventus 12

Atalanta 20

Roma 250

Fiorentina 250

Lazio 250

Torino 1.000

Verona 1.000

Empoli 2.000

Sassuolo Calcio 2.000

Bologna 2.000

Spezia Calcio 3.000

Venezia 3.000

Udinese 3.000

Cagliari 3.000

Sampdoria 3.000

Vincente Senza Inter Serie A 2021/2022

Milan 2,00

Napoli 2,25

Juventus 5,50

Atalanta 10

Lazio 100

Roma 100

Fiorentina 250

Retrocessa Serie A 2021/2022

Bologna Retrocessa S/N 15 1,00

Cagliari Retrocessa S/N 2,25 1,00

Empoli Retrocessa S/N 25 1,00

Genoa Retrocessa S/N 1,20 4,00

Salernitana Retrocessa S/N 1,08 6,50

Sampdoria Retrocessa S/N 4,50 1,00

Sassuolo Retrocessa S/N 75 1,00

Spezia Retrocessa S/N 4,50 1,00

Torino Retrocessa S/N 100 1,00

Udinese Retrocessa S/N 10 1,00

Venezia Retrocessa S/N 1,75 1,00

Verona Retrocessa S/N 150 1,00

Capocannoniere Serie A 2021/2022

Immobile, Ciro 1,65

Vlahovic, Dusan 2,25

Martinez Laut. 15

Simeone Giovanni 20

Abraham, Tammy 33

Prossimo turno aperto dal derby della Mole

Vediamo le prime quote del prossimo turno di campionato, la 26a giornata di Serie A che sarà aperta dall’anticipo di venerdì, una sfida molto interessante visto che è il derby della Mole Juventus-Torino Gli scommettitori PLANETWIN365 stanno puntando al 59% sulla vittoria dei bianconeri che sono favoriti @1.60 mentre solo il 17% crede nei granata offerti quasi @6 volte la posta.

In Salernitana – Milan trasferta sulla carta semplice per i rossoneri offerti @1.33 e appoggiati dal 71% degli scommettitori al momento. Anche in Cagliari-Napoli gli ospiti hanno una trasferta abbordabile e sono favoriti @1.50 col 63% delle puntate per il primo dei due posticipi di lunedì.

Domenica toccherà a Inter-Sassuolo con i nerazzurri che sono a loro volta favoriti @1.25 (75% delle puntate) anche se il Sassuolo è sempre una scheggia impazzita, specialmente contro le grandi.

Interessante per la corsa europea anche Fiorentina-Atalanta. Quote in equilibrio con i viola leggermente sfavoriti anche se giocano in casa. Anche gli scommettitori sono spaccati col 33% di preferenze sulla Fiorentina, il 38% sta puntando sulla Dea e c’è anche un 29% di giocate sul Pareggio.

18-02-2022

Juventus – Torino 1,60 4,00 5,75

19-02-2022

Sampdoria – Empoli 2,25 3,40 3,20

Roma – Verona 1,85 3,80 4,00

Salernitana – Milan 9,00 5,25 1,33

20-02-2022

Fiorentina – Atalanta 2,85 3,40 2,45

Venezia – Genoa 2,55 3,20 2,85

Inter – Sassuolo 1,27 6,25 10

Udinese – Lazio 3,20 3,40 2,25

21-02-2022

Cagliari – Napoli 6,00 4,25 1,50

Bologna – Spezia 1,83 3,70 4,25

